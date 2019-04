Pyrotechnik im Stadion: So wird das Abbrennen von Bengalos bestraft

Pyrotechnik - In der Bundesliga zwar offiziell verboten, aber trotzdem lodert es immer wieder in einzelnen Fanblöcken. SPOX listet auf, wie Bengalos in der Bundesliga bestraft werden und wie andere europäische Top-Ligen mit Pyrotechnik umgehen.

Die Bundesliga hat seit Jahren ein Problem mit Pyrotechnik in Stadien, vor allem bei Derbys oder anderen Hochrisikospielen werden in den Arenen der Republik regelmäßig Bengalos in den Stehblöcken gezündet.

Das Problem: Die Vereine und nicht die Randalierer haften in den meisten Fällen für die Zündelei. Die meisten Ultras maskieren sich vor dem Abbrennen der Pyrotechnik und sind dadurch für die Aufsichtsbehörden nicht zu identifizieren.

In dieser Saison hat der DFB deshalb einen neuen Strafenkatalog aufgestellt, der es den Vereinen möglich macht, die Bußstrafe zu reduzieren, wenn sie die Täter ausmachen.

Mehr als Rauch und Feuer: Pyro-Skandale in Deutschland und Europa © getty 1/17 Es ist gefährlich und verboten, gleichzeitig aber auch ein nicht ausrottbarer Teil der Fankultur. Die Rede ist von bengalischen Feuern. Hier ist eine lose Auswahl besonders spektakulärer Fälle von Pyro-Mania. © getty 2/17 Der jüngste Fall: Fans des RSC Anderlecht sorgen am 12. April 2019 für einen Spielabbruch beim Match ihrer Mannschaft bei Standard Lüttich. © getty 3/17 Beim Stand von 2:0 für Lüttich ist schon nach gut einer halben Stunde Schluss. Für Anderlecht, trainiert vom Ex-Schalker Fred Rutten, dürfte es nach drei Pleiten zum Start der Playoffs den nächsten herben Nackenschlag geben. © getty 4/17 Beim Hamburg-Derby im März 2019 kommt es anhaltend zu "Freudenfeuern". Dreimal muss Schiedsrichter Felix Brych für wenige Minuten unterbrechen. © getty 5/17 In der 82. Minute verlassen dann Spieler wie Offizielle sogar für fünf Minuten den Platz. Das Spiel wird immerhin zu Ende gebracht, mit der Zündelei ist aber noch nicht Schluss. © getty 6/17 Relegation zur 3. Liga, Ende Mai 2018. Nach Ausschreitungen unter den Mannheimer Fans, bei denen ein Ordner durch einen Feuerwerkskörper verletzt wird, wird die Partie zunächst unterbrochen. © getty 7/17 Zu diesem Zeitpunkt führen die Gäste vom KFC Uerdingen 2:0 und in Addition beider Spieler praktisch uneinholbar 3:0. Nach 20 Minuten wird die Partie dann fortgesetzt, kurz darauf aber endgültig abgebrochen. © getty 8/17 August 2017: Beim DFB-Pokalspiel Rostock gegen Hertha BSC stürmen Hansa-Chaoten einen leeren Block, Berliner Anhänger antworten mit Raketenbeschuss. © getty 9/17 Das Spiel muss für 18 Minuten unterbrochen werden. Chaoten verbrennen eine Hertha-Fahne, die sie Jahre zuvor in ihre Gewalt brachten. Große Teile des Rostocker Publikums stellen sich lautstark gegen die Krawallmacher. © getty 10/17 Mai 2018: Der HSV steigt erstmals aus der Bundesliga ab. Die Ultras sorgen für einen Eklat und Beinahe-Abbruch. Hunderte Polizisten wachen im Innenraum, während die Partie gegen Gladbach noch zu Ende gebracht wird. © getty 11/17 Wie in Rostock richtet sich Volkes Zorn gegen die vergleichsweise kleine Gruppe von Chaoten. Die große Mehrheit der über 56.000 Zuschauer skandiert: "Wir sind Hamburger - und ihr nicht!" © getty 12/17 Mai 2012: Wieder steigt ein Traditionsklub aus der Bundesliga ab. Köln Fans sorgen am letzten Spieltag beim Match gegen den FC Bayern für dicke Luft. © imago 13/17 Schiedsrichter Mayer beendet die Partie kurz vor dem Ablauf der 90 Minuten. Bayern-Stürmer Mario Gomez spricht von einer "Schande", Teamkollege Thomas Müller gibt zu, sich Sorgen um die Sicherheit der Spieler gemacht zu haben. © getty 14/17 Immer noch Mai 2012: Ein Traditionsklub steigt auf! In Düsseldorf kochen die Emotionen über, als sich die Fortuna in der Relegation gegen Hertha BSC durchsetzt. © getty 15/17 Das Spiel wird wegen bengalischer Feuer aus beiden Fanlagern mehrfach unterbrochen. Es kommt zu Übergriffen von Hertha-Spielern gegen den Schiri und - um das Chaos perfekt zu machen - zum Platzsturm durch die Fans der Düsseldorfer. © getty 16/17 In der Champions League kommt es im April 2005 im Viertelfinale zum Mailänder Stadtderby und zur "Schande von San Siro". Inter-Anhänger sorgen für einen Spielabbruch durch Schiri Markus Merk. © getty 17/17 Anschließend geht es hoch her. Der damalige FIFA-Schiri Herbert Fandel spricht von einem "terroristischen Akt gegen den Fußball".

Pyrotechnik in der Bundesliga: Der neue Strafenkatalog des DFB

Die Vereine werden in dieser Saison härter bestraft: Vor allem, wenn ein Spiel durch Pyrotechnik unterbrochen werden, müssen die Klubs tief in die Tasche greifen. Für jede Minute Spielunterbrechung erhöht sich das Bußgeld um 50 Prozent, ab zehn Minuten sogar um 100 Prozent.

Reduziert werden die Strafen, wenn ein Täter (minus 25 Prozent), mindestens die Hälfte der Täter (50 Prozent) oder alle Täter (minus 75 Prozent) ermittelt werden.

Art des Vergehens Bundesliga 2. Bundesliga 3. Liga Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen (je Gegenstand) 1.000 Euro 600 Euro 350 Euro Abschießen / Werfen von pyrotechnischen Gegenständen (je Gegenstand) 3.000 Euro 1.500 Euro 750 Euro Eindringen auf das Spielfeld (je Person) 3.000 Euro 2.000 Euro 1.000 Euro Werfen von Gegenständen (je Gegenstand) 1.000 Euro 500 Euro 300 Euro Verwendung von Laserpointern (je Verwendung) 4.000 Euro 2.000 Euro 1.000 Euro Unsportliche Botschaften (je Banner, Transparent o.Ä.) 2.000 - 8.000 Euro 1.000 - 4.000 Euro 500 - 2.000 Euro

Bundesliga: Das sind die Straftäter 2018/19

Die Vereine müssen auch in dieser Saison wieder sehr oft zur Kasse. Übeltäter Nummer eins in diesem Jahr: Hertha BSC. Die Berliner mussten in dieser Spielzeit schon über 165.000 Euro an Strafgeld bezahlen und führen die Tabelle somit mit weitem Abstand an.

Platz Verein Liga Anzahl Strafen Schaden 1 Hertha BSC Bundesliga 4 165.250 Euro 2 Dynamo Dresden 2. Bundesliga 6 142.125 Euro 3 Fortuna Düsseldorf Bundesliga 8 133.125 Euro 4 Borussia Dortmund Bundesliga 4 130.000 Euro 5 FC St. Pauli 2. Bundesliga 3 116.800 Euro 6 1. FC Magdeburg 2. Bundesliga 7 103.200 Euro 7 Hamburger SV 2. Bundesliga 6 100.350 Euro 8 SV Werder Bremen Bundesliga 3 100.000 Euro 9 FC Hansa Rostock 3. Liga 7 89.150 Euro 10 Borussia Mönchengladbach Bundesliga 1 80.000 Euro

Stand: 22.04.2019, Quelle: www.fussballmafia.de

Pyrotechnik im Stadion: In Skandinavien legal, wenn angemeldet

In Skandinavien scheint man eine Lösung gefunden zu haben: Pyrotechnik im Stadion ist erlaubt, so lange sie angemeldet ist. So hat man 2005 in Norwegen das Problem gelöst, zur Genehmigung ist die Einwilligung verschiedener Behörden nötig.

In Schweden sind sich der Verband und die Vereine einig, dass diese Methode funktioniert. Allerdings stellt sich die Polizei dem Vorhaben noch entgegen. Immerhin: Die Geldstrafen für Pyrotechnik ist abgeschafft worden, Vereine werden also durch ihre "Fans" nicht mehr in Mitleidenschaft gezogen.

In Dänemark hat man sogenanntes "kaltes Pyro" in Stadien erlaubt. Seit 2016 sind die Fackeln, bei denen man mit der Hand durch die Flamme fahren kann, in dänischen Stadien erlaubt. Durch die niedrige Temperatur gehört sie zu einer niedrigeren Gefahrenklasse.

Die Bilder vom Spiel zwischen PSG und Real: Pyro-Hölle Prinzenpark © getty 1/7 Beim Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid ist es zu unglaublichen Szenen gekommen. © getty 2/7 Die PSG-Fans verwandelten den Prinzenpark zwischenzeitlich in eine Pyro-Hölle. © getty 3/7 Schon auf dem Weg ins Stadion brannte es lichterloh. © getty 4/7 Selbst Rollstuhlfahrer zündelten gewaltig. © getty 5/7 Im Stadion sorgten dann immer wieder Flammen und Rauch dafür, dass Menschen gefährdet wurden. © getty 6/7 Manche Chaoten lernen es einfach nie. © getty 7/7 Die Sicht war teilweise äußerst mau.

Pyrotechnik in England: Nicht legal, aber auch verpönt

Die Premier League hatte noch nie ein Problem mit Pyrotechnik im Stadion. Nach dem Hillsborough-Desaster vor gut 30 Jahren wurden in den englischen Ligen Stehplätze abgeschafft. Das macht es natürlich extrem leicht, Täter zu identifizieren.

Dennoch: Pyrotechnik spielte in England noch nie eine große Rolle. Anders als in Deutschland oder Südeuropa besteht deshalb auch kein Problem mit gefährlichen Bengalos.

USA: Extra-Bereich in der Arena für Pyrotechnik

In der Major League Soccer hat Orlando City in seinem 2017 eröffneten Stadion eine extra gekennzeichnete "Smoke Device Area" eingeführt. Das bedeutet, dass Fans in dieser Zone so viele Fackeln oder Rauchbomben zünden dürfen, wie sie wollen, ohne strafrechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen.