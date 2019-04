Bundesliga-Stimmen zum 31. Spieltag: Nuri Sahin übt Generalkritik an Schiedsrichtern

Nuri Sahin hat nach der 1:4-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf Generalkritik an den Schiedsrichtern geübt. Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel feiert eine "außergewöhnliche" Leistung seiner Mannschaft. SGE-Coach Adi Hütter ist enttäuscht über der 0:0 gegen Hertha BSC.

Hier gibt es die Stimmen zum 31. Spieltag von Sky und Eurosport.

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Was wir erreicht haben, ist wirklich außergewöhnlich. Es ist auch außergewöhnlich, wie meine Mannschaft heute aufgetreten ist. Wir haben von Anfang an Vollgas gegeben. Der Spielverlauf hat uns in die Karten gespielt. Wir wollen auch noch in den nächsten drei Spielen weiter punkten."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Das war ein verdienter Sieg für Fortuna. Wir haben alles probiert, wollten nach Mittwoch nicht so viel nachdenken. Nach unserem Anschlusstreffer zum 1:2 hatten wir ein Chancenplus. Aber Fortuna hat es anschließend wieder gut gemacht und im Gegensatz zu uns ihre Chancen genutzt."

Nuri Sahin (Werder Bremen): "Die ersten 15 Minuten waren wir gar nicht im Spiel. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber das hatte nichts mit Müdigkeit zu tun - vielleicht hat das am Ende eine Rolle gespielt. Aber in den ersten 15 Minuten darf das bei einem Profisportler keine Rolle spielen."

... über ein mögliches Handspiel von Düsseldorf vor dem 1:4: "Was mich extrem aufregt ist, dass man nicht mehr mit den Schiedsrichtern reden kann. Die schauen einen teilweise nicht einmal mehr an. Ein bisschen Menschlichkeit gehört doch dazu."

Max Kruse (Kapitän SV Werder Bremen): "Mit nächster Woche oder anderem Scheiß beschäftige ich mich jetzt nicht. Wir haben heute vier Tore bekommen. Bei allem Respekt, sie spielen eine sehr gute Runde. Wir haben das in den letzten Monaten auch geschafft, uns konstant zu entwickeln. Das war ein Spiel, das du gewinnen musst, wenn du oben dranbleiben willst. Jetzt versuchen wir, die Woche aufzuarbeiten und gegen Dortmund die Punkte zu holen, die wir heute nicht geholt haben."

Thomas Doll (Trainer Hannover 96): "Die Jungs haben sich reingehauen und alles gegeben. Hut ab davor. Vielleicht brauchtest du mal so ein Glückstor. Wir hatten diesmal das nötige Glück, das wir in den vergangenen Wochen nicht hatten. Für mich und meine Spieler ist das ein toller Moment. Die Hoffnung lebt weiter."

Hendrik Weydandt (Hannover 96): "Wir brauchen uns nicht darüber zu streiten, dass es nächste Woche ein sehr ekliges Spiel wird. Der Zeitpunkt, dass jetzt die Bayern kommen, ist umso ungünstiger. Danach kommen Freiburg und Düsseldorf, da sind mindestens sechs Punkte drin. Stuttgart und Nürnberg fangen langsam an zu zittern, wenn wir so weitermachen."

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Wir waren sehr dominant und hatten genügend Torchancen, das Spiel zu gewinnen. Wir haben dann wohl gedacht: Wenn wir unsere Chancen nicht nutzen, dann legen wir noch einen auf. So war das dann beim 0:1, als wir den Ball selbst nochmal heiß gemacht haben. Das Problem war, dass wir kein Tor gemacht haben. Hannover war heute irgendwie dran. Aus unserer Sicht ist das ärgerlich."

Marcel Sabitzer (RB Leipzig): "Ich hatte drei Erfolgserlebnisse. Eines schöner als das andere. Die Geburt meiner Tochter ist natürlich das Sahnehäubchen. Ich bin überglücklich, dass es so kam in dieser Woche. Mit heute haben wir es abgerundet mit der Champions League, fix dritter Platz, top."

Mike Frantz (SC Freiburg): "Man hat gesehen, dass Leipzig nächstes Jahr in der Champions League spielt und fast doppelt so viele Punkte hat wie wir. Wir haben wenig zugelassen, du kannst aber nicht alles verteidigen. Wir hatten selbst die besseren Chancen. Es ist sehr ärgerlich und tut auch enorm weh."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich bin nicht zufrieden mit dem Punkt. Wir haben nie zu unserem Spiel gefunden, nie Zugriff nach vorne gehabt. Wir hatten viele Ballverluste. Wir müssen uns gewaltig steigern was das Spiel mit dem Ball betrifft. Wir sind enttäuscht."

Fredi Bobic (Vorstand Sport Eintracht Frankfurt): "Man kann nicht sagen, die Jungs wollten nicht. Sie haben heute die falschen Mittel gewählt, dieses Spiel zu gewinnen. Das hätten sie am Ende des Tages auch nicht verdient gehabt."

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt): "Ich habe mich körperlich richtig gut gefühlt. Das Problem war, dass wir oft hinten nach gelaufen sind. Die Bälle einfach verloren haben und wenig Höhe ins Spiel gebracht haben. Wir sind viel umsonst gelaufen."

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Ich bin sehr zufrieden. Die Tendenz ist in Ordnung. Die Jungs haben ehrliche Arbeit abgeliefert. Wir hätten auch gewinnen können - und das bei einer Mannschaft, die um die Champions League spielt. Darauf können wir stolz sein."

Martin Schmidt (Trainer FC Augsburg): "Leverkusen hat eine Riesenqualität und zudem einen sehr guten Tag erwischt. Leverkusen hat uns mit einem schnellen Tor nach der Pause den Stecker gezogen. Aber genau solche Spiele sind wichtig für den Lernprozess."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir hatten heute alles im Griff, haben auswärts mutig gespielt. Noch drei Spiele, dann wissen wir, wo wir stehen. Wir wollen auch die nächsten drei Spiele gewinnen, aber das wird nicht einfach."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Wir haben sehr gut angefangen. Plötzlich gibt es Elfmeter, das hat uns weh getan. Das ist so lächerlich. Die Leute, die diese Regel erfunden haben, können nicht mehr in den Spiegel sehen. Das ist der größte Skandal in der Fußball-Geschichte für mich. Das hat nicht einmal nur mit dem Elfmeter von heute etwas zu tun. Der Titel ist verspielt. Das ist klar für mich."

Noten und Einzelkritik zu BVB - Schalke: Zwei Mal 6 für desolaten BVB © getty 1/29 Schalke 04 setzt sich mit einem leidenschaftlichen Kampf gegen Borussia Dortmund durch. Daniel Caligiuri avanciert zum Derby-Helden. Marco Reus und Marius Wolf erweisen Schwarz-Gelb einen Bärendienst. Die Einzelkritik. © getty 2/29 BORUSSIA DORTMUND - ROMAN BÜRKI: Konnte sich nicht einmal richtig auszeichnen, kassierte trotzdem vier Gegentore. Suchte sich beim 1:1 die falsche Ecke aus, blieb beim 1:2 machtlos und streckte sich beim 1:3 und 1:4 vergeblich. Note: 4. © getty 3/29 MARIUS WOLF (bis 65.): Hatte viele Ballaktionen in der Anfangsphase, bis Oczipka ihn umtrat. Danach mit vielen Problemen im Passspiel und wenig Mut nach vorne. Sah die Rote Karte nach einem unnötigen Einsteigen von hinten gegen Serdar. Note: 6. © getty 4/29 JULIAN WEIGL: Verschuldete den Elfmeter zum 1:1 durch ein strittiges Handspiel. Ließ sich in der Folge nichts mehr zu Schulden kommen. Note: 4. © getty 5/29 MANUEL AKANJI: Beendete die Partie wie Weigl mit einer guten Passquote, weil die Schalker ihn nur selten früh unter Druck setzten. Tat sich aber schwer, die robusten Angreifer der Gäste in den Griff zu bekommen. Note: 4. © getty 6/29 ABDOU DIALLO: Hatte die meisten Ballaktionen aller Dortmunder, wusste mit dem runden Leder aber kaum etwas anzufangen. Bis auf die Flanke vor dem 2:3 landeten seine Hereingaben im Niemandsland. Note: 4,5. © getty 7/29 THOMAS DELANEY (bis 56.): Ungewohnt schwach im Spiel ohne Ball, gewann nur 40 Prozent seiner Zweikämpfe. Ließ Sane zudem vor dem 1:2 gewähren. Wurde nach nicht einmal einer Stunde ausgewechselt. Note: 5. © getty 8/29 AXEL WITSEL (ab 84.): Ließ den Ball vor dem 1:0 geschickt mit der Brust Richtung Sancho abtropfen und erzielte das 2:3. Erreichte insgesamt aber nicht ansatzweise seine Bestform. Störte Sane vor dem 1:2 nicht entscheidend genug. Note: 4,5. © getty 9/29 JADON SANCHO: Der mit Abstand auffälligste Dortmunder. Bereitete das 1:0 mit einem traumhaften Chip in den Sechzehner vor, gewann zahlreiche Eins-gegen-Eins-Duelle. Baute nach der Pause aber ab. Note: 3. © getty 10/29 MARCO REUS (bis 61.): War bis zur 59. am seltensten aller Dortmunder Feldspieler am Ball und an keinem einzigen Torschuss beteiligt. Dann sah er für eine unnötige Grätsche Rot und schwächte seine Mannschaft somit entscheidend. Note: 6. © getty 11/29 RAPHAEL GUERREIRO (bis 78.): Präsentierte sich wie schon in den vergangenen Wochen sehr variabel. Kam mal über links, mal über rechts, mal durch die Mitte. Trat jedoch nicht entscheidend in Erscheinung. Note: 4. © getty 12/29 MARIO GÖTZE (bis 83.): Erzielte das frühe 1:0 in der 14. nach einem mustergültigen Laufweg, kam danach aber kaum noch in gefährliche Abschlusssituationen, weil die Schalker ihn konsequent zustellten. Note: 3,5. © getty 13/29 PACO ALCACER (ab 56.): Sollte das Offensivspiel des BVB mit seinen Jokerqualitäten beleben, kam aber auch aufgrund der Platzverweise nur fünf Mal an den Ball. Note: 4,5. © getty 14/29 CHRISTIAN PULISIC (ab 78.): Kam rein, als die Partie bereits gelaufen war. Hatte keine auffällige Aktion mehr. Ohne Bewertung. © getty 15/29 JACOB BRUUN LARSEN (ab 83.): Nutzte seine kurze Zeit auf dem Platz mit seiner Vorlage zum 2:3 durch Witsel. Ohne Bewertung. © getty 16/29 SCHALKE 04 - ALEXANDER NÜBEL: War beim perfekt herausgespielten Dortmunder Führungstor machtlos. Strahlte Sicherheit bei hohen Bällen aus. Hielt, was er halten musste. In Hälfte zwei nahezu arbeitslos. Note: 2,5. © getty 17/29 BENJAMIN STAMBOULI: Ging mit leidenschaftlicher Zweikampfführung voran. Brachte 100 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler. Note: 2. © getty 18/29 SALIF SANE: Machte den Naldo – nicht nur wegen seines wichtigen Kopfballtreffers in der 28. Minute, sondern auch wegen seiner herausragenden Zweikampfführung. Note: 1,5. © getty 19/29 MATIJA NASTASIC: Hatte Götze bis auf das 1:0 gut im Griff und köpfte fast jeden hohen Ball aus dem Strafraum. Verteidigte wie seine Nebenmänner couragiert. Note: 2,5. © getty 20/29 DANIEL CALIGIURI (bis 67.): Schalkes Derby-Held. Sicher beim Elfer zum 1:1, grandios beim Freistoß zum 3:1. An drei der vier Treffer direkt beteiligt. Machte sein stärkstes Spiel für Königsblau. Note: 1. © getty 21/29 OMAR MASCARELL: Leidenschaftlicher Auftritt des Spaniers, der gerade in Hälfte eins immer wieder mit wichtigen Tacklings zur Stelle war und dem Schalker Spiel Struktur gab. Note: 2,5. © getty 22/29 WESTON MCKENNIE (bis 77.): Hatte kurz vor seiner Auswechslung Glück, dass er nach einem Foul an Witsel nicht des Feldes verwiesen wurde. Kämpfte davor aufopferungsvoll. Note: 3. © getty 23/29 BASTIAN OCZIPKA: Aggressiv im Spiel ohne Ball, ideenlos im Spiel mit Ball. Das reichte an diesem Samstag aber. Note: 3,5. © getty 24/29 SUAT SERDAR: Signalisierte mit zwei gewonnen Zweikämpfen gegen Sancho in den Anfangsminuten, wie viel Lust er auf dieses Derby hatte. Befreite sich stets intelligent aus Drucksituationen und provozierte die beide Dortmunder Platzverweise. Note: 2. © getty 25/29 BREEL EMBOLO (bis 87.): Blass in Hälfte eins, fast nicht zu stoppen in Hälfte zwei. Krönte seinen kämpferisch stärksten Auftritt als Königsblauer mit einem sehenswerten Flachschuss zum 4:1 und ließ sich zu Recht feiern. Note: 2. © getty 26/29 GUIDO BURGSTALLER: War in Durchgang eins allein auf weiter Flur, erwies sich aber als ständiger Unruheherd für die Dortmunder Sechser und machte viele Bälle klug fest. Belohnte seine gute Leistung fast noch mit einem Tor. Note: 2,5. © getty 27/29 SEBASTIAN RUDY (ab 67.): Ersetzte den erschöpften Caligiuri. Hatte Glück, dass das Spiel zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden war. Rudy gewann keinen einzigen seiner zehn geführten Zweikämpfe. Note: 4. © getty 28/29 JEFFREY BRUMA (ab 77.): Half mit seiner Robustheit, den Sieg in trockene Tücher zu bringen. Ohne Bewertung. © getty 29/29 RABBI MATONDO (ab 87.): Kam in den Schlussminuten für Embolo und schnupperte erstmals Revierderby-Luft. Ohne Bewertung.

Huub Stevens (Trainer Schalke 04): "Wir sind natürlich glücklich. Ein großes Kompliment an die Mannschaft. Sie haben die taktischen Maßgaben sehr gut umgesetzt. Dann kommt so ein Ergebnis zustande. Natürlich war es auch etwas glücklich."

Hier geht's zu allen Stimmen und Reaktionen zum Revierderby.

