Am 31. Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/19 empfängt der VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach zum Samstagabend-Spiel. Die Partie könnt ihr hier im LIVE-TICKER verfolgen.

Die Bundesliga biegt so langsam auf die Zielgeraden ein, und sowohl für den VfB Stuttgart als auch für Borussia Mönchengladbach sind drei Punkte heute Abend von enormer Bedeutung.

Der VfB steht momentan auf Relegationsrang 16 und hat schon sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, die Gladbacher sind nach einer Niederlage letzte Woche gegen Leipzig unter Zugzwang im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Nach der 0:6-Blamage gegen den FC Augsburg wurde VfB-Trainer Markus Weinzierl noch am selben Abend entlassen, für ihn übernimmt der ehemalige U19-Coach der Schwaben Nico Willig.

VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER

Vor dem Anpfiff: Das Spiel wird um 18.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena angepfiffen.

Stuttgart gegen Gladbach heute live: Übertragung im TV und Livestream

Auch in dieser Saison besitzt der Pay-TV-Sender Sky wieder einen Großteil der Rechte an den Bundesliga-Partien der Saison. Somit könnt ihr auch das Spiel heute Abend live und in voller Länge auf Sky verfolgen.

Sky-Kunden haben darüber hinaus die Möglichkeit, das Spiel auf der SkyGo-App im Livestream anzuschauen.

Bundesliga: Ausführliche Highlights auf DAZN

Wer die Partie heute Abend nicht live verfolgen kann, hat die Möglichkeit, schon kurz nach Abpfiff ausführliche Highlights auf der Streaming-Plattform DAZN anzuschauen. Dort findet ihr nicht nur die Highlights dieses Spiels, sondern alle Zusammenfassungen der aktuellen und vergangenen Bundesliga-Spiele.

Außerdem überträgt DAZN Spiele der Champions League, Europa League, Primera Division, Premier League, Serie A und Ligue 1 live. Doch damit nicht genug: Zusätzlich könnt ihr auf DAZN die NFL, NBA, MLB, Tennis, Darts, Boxen und viele ausgewählte Highlights sehen.

Sichere dir also jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge die Bundesliga mit ausführlichen Zusammenfassungen schon kurz nach Abpfiff!

Stuttgart gegen Gladbach: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Die Partie wird um 18.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena angepfiffen, folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter : Felix Zwayer

: Felix Zwayer Assistenten : Thorsten Schiffner, Marco Achmüller

: Thorsten Schiffner, Marco Achmüller Vierter Offizieller : Harm Osmers

: Harm Osmers VAR: Guido Winkmann

VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Stuttgart : Zieler - Kabak, Pavard, Kempf - Baumgartl, Sosa - Castro - Didavi, Gonzalez - Donis, M. Gomez

: Zieler - Kabak, Pavard, Kempf - Baumgartl, Sosa - Castro - Didavi, Gonzalez - Donis, M. Gomez Gladbach: Sommer - Ginter, Strobl, Elvedi - Kramer - Herrmann, Neuhaus, Zakaria, Wendt - Plea, T. Hazard

Die Bundesliga-Tabelle vor dem 31. Spieltag

Für den VfB Stuttgart geht es heute schon darum, nicht den Anschluss an den direkten Klassenerhalt zu verpassen. Das Rennen um die internationalen Plätze spitzt sich immer mehr zu.