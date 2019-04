RB Leipzig - SC Freiburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 31. Spieltag der Bundesliga empfängt am Samstag RB Leipzig den SC Freiburg. In diesem Artikel bekommt ihr alle Infos darüber, wo ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

RB Leipzig befindet sich derzeit in einer bestechenden Form: Seit zwölf Bundesliga-Spielen ist die Mannschaft von Ralf Rangnick ungeschlagenund. Außerdem zogen die Sachsen unter der Woche zum ersten Mal in der noch kurzen Vereinshistorie ins Finale des DFB-Pokals ein. Im Heimspiel am heutigen Samstag gegen den SC Freiburg kann Rangnick mit seiner Truppe sogar die Champions-League-Qualifikation endgültig perfekt machen.

RB Leipzig gegen SC Freiburg heute live im TV sehen

Die Partie wird ausschließlich auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sky hat die Übertragungsrechte für die Samstagsspiele der Bundesliga und zeigt diese normalerweise exklusiv im Einzelspiel sowie in der Konferenz.

Am 31. Spieltag gibt es aber eine Ausnahme: Das Spiel BVB - FC Schalke wird nicht nur im Pay-TV, sondern auch bei der ARD im Free-TV ausgestrahlt. Warum die ARD dieses Spiel zeigen darf, erfahrt ihr hier. Außerdem hat die ARD bereits ab 13 Uhr auch das Duell zwischen 1860 München und dem KSC im Programm.

RB Leipzig gegen SC Freiburg könnt ihr ab 15.10 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 5 HD sehen. Alternativ habt ihr bei Sky die Möglichkeit, das Spiel auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD zu sehen. Die Übertragung beginnt dafür bereits um 14 Uhr.

Folgendes Personal steht euch dabei zur Verfügung:

Kommentator (Einzelspiel): Oliver Seidler

Oliver Seidler Moderation: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experten: Christoph Metzelder & Reiner Calmund

RB Leipzig - SC Freiburg heute im LIVE-STREAM sehen

Wer nicht die Möglichkeit haben sollte, sich das Spiel zwischen Leipzig und Freiburg auf der heimischen Couch vor dem Fernseher anzuschauen, hat mit Sky Go die Möglichkeit die Bundesliga auch unterwegs auf dem Smartphone, Tablet oder PC zu verfolgen. Dafür benötigt man allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement beim Pay-TV-Sender.

Alle Informationen darüber, wie SKy Go funktioniert findet ihr hier.

© getty

RB Leipzig - SC Freiburg heute im LIVE-TICKER

Wie üblich bei der Bundesliga bietet SPOX einen LIVE-TICKER zu allen Partien an. Hier gibt es einen Überblick über die LIVE-TICKER am Samstag:

Neben der Bundesliga hat SPOX alle Spiele der 2. Liga und 3. Liga im LIVE-TICKER und auch Spitzenspiele aus dem internationalen Fußball werden getickert. Hier kommt ihr zum gesamten Angebot.

RB Leipzig gegen SC Freiburg: Fakten, Schiedsrichter, Daten

Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena. Geleitet wird das Spiel vom Schiedsrichter Robert Schröder. Hier gibt es die wichtigsten Fakten im Überblick:

Datum 27.04.2019 - 15.30 Uhr Austragungsort Red Bull Arena in Leipzig Zuschauerkapazität 42.959 Schiedsrichter Robert Schröder Ausgangsposition Leipzig auf Platz 3 - Freiburg auf Platz 13 Beste Torschützen Poulsen (15) - Waldschmidt/Petersen (beide 8)

RB Leipzig gegen SC Freiburg: Highlights, Tore und Zusammenfassung

Nur rund 40 Minuten nach dem Abpfiff könnt ihr auf DAZN die Highlights der Bundesligaspiele sehen. Außerdem hat DAZN die Highlight-Rechte für die 2. Liga und überträgt internationalen Fußball aus England, Spanien, Italien und Frankreich live.

Doch damit nicht genug: Auf DAZN könnt ihr auch die Champions League sowie Europa League live verfolgen.

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich in den letzten Jahren zahlreiche Übertragungsrechte gesichert hat. Dabei kostet ein Abonnement lediglich 9,99 Euro und ist dabei monatlich kündbar. Der erste Monat ist sogar gratis.

Hole dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und schaue die Highlights der Bundesliga!

© getty

RB Leipzig und SC Freiburg vor wichtigem Spiel - Bundesliga-Tabelle

RB Leipzig steht vor den Samstagsspielen mit 61 Punkten auf dem 3. Platz der Bundesliga. Mit einem Sieg würden sie den Abstand zu Borussia Mönchengladbach, das erst am Abend spielt, mindestens bei zehn Punkten halten und somit drei Spieltage vor dem Ende als Champions-League-Teilnehmer feststehen.

Freiburg seinerseits kann am 31. Spieltag den Klassenerhalt auch rechnerisch klar machen. Derzeit hat der SCF mit 32 Zählern elf Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart, der auf dem Relegationsplatz steht. So sieht die Bundesliga-Tabelle vor dem Anpfiff der Samstagsspiele aus: