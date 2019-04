BVB vor Revierderby - Watzke: "Will nicht, dass Schalke 04 absteigt"

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund wünscht dem Erzrivalen Schalke 04 den Klassenerhalt. "Ich will nicht, dass Schalke absteigt. Die Bundesliga braucht Schalke und die Derbys", sagte er der Bild vor dem Revierderby am kommenden Samstag (ab 15.30 im LIVETICKER).

Die Königsblauen sind vier Spieltage vor Schluss als Tabellen-15. sechs Zähler vom Relegationsrang entfernt.

Watzke glaubt jedoch nicht, dass die Schalker mit einem Auswärtssieg in Dortmund am Wochenende die verkorkste Saison retten können. "Diese Argumentation ist schon ein wenig lächerlich", sagte der 59-Jährige: "Die Schalker müssen nicht die Saison in einem Derby retten, sondern den Klassenerhalt sichern. Aber wenn es nach mir geht, möglichst nicht bei uns."

Auch die Dortmunder, die das Hinspiel auf Schalke mit 2:1 gewonnen hatten, stehen im wohl brisantesten Duell der Liga unter Druck. Bei einem Punktverlust könnte Tabellenführer Bayern München am Sonntag (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) beim 1. FC Nürnberg im Meisterrennen den Vorsprung, der derzeit einen Punkt beträgt, weiter ausbauen.