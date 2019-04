Relegation 2019: Alles Infos, Datum, Übertragung und mögliche Teilnehmer

Die Saison 2018/19 biegt auf die Zielgeraden ein und wie in jedem Jahr wird auch in dieser Spielzeit wieder der Drittletzte aus der Bundesliga mit dem Dritten aus der 2. Liga um einen Platz in der Bundesliga kämpfen. Wann die Relegationsspiele stattfinden werden und wo ihr sie live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Die Relegation ist nichts für schwache Nerven: Seit der Wiedereinführung der Relegationsspiele im Jahr 2009 gab es einige denkwürdige Duelle, meistens mit dem besseren Ende für den etablierten Bundesligisten.

Im vergangenen Jahr war die Relegation eine relativ einseitige Sache: Der VfL Wolfsburg musste im zweiten Mal in Folge in die Relegation, konnte sich aber zum zweiten Mal erneut vor dem Abstieg in die zweite Liga retten. Dieses Mal durch zwei Siege gegen Holstein Kiel.

In diesem Jahr haben die Wölfe nichts mit der Relegation am Hut, momentan scheint der VfB Stuttgart ungebremst auf die zwei Spiele Ende Mai zuzusteuern. Der Gegner ist dagegen noch völlig ungeklärt, im Endspurt der zweiten Liga scheint es auf ein Foto-Finish zwischen mehreren Mannschaften hinauszulaufen.

Relegation 2019: Datum und TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Die Relegationsspiele zur Bundesliga finden am 23. und 27. Mai statt, die Relegationspartien zur 2. Liga finden am 25. und 28. Mai. Die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest.

Seit der letzten Saison hat Eurosport die exklusiven Rechte an den Bundesliga-Relegationsspielen, somit werden diese nur auf dem Pay-TV-Sender Eurosport2 HD oder im Eurosport-Player als Livestream zu sehen sein.

Die Relegationspartien zur 2. Liga werden jeweils im ZDF übertragen, dementsprechend findet sich ein Livestream auch in der ZDF-Mediathek.

Darüber hinaus könnt ihr die Relegationsspiele auch bei SPOX im Liveticker mitverfolgen, mit dem ihr keine wichtige Spielszene verpasst.

Relegation 2019: VfB Stuttgart als Bundesliga-Vertreter?

Nach einer derben 0:6-Klatsche in Augsburg ist der traditionsreiche VfB Stuttgart wohl einer der Top-Favoriten auf zwei weitere Spiele nach Saisonende. Die Schwaben müssen aufpassen, dass sie im Schneckenrennen um den Relegationsplatz nicht noch vom 1. FC Nürnberg überholt werden, der gerade einmal zwei Punkte dahinter auf Rang 17 liegt.

In der zweiten Liga lässt sich noch nicht prognostizieren, wer in die Relegation um einen Platz in der Bundesliga kämpfen darf. Geht es nach der Historie, könnte es sogar der Hamburger SV werden: Der ehemalige Bundesliga-Dino befindet sich momentan in einer Mini-Krise, konnte aus den letzten fünf Partien gerade einmal sechs Punkte mitnehmen.

Der Abstiegskampf in der Bundesliga

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkte. 13 SC Freiburg 30 7 11 12 39:54 -15 32 14 FC Augsburg 30 8 7 15 46:55 -9 31 15 FC Schalke 04 30 7 6 17 32:52 -20 27 16 VfB Stuttgart 30 5 6 19 27:67 -40 21 17 1.FC Nürnberg 30 3 9 18 24:56 -32 18 18 Hannover 96 30 3 6 21 25:66 -41 15

Der Aufstiegskampf in der 2. Liga

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkte. 1 1. FC Köln 30 18 5 7 75:39 36 59 2 Hamburger SV 30 15 8 7 41:33 8 53 3 SC Paderborn 30 14 9 7 68:43 25 51 4 Union Berlin 30 12 14 4 46:29 17 50 5 1. FC Heidenheim 30 13 10 7 44:34 10 49 6 Holstein Kiel 30 12 10 8 55:45 10 46 7 Jahn Regensburg 30 11 12 7 44:42 2 45 8 FC St. Pauli 30 13 6 11 40:46 -6 45

Relegation 2019: Der Kampf um die 2. Bundesliga

In der zweiten Liga ist der Abstiegskampf sehr viel spannender als in der Bundesliga: Momentan steht Aufsteiger Magdeburg mit 27 Punkten noch auf dem Relegationsrang, allerdings beträgt der Abstand zum rettenden Ufer gerade einmal vier Punkte.

In der dritten Liga wird es vermutlich auf einen Zweikampf zwischen dem Hallescher FC und dem SV Wehen Wiesbaden hinauslaufen. Beide Mannschaften trennt nach dem 34. Spieltag gerade mal ein Punkt, auch der Karlsruher SC auf Rang zwei scheint noch in Reichweite zu sein.

Der Abstiegskampf in der 2. Bundesliga

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkte. 13 Dynamo Dresden 30 9 9 12 36:42 -6 36 14 Erzgebirge Aue 30 9 6 15 36:42 -6 33 15 SV Sandhausen 30 7 10 13 37:43 -6 31 16 1.FC Magdeburg 30 5 12 13 30:44 -14 27 17 FC Ingolstadt 30 6 8 16 34:51 -17 26 18 MSV Duisburg 30 5 9 16 32:56 -24 24

Der Aufstiegskampf in der 3. Liga