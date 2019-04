TSG 1899 Hoffenheim - Hertha live: Heute im TV, LIVESTREAM und im LIVETICKER

Heute Nachmittag empfängt die TSG Hoffenheim den Tabellenelften Hertha BSC aus Berlin. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Sonntags-Duell live im TV, Stream und im Ticker mitverfolgen könnt. Außerdem liefern wir euch die möglichen Aufstellungen beider Mannschaften.

Sechs Spieltage vor Ende der laufenden Bundesliga-Saison wird nicht nur um die Meisterschaft, sondern ebenso um die europäischen Ränge gekämpft.

Nach dem sang- und klanglosen Champions-League-Aus der 1899 Hoffenheim in dieser Saison, hofft die TSG nun zumindest auf einen Europa-League-Platz für die Saison 2019/20. An Toren, aber auch Siegen mangelt es in letzter Zeit nicht: In den vergangenen vier Bundesliga-Partien holte die Mannschaft von Julian Nagelsmann insgesamt zehn Punkte bei einer Tordifferenz von 11:3.

TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC: Alle Daten zum Spiel

Die Begegnung des 29. Bundesliga-Spieltags findet heute in der PreZero-Arena von Sinsheim statt. Anpfiff der Begegnung zwischen dem Tabellenneunten und dem Tabellenelften ist um 13.30 Uhr.

Das Spiel in Sinsheim wird vom 34-jährigen gelernten Immobilienmakler Martin Petersen geleitet. Folgende Assistenten stehen dem Filderstädter heute zur Seite:

Assistenten: Mark Borsch, Marcel Pelgrim

Vierter Offizieller: Markus Schmidt

Video-Assistenten: Marco Fritz, Pascal Müller

Hoffenheim gegen Hertha live: Heute im TV und LIVESTREAM

Lediglich ein Sender überträgt die anstehende Partie zwischen Hoffenheim und Hertha live. Im Gegensatz zu den meisten Bundesliga-Spielen wird das Duell Hoffenheim - Hertha BSC nicht beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Wie jeden Sonntag um 13.30 Uhr kümmert sich Eurosport um die Live-Übertragung der Begegnung.

Mit Vorberichten und Analysen rund um das Spiel versorgen euch Eurosport-Experte Matthias Sammer und Moderator Jan Henkel. Die Analysen und Vorberichte sind im Vorfeld beim Free-TV-Sender Eurosport 1 zu sehen.

Das Live-Spiel wird ausschließlich vom Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra gezeigt. Außerdem streamt Eurosport die Partie 1899 Hoffenheim - Hertha BSC Berlin live via Eurosport Player, der für 4,99€/Monat erhältlich ist.

TSG 1899 Hoffenheim - Hertha BSC Berlin: LIVETICKER und Highlights

Neben der Live-Übertragung via TV oder Livestream könnt ihr das Gastspiels der Hauptstädter in Sinsheim auch im exklusiven Bundesliga-Liveticker von SPOX mitverfolgen. SPOX tickert neben Bundesliga-Einzelspielen beispielsweise auch Parallelspiele in der Live-Konferenz.

Zum SPOX-Liveticker der Partie Hoffenheim - Hertha geht es hier lang.

1899 Hoffenheim - Hertha BSC: Voraussichtliche Aufstellungen

TSG-Coach Julian Nagelsmann muss heute auf fünf Profis verzichten. Auf Seiten der Hoffenheimer fehlen Reiss Nelson (Aufbautraining), Lukas Rupp (Traningsrückstand), Robin Hack (Knieprobleme), Dennis Geiger (Aufbautraining), Joelinton (Syndesmose-Einriss).

Nagelsmanns heutiger Gegenüber, Pal Dardai, ist mit deutlich mehr personelle Sorgen angereist. Der ungarische Cheftrainer kann nicht mit Luckassen (Syndesmoseverletzung), Torunarigha (Kapsel- und Bänderverletzung im Sprunggelenk sowie Knochenmarködem), Darida (Muskelverletzung im Oberschenkel), Duda (5. Gelbe Karte) Grujic (Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk), Jastrzembski (Fußprellung), Lustenberger (Muskelfaserriss im Oberschenkel) Maier (Teilruptur de Innenbandes im linken Knie) und Ibisevic (Rotsperre) planen.

TSG 1899 Hoffenheim - Voraussichtliche Aufstellung: Baumann - Kaderabek, Vogt, B. Hübner, N. Schulz - Grillitsch - Demirbay, Amiri - Kramaric - Belfodil, Szalai

Baumann - Kaderabek, Vogt, B. Hübner, N. Schulz - Grillitsch - Demirbay, Amiri - Kramaric - Belfodil, Szalai Hertha BSC Berlin - Voraussichtliche Aufstellung: Jarstein - Klünter, Stark, Rekik, Plattenhardt - Skjelbred, Mittelstädt - Lazaro, Kalou, Leckie - Selke

Bundesliga: Aktuelle Tabelle mit Hoffenheim und Hertha

Aktuelle Bundesliga-Tabelle vor Beginn der Partie Hoffenheim - Hertha BSC: