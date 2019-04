FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Christoph Metzelder tendiert wohl zu S04

Der FC Schalke 04 hat offenbar gute Karten im Werben um Christoph Metzelder. Max Kruse hat vor dem Viertelfinale des DFB-Pokals eine klare Botschaft geschickt. Schalke muss eine Geldstrafe begleichen. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04.

Schalke 04, News: Christoph Metzelder offenbar mit Tendenz

Der FC Schalke 04 hat offenbar gute Karten im Werben um Christoph Metzelder. Wie die Sport Bild vermeldet, soll der ehemalige Verteidiger dazu tendieren, den Posten als Sportdirektor in Gelsenkirchen anzunehmen. Darüber hinaus war er auch als potentieller Nachfolger von Reinhard Grindel beim DFB als Präsident gehandelt worden.

Dem Bericht zufolge allerdings gäbe es einige Hürden zu überwinden, um beim deutschen Verband anzuheuern. Metzelder wolle nur einsteigen, sofern die DFL auf seiner Seite stehe. Dies könne allerdings ebenso wenig garantiert werden wie die Umfunktionierung des Amts des Präsidenten weg vom Ehrenamt hin zu einem bezahlten Posten.

Aktuell ist Metzelder Präsident des TuS Haltern aus der Oberliga sowie Trainer der vereinseigenen U19. Clemens Tönnies hatte kürzlich das Schalker Interesse am ehemaligen Profi bestätigt. Metzelder würde Erfahrung aus 47 Länderspielen und vielen Jahren bei Borussia Dortmund, dem FC Schalke 04 oder Real Madrid mitbringen.

Schalke 04, News: Max Kruse mit Ansage vor DFB-Pokal-Viertelfinale

Der SV Werder Bremen fordert am Mittwochabend den FC Schalke 04 im Viertelfinale des DFB-Pokals heraus (20.30 Uhr im LIVETICKER). Max Kruse hat im Vorfeld klare Worte gefunden: "Trainerwechsel auf Schalke hin oder her. Wir müssen im Viertelfinale nicht mehr über Favoritenrollen sprechen."

Kruse sei es "egal", wo Schalke aktuell in der Bundesliga-Tabelle stehe. Damit schloss er sich Trainer Florian Kohfeldt an: "Schalke wird sehr scharf sein. Es ist ein Endspiel für beide Mannschaften. Taktisch gesehen sind bei Schalke sicherlich noch Parallelen zu Tedesco zu erkennen. Aber alles, was bisher war, zählt in diesem Spiel nicht."

Fehlen werden Schalke dabei Alessandro Schöpf (Bänderriss), Nabil Bentaleb (Suspendierung), Amine Harit (Bänderriss) sowie Weston McKennie (Knöchelverletzung). Die Bremer hingegen müssen auf Fin Bartels und Philipp Bargfrede (beide muskuläre Probleme) verzichte.

Überläufer: Diese Spieler waren in ihrer Karriere bei Schalke und Werder aktiv © getty 1/29 Schalke und Bremen - zwei Traditionsmannschaften, zwischen denen im Laufe der Zeit häufig Spieler und Funktionäre gewechselt sind. SPOX hat die bedeutendsten Spieler aufgelistet, die in ihrer Laufbahn für beide Vereine aktiv waren. © imago 2/29 Rudi Assauer war schon als aktiver Profi sechs Jahre lang für Werder Bremen auf dem Rasen. Zwischen 1976 und 1981 leitete er die Bremer als Manager, bis er zum FC Schalke wechselte... © getty 3/29 …wo er zur Legende wurde. Der Mann mit der Zigarre stellte die legendären Eurofighter zusammen, die 1997 den UEFA-Pokal gewannen. Weitere Verdienste Assauers auf Schalke sind die zwei DFB-Pokal-Siege 2000 und 2001 und der Bau der Veltins-Arena. © getty 4/29 Felix Magath kam 1998 an die Weser, als die Bremer nach acht Bundesliga-Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz standen. Lange hielt es Magath allerdings nicht aus: Schon ein halbes Jahr später im Mai 1999 stieg er aus seinem Vertrag aus. © getty 5/29 Auch bei Schalke hatte Magath wenig Erfolg: 2009/10 wurde er mit den Knappen Vizemeister, in der Folgesaison kam der sportliche Absturz und die Entlassung. Magath blieb vor allem wegen "Toptransfers" wie Ali Karimi in Erinnerung. © getty 6/29 Thorsten Legat kennt man mittlerweile eher aus seinem Auftritt bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus". Aber auch auf dem Feld hatte Legat es drauf: 1993 wurde er mit Werder Deutscher Meister, machte dabei 23 Spiele und ein Tor für die Bremer. © getty 7/29 2000 wechselte Legat zum FC Schalke 04, eine große Rolle spielte er dort aber nie. Unter Huub Stevens absolvierte er lediglich vier Spiele für die Königsblauen und musste 2001 seine Karriere wegen Sportinvalidität beenden. © getty 8/29 Oliver Reck war in Bremen eine wahre Legende. Zwischen 1985 und 1998 machte er 453 Spiele für Werder und blieb dabei 166 Mal ohne Gegentor. Je zwei deutsche Meisterschaften und DFB-Pokal gab’s da als Sahnehäubchen oben drauf. © getty 9/29 Doch dann rief Assauer an und lotste Reck nach Gelsenkirchen. Auch bei den Königsblauen holte er zweimal den DFB-Pokal, die Schale blieb ihm nach dem Herzschlagfinale der Bundesliga 2001 aber verwehrt. Reck wurde nur "Meister der Herzen". © getty 10/29 Recks Nachfolger in Bremen wurde Frank Rost. Nach fast 100 Spielen für die zweite Mannschaft der Bremer machte Rost 203 Spiele für die Profis. Einer der Höhepunkte: Gegen Hansa Rostock gelang ihm 2002 sogar ein Tor. © getty 11/29 Doch nach sieben Jahren im Bremer Dress wiederholte sich Geschichte. Auch auf Schalke wurde Frank Rost zum Nachfolger Recks. Für die Königsblauen traf er zwar nicht, brachte aber ordentliche Leistungen – bis er von Manuel Neuer abgelöst wurde. © getty 12/29 Zur Jahrtausendwende wechselte Kristajic von Serbien nach Bremen, spielte sich dort als Innenverteidiger nicht nur in die Herzen der Fans, sondern auch direkt in die Startformation. Nach dem Double-Sieg 2004 wechselte er ablösefrei nach Schalke. © getty 13/29 Auch auf Schalke war der Serbe gesetzt, insgesamt absolvierte er 131 Bundesliga-Partien für die Knappen. Im Alter von 35 Jahren ließ Kristajic dann seine Karriere in seiner Heimat bei Partizan Belgrad ausklingen. © getty 14/29 Als Exot kam Ailton 1998 aus Mexiko für 2,75 Millionen Euro nach Bremen. Der Brasilianer entwickelte sich direkt zum Publikumsliebling, gekrönt von der Saison 2004/05, als er nicht nur Torschützenkönig wurde, sondern mit Werder auch das Double gewann. © getty 15/29 Umso überraschender kam dann für viele der Wechsel nach der Double-Saison zu Schalke. Dort erzielte er in 44 Partien zwar auch 20 Treffer, war in Gelsenkirchen aber trotzdem nie wirklich glücklich und flüchtete nach nur einem Jahr in die Türkei. © getty 16/29 Im Sommer 2000 kam Fabian Ernst vom Erzrivalen aus Hamburg und wurde direkt als Stammspieler ins Team integriert. Der Höhepunkt seiner Bremer Zeit war zweifellos das Double 2003/04, nach einem weiteren Jahr in Bremen wechselte er ablösefrei zu S04. © getty 17/29 Nach Ailton und Kristajic war er das dritte Mitglied aus der ehemaligen Bremer Meistermannschaft, das ablösefrei nach Gelsenkirchen wechselte. Auch auf Schalke war Fabian Ernst in den vier Spielzeiten gesetzt, 2008 folgte dann der Wechsel nach Istanbul. © getty 18/29 Beim FC Schalke 04 entwickelte sich Sebastian Boenisch von der U17 innerhalb von drei Jahren zum Bundesligaspieler, sein Debüt für S04 gab er im Februar 2006. Nach insgesamt neun Bundesligapartien schnappte Bremen 2007 für 3,5 Millionen Euro zu. © getty 19/29 In Bremen spielte sich Boenisch in der Saison 2008/09 dann endgültig in die Stammformation und wurde DFB-Pokalsieger. Allerdings kam dann viel Verletzungspech dazu, in den nächsten zwei Jahren absolvierte er gerade einmal fünf Bundesliga-Partien. © getty 20/29 Mesut Özil schaffte als gebürtiger Gelsenkirchener im Jahr 2006 im Alter von 18 Jahren den Durchbruch zum Profi, nach zwei Jahren auf Schalke kam im Januar 2008 dann der sehr umstrittene Wechsel zu Werder Bremen für fünf Millionen Euro. © getty 21/29 In Bremen reifte Özil in der Saison 08/09 zum Nationalspieler. Gleichzeitig erreichte Werder auch das UEFA-Pokal-Finale und wurde DFB-Pokalsieger, nach einer weiteren starken Saison und Weltmeisterschaft 2010 ging es für 18 Millionen Euro nach Madrid. © getty 22/29 Angelos Charisteas kam 2002 aus Saloniki an die Weser. In 91 Spielen für die Grün-Weißen gelangen ihm 28 Tore – eine solide Quote. Der Karrierehöhepunkt sollte auch in seine Zeit bei Werder fallen: der Gewinn der EM 2004 mit Griechenland. © getty 23/29 Lange nach seinem Karrierepeak kam Charisteas als einer von Magaths "Toptransfers" in den Pott. Direkt bei seinem Debüt für Königsblau gelang ihm auch ein Tor. Ein Kunststück, dass ihm in seinen restlichen vier Spielen für Schalke verwehrt blieb. © getty 24/29 Auf Schalke entwickelte sich Lukas Schmitz innerhalb von zwei Jahren zum Stammspieler, von 2009 bis 2011 stand er insgesamt 70 Mal im Schalke-Dress auf dem Spielfeld. © getty 25/29 Nach der Saison 2011/12 wechselte Schmitz für eine Million Euro nach Bremen, wo er aber nie richtig Fuß fasste. Nach zwei durchschnittlichen Spielzeiten kam er nach mehreren Verletzungen nur zu drei Kurzeinsätzen, 2014 folgte der Wechsel nach Düsseldorf. © getty 26/29 Franco di Santo wechselte im Sommer 2013 von Wigan Athletic ablösefrei an die Weser. Für die Bremer erzielte der Argentinier in 51 Spielen 18 Tore. Nach Startschwierigkeiten kam in der Saison 14/15 als Topscorer der Bremer der Durchbruch. © getty 27/29 Im Sommer 2015 wechselte di Santo für sechs Millionen nach Gelsenkirchen. Seine Torjägerqualitäten konnte er auf Schalke aber nie wirklich entfalten, in 88 Spielen kam di Santo auf maue 12 Tore. Im Januar 2019 folgte dann der Wechsel nach Spanien. © getty 28/29 2005 kam der damals 23-jährige Naldo als unbekannte Größe zu Werder Bremen. Doch er sollte sich schnell als Legende an der Weser etablieren. 254 Spiele, 36 Buden, unzählbar viele gewonnene Zweikämpfe, Naldo ist bis heute ein Held an der Weser. © getty 29/29 Auch auf Schalke hat Naldo Heldenstatus. Sein Last-Minute-Ausgleichstor zum 4:4 im "Jahrhundertderby" gegen Borussia Dortmund wird ihn auf Schalke unvergessen machen - trotz nur 2,5 Saisons im königsblauen Trikot.

Der Spielplan des FC Schalke 04 nach der Länderspielpause

Datum Wettbewerb Heim Auswärts 03.04.2019 DFB-Pokal FC Schalke 04 SV Werder Bremen 06.04.2019 Bundesliga FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 12.04.2019 Bundesliga 1. FC Nürnberg FC Schalke 04 20.04.2019 Bundesliga FC Schalke 04 TSG 1899 Hoffenheim 27.04.2019 Bundesliga Borussia Dortmund FC Schalke 04

Schalke 04, News: Geldstrafe nach Pyro im Derby

Der FC Schalke 04 muss eine Geldstrafe in Höhe von 27.000 Euro beim DFB begleichen. Das Sportgericht verurteilte die Knappen für das Fehlverhalten ihrer Fans im Derby gegen Borussia Dortmund. Vor Spielbeginn waren - laut DFB-Schätzung - rund 35 Rauchpatronen gezündet worden.

In der 8. Minute wurde obendrein ein bengalisches Feuer auf der Tribüne abgebrannt. Darüber hinaus hätten sich die Schalker Fans mit einem beleidigenden Plakat strafbar gemacht. Welches Plakat der DFB verurteilte, wurde nicht explizit erwähnt.

Schalke darf 9.000 der insgesamt 27.000 Euro für "sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen" aufwenden, sofern der Nachweis dafür bis Ende Oktober erfolgt. Damit sind für Schalke seit Sommer Ausgaben in Höhe von 129.000 Euro für Geldstrafen angefallen.