Werder Bremen gegen SC Freiburg: 29. Spieltag der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 29. Spieltag der Bundesliga empfängt Werder Bremen den Sportclub aus Freiburg. Hier erfahrt ihr alles zur Partie sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Während der SC Freiburg mit 32 Punkten nach 28 Spieltagen ziemlich entspannt in den Saison-Endspurt gehen kann, geht es für Bremen noch um einiges. Die Werderaner sind aktuell nur zwei Punkte von Rang sechs entfernt, der einen Platz in der Europa-League-Qualifikation bedeuten würde.

Bremen - Freiburg heute live: Wo und wann findet die Partie heute statt?

Die Partie zwischen den Bremern und den Badenern findet am heutigen Samstag, den 13. April, um 15.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Weserstadion in Bremen. Unparteiische der Begegnung ist Bibiana Steinhaus.

Werder Bremen - SC Freiburg heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Partien am Bundesliga-Samstag. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD begrüßen euch Jessica Kastrop und Frank Rost ab 14 Uhr zu Vorberichterstattung.

Kommentator des Einzelspiels auf Sky Sport Bundesliga 2 HD ist Torsten Kunde, in der Konferenz sitzt Marcel Meiners hinterm Mikrofon.

Darüber hinaus bietet Sky seinen Kunden auch einen Livestream via Sky Go an, allerdings ist hierfür ebenfalls ein Abonnement von Nöten.

© getty

Bundesliga: Bremen gegen Freiburg im Liveticker

Für den Fall, dass ihr die Partie nicht im TV oder Livestream verfolgen könnt, bietet euch SPOX einen LIVETICKER an, in dem ihre alle Geschehnisse nachlesen könnt.

Bremen gegen Freiburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen werden erst circa eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben. So könnten die beiden Teams jedoch auflaufen:

Bremen : Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Sahin - Maximilian Eggestein, Klaassen - Kruse - Johannes Eggestein, Rashica.

: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Sahin - Maximilian Eggestein, Klaassen - Kruse - Johannes Eggestein, Rashica. Freiburg: Schwolow - Schlotterbeck, Koch, Heintz - Stenzel, Frantz, Abrashi, Günter - Haberer, Grifo - Niederlechner

Bundesliga: Die Tabelle vor den Samstagsspielen des 29. Spieltags