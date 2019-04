Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse: Der 30. Spieltag der Buli im Überblick

Nachdem am Karfreitag keine Bundesliga-Partie stattfand, wartet der 30. Spieltag am Samstag mit gleich sechs Partien auf. Am Nachmittag treffen der FC Bayern München und Werder Bremen aufeinander, außerdem kommt es unter anderem zum Abstiegsduell zwischen dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart. Am Abend gibt es die Partien zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig sowie zwischen dem FC Schalke 04 und der TSG 1899 Hoffenheim.

Hier sind die Tabelle und Begegnungen im Überblick.

30. Spieltag: Die Begegnungen in der Bundesliga

Sa., 15.30 Uhr: FC Bayern München - Werder Bremen

Sa., 15.30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf

Sa., 15.30 Uhr: Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg

Sa., 15.30 Uhr: FC Augsburg - VfB Stuttgart

Sa., 18.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig

Sa., 20.30 Uhr: FC Schalke 04 - TSG Hoffenheim

Mo., 20.30 Uhr: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

Die Bundesliga-Tabelle am 30. Spieltag