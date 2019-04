Oliver Kahn im Interview: "Ich saß hinten und habe Börse Online gelesen"

14 Jahre lang stand Oliver Kahn im Tor des FC Bayern München, gewann zahlreiche Titel und wurde zur Legende. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der 49-Jährige ab 2020 in neuer Funktion zum FCB zurückkehren. Seit seinem Karriereende als Spieler verdingt sich Kahn als erfolgreicher Unternehmer - unter anderem bei Goalplay.

Im Interview mit SPOX und Goal spricht Kahn über sein frühes Interesse an den Themen Management und Börse, ein legendäres Zitat von Otto Rehhagel, die Philosophie seines Unternehmens Goalplay und weshalb er bei der Markenbildung von Profisportlern noch großen Nachholbedarf sieht.

Am Dienstag, 30. April, erscheint der zweite Teil des Interviews mit Oliver Kahn. Darin spricht der einstige Welttorhüter über sein Masterstudium in Österreich, erklärt seine Gründe für die Absage an den FC Schalke 04 im Jahr 2009 und warum er froh ist, demnächst nicht mehr nach einer Funktion beim FC Bayern gefragt zu werden.

Herr Kahn, 2016 haben Sie Ihr Unternehmen Goalplay gegründet, das am heutigen Tag die weltweit erste App für personalisiertes Torwarttraining auf den Markt bringt. Wenn Ihnen einst beim Karlsruher SC, als Sie mit 18 Jahren und Vokuhila Ihre ersten Bundesligaspiele als Torhüter absolvierten...

Oliver Kahn: (unterbricht) Halt. Die Frisur war cool!

Teste Oliver Kahns Goalplay Coach kostenlos und werde jeden Tag besser!

Ganz gewiss! Wenn Ihnen da jemand gesagt hätte, Sie werden nach Ihrer Karriere erfolgreicher Unternehmer, was hätten Sie darüber gedacht?

Kahn: Ich wäre nicht besonders überrascht gewesen. Meine Eltern haben mich schon sehr früh animiert, zweigleisig zu denken, weil eine Fußballkarriere endlich ist - außer man heißt Buffon. Für mich war es deshalb schon in Karlsruhe wichtig, nebenbei ein Studium zu beginnen. Mich hat damals auch immer das Thema Management interessiert. Ich habe auf den Fahrten zu den Spielen oft entsprechende Magazine gelesen, auch das Thema Börse hat mich früh interessiert. Meine Entwicklung seit dem Karriereende ist daher nicht ungewöhnlich.

Oliver Kahn: Die Karriere des Torwart-Titans in Bildern © getty 1/36 Gestern Torwart, heute Experte, morgen Boss? Oliver Kahn zählt zu den schillerndsten Figuren des deutschen Fußballs. Berichten zufolge plant der FC Bayern, ihn bis 2020 zu seinem neuen Klubchef zu küren. SPOX zeigt die Karriere des Titans in Bildern. © getty 2/36 So fing alles an: In der Saison 1987/88 rückte Kahn in den Profikader seines Heimatvereins Karlsruher SC. Sein Debüt feierte er am 27. November gegen den 1. FC Köln. © getty 3/36 Kahns Durchbruch ließ jedoch noch auf sich warten. Erst 1990 erkämpft er sich einen Stammplatz im Team von Winfried Schäfer. Von jener Saison an machte der Blondschopf auch außerhalb von Baden-Baden von sich reden. © getty 4/36 1994 wurde Kahn erstmals zur Nationalmannschaft eingeladen. Bei der WM in den USA stand der damals 25-Jährige als dritter Torhüter hinter Bodo Illgner und Andreas Köpke im deutschen Aufgebot. Zu einem Einsatz reichte es nicht. © getty 5/36 Kahn geriet trotzdem in die Schlagzeilen: Der FC Bayern verpflichtete ihn als Nachfolger von Raimond Aumann für 4,6 Millionen Mark. So viel war bis dahin noch nie für einen Bundesliga-Keeper gezahlt worden. © getty 6/36 Gelegenheit, diese Summe zu rechtfertigen, bot sich Kahn in seiner ersten Saison in München aber nicht. Am 26. November 1994 erlitt er in einem Spiel gegen Bayer Leverkusen einen Kreuzbandriss. © getty 7/36 "So wie der aus seinem Tor kommt, selbst wenn er keine Chance mehr hat, musste das irgendwann passieren", sagte Mario Basler über Kahns Verletzung. Der Karlsruher wäre jedoch nicht zum Titan geworden, wenn ihn solche Rückschläge beunruhigt hätten. © getty 8/36 1996 gewann er seinen ersten Titel mit dem FCB. Im Finale des UEFA-Cups setzten sich Kahn und Co. mit 3:1 gegen Girondins Bordeaux durch. Der Beginn einer einzigartigen Erfolgsgeschichte. © getty 9/36 Kahn entwickelte sich Schritt für Schritt zum Leistungsträger und Leader. Während ihn die eigenen Fans wegen seines unbändigen Siegeswillens und seiner spektakulären Paraden ins Herz schlossen... © getty 10/36 ...wurde er zum Feindbild der gegnerischen Anhänger. Das bekam er vor allem bei Auswärtsspielen gegen Borussia Dortmund zu spüren, als regelmäßig Bananen in seinen Sechzehner flogen. © getty 11/36 Unvergessen der 12. April 2000, als ein Fan des SC Freiburg Kahn mit einem Golfball bewarf. Der Täter war damals gerade einmal 16 Jahre alt. "Es geht nur um den Sport. Was da passiert, ist der reine Wahnsinn", wütete Kahn im Nachhinein. © getty 12/36 Kahn war allerdings selbst kein Kind von Traurigkeit. Hin und wieder brannten auf dem Platz die Sicherungen in ihm durch. So wie zum Beispiel am 3. April 1999 gegen den BVB, als er Andreas Möller erst ans Ohr... © getty 13/36 ...und Heiko Herrlich kurz darauf an die Gurgel ging. "Er hat nur geknabbert, nicht gebissen", sagte Herrlich später. Die Vampir-Attacke blieb unbestraft, zeigte aber Wirkung: Der FCB drehte ein 0:2 in ein 2:2. Ein wichtiger Schritt Richtung Meistertitel. © getty 14/36 Jene Saison sollte dem Titan aber negativ in Erinnerung bleiben. Die Bayern verspielten im Champions-League-Finale gegen Manchester United eine 1:0-Führung in der Nachspielzeit. Die schlimmste Niederlage für Kahn auf Vereinsebene. © getty 15/36 "Ich war gefühlt nicht mehr auf der Erde", sagte Kahn viele Jahre später über die Schmach von Barcelona. © getty 16/36 Auch in der deutschen Nationalmannschaft lief es zu jener Zeit nicht besonders rosig für Kahn. Weder bei der EM 1996 noch WM 1998 schaffte er es, das Trainerteam um Sepp Maier von sich zu überzeugen und zur Nummer eins aufzusteigen. © getty 17/36 Andreas Köpke erhielt den Vorzug vor Kahn. "Ich bin nicht der ewige Hanswurst", klagte der Bayern-Schlussmann damals offenkundig über seine Rolle als Ersatzmann. © getty 18/36 Das Mentalitätsmonster wandelte den Frust über Rückschläge aber in positive Energie um. Mit legendären Sprüchen wie "Eier, wir brauchen Eier" oder "Weiter, immer weiter" pushte er nicht nur sich, sondern auch seine Kollegen zu Höchstleistungen. © getty 19/36 Kahn verschaffte sich mit seinen Auftritten Respekt. Der ehemalige argentinische Nationaltorwart Hugo Gatti formulierte es einmal treffend: "Wer Kahns Gesicht sah, bekam Angst." © getty 20/36 Angst vor Kahn hatten offenbar auch die Spieler des FC Valencia im Elfmeterschießen des Champions-League-Finales 2001. Kahn machte sich mit drei parierten Strafstößen endgültig beim FC Bayern unsterblich. © getty 21/36 "Ich weiß selbst nicht, wie ich das gemacht habe", meinte Kahn nach seiner denkwürdigen Leistung im Mailänder San Siro. "Das war wie im Rausch, ich war in einem Trance-Zustand und habe die Zuschauer um mich herum gar nicht wahrgenommen." © getty 22/36 Für Kahn war 2000/01 eine "perfekte Saison": Er und seine Kollegen holten nach einem emotionalen Finish gegen den Hamburger SV am letzten Spieltag auch noch die Meisterschaft und stürzten Schalke 04 ins Tal der Tränen. © getty 23/36 2001 gewann er zudem eine von insgesamt drei Auszeichnungen zum Welttorhüter des Jahres. Da kann man sich schon einmal einen schönen Ferrari gönnen, dachte sich der Titan offenbar. © getty 24/36 Kahns harte Arbeit zahlte sich endlich auch in der Nationalmannschaft aus. 2002 fuhr er als Stammtorwart mit zur Weltmeisterschaft nach Japan und Südkorea. © getty 25/36 Deutschland spielte auch dank Rückhalt Kahn ein starkes Turnier und drang bis ins Endspiel vor. © getty 26/36 Die Brasilianer waren am Ende jedoch eine Nummer zu groß für die Truppe von Rudi Völler. Ein Doppelpack von Ronaldo besiegelte die Niederlage. Kahn, der nicht seinen besten Tag erwischt hatte, war am Boden zerstört. © getty 27/36 Kahn kauerte mit zusammengekniffenen Augen auf dem Rasen des International Stadiums von Yokohama, an seinen linken Torpfosten gelehnt - bis Ronaldo ihm aufhalf. "Kahn, der Schreckliche, ist auch nur ein Mensch", schrieb die spanische Zeitung AS daraufhin. © getty 28/36 Dass er als erster Torwart überhaupt zum besten Spieler der WM gekürt wurde und weitere namhafte Individual-Preise abstaubte, tröstete den Titan nicht. © getty 29/36 Für Kahn stand immer die Mannschaft im Vordergrund. Auch, als er 2006 bei der WM überraschend nur die Nummer zwei hinter Jens Lehmann war, stellte er sich in den Dienst des Kollektivs und half Lehmann sgoar. © getty 30/36 Die Katze, wie Kahn immer wieder wegen seiner Hechtsprünge genannt wurde, gab auch in hohem Alter noch alles... © getty 31/36 ...und legte sich mit jedem an, der ihn nervte. Mit dieser Geste riet Kahn einem Schiedsrichter, sich schleunigst eine neue Brille zuzulegen. © getty 32/36 Kahn war eben ein echter Typ mit Ecken und Kanten. Deshalb schlossen ihn die Fans in ihre Herzen. © getty 33/36 Als er 2008 seine aktive Karriere beendete, bereiteten ihm die Zuschauer in der Allianz Arena einen gebührenden Abschied. © getty 34/36 Der Titan verabschiedete sich mit acht Deutschen Meisterschaften vom FCB. Bis heute gewann kein Spieler mehr. Zudem holte er neben dem CL-Coup von 2001 sechs Mal den DFB-Pokal, einmal den Weltpokal und sechs Mal den Ligapokal. © getty 35/36 Seit seinem Karriereende ist Kahn als TV-Experte für das ZDF tätig. Sein Vertrag bei dem Sender läuft offiziell noch 2020. Womöglich steigt er aber vorher aus - schließlich lockt ihn laut der Sport Bild und der Süddeutschen Zeitung der FC Bayern. © getty 36/36 Leitet der 49-Jährige in Zukunft die Geschicke des Vereins? Uli Hoeneß hat seinen Ausstieg als Präsident bereits angekündigt. An Ehrgeiz mangelte es Kahn jedenfalls noch nie.

Sie haben damals ein BWL-Grundstudium an der Fernuniversität in Hagen absolviert. Wie haben denn die Mitspieler darauf reagiert?

Kahn: Das war für den einen oder anderen immer etwas befremdlich, aber dann hieß es eben: Die Torhüter sind halt anders. Beim FC Bayern wurde vorne im Bus meist Schafkopf gespielt und ich saß hinten und habe Börse Online gelesen. Das war irgendwie meine Form der Entspannung vor einem Spiel.

Weil auch immer die Frage im Hinterkopf war, was nach der Karriere kommen soll?

Kahn: Ich habe mit 38 Jahren mit dem Fußball aufgehört. Dann hat man ja idealerweise noch eine lange Lebensstrecke vor sich. Otto Rehhagel hat es einst in einer Sitzung als Bayern-Trainer genial auf den Punkt gebracht und gesagt: Meine Herren, Sie können nach dem Karriereende nicht den ganzen Tag um Ihre Immobilien laufen und sagen 'Ach Gott, sind die schön.' Ich war immer der Meinung: Wenn Schluss mit Fußball ist, brauche ich etwas Forderndes, das Spaß macht und wieder eine echte Aufgabe darstellt.

Wie sahen die ersten Gedanken dahingehend bei Ihnen aus?

Kahn: Als die WM 2006 und damit meine Nationalmannschaftskarriere vorbei war, habe ich ernsthaft begonnen, mich tiefer damit zu beschäftigen. Durch die Beteiligung an einigen kleineren Gesellschaften bin ich langsam ins Unternehmerische hineingewachsen. Das waren die ersten Gehversuche.

Dass sich ein Fußballprofi für Börse und Management interessiert, ist relativ ungewöhnlich. Hatten Sie zum Beispiel als Jugendlicher eine Art Erweckungsmoment für diese Themen?

Kahn: Mit 18 Jahren verdiente ich mein erstes Geld als Profi, hatte einen Termin in der Sparkasse in Karlsruhe und habe den Berater gefragt, wo ich denn mein Geld anlegen könnte. Irgendwann sind wir auf das Thema Aktien gekommen und das fand ich direkt sehr spannend. Dieses Gespräch war der Ursprung dafür, dass ich mich in der Folge immer mehr für den Aktienmarkt interessierte und meine ersten Investments tätigte - damals noch mit mehr Glück als Verstand. (lacht) Ich habe aber schnell gelernt, dass nicht ein einzelnes Investment im Mittelpunkt der Geldanlage steht, sondern die Verteilung auf unterschiedliche Anlageformen wie Aktien, Immobilien und Renten, um nur einige wenige zu nennen.

Hatten Sie dafür auch eine Art Begleiter, der Ihnen beim Blick auf dem Aktienmarkt geholfen hat?

Kahn: Ich bin ein ziemlich autodidaktischer Mensch und habe mir vieles selbst beigebracht. Ich habe die Bücher von Warren Buffett, Andre Kostolany, Peter Lynch oder George Soros regelrecht verschlungen, um ihre Investmentphilosophie zu verstehen.

In den letzten zwei Jahrzehnten gab es wegen Digital-Investments zwei dicke Dellen in der Börsenwelt: Die sogenannte Dotcom-Blase im Jahr 2000 sowie die Insolvenz der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers 2008. Sie sind nun mit Goalplay seit 2016 am Markt. Sind Digital-Unternehmen einer grundsätzlichen Gefahr ausgesetzt oder ist dieses Geschäft für Sie spannender geworden, weil die Basis nun stabiler wurde?

Kahn: Auch wir müssen selbstverständlich im Blick haben, wie sich die Welt verändert. Wir agieren in erster Linie im Sportbusiness. Genauer im Fußball und noch nischiger gesehen im Torwart- oder Torspielerbereich, wie er heute heißt. Natürlich wird eine ökonomische Krise jedes Geschäft irgendwo beeinflussen, aber der Fußball hat sich in der Vergangenheit relativ konjunkturunabhängig gezeigt. Das Torspielerbusiness, ob auf Profi- oder Amateurebene, wird es immer geben - auch dann, wenn der nächste schwarze Schwan vor der Tür steht.

Oliver Kahn: Seine Pflichtspieleinsätze beim FC Bayern

Wettbewerb Spiele Bundesliga 429 DFB-Pokal 57 Champions League 107 UEFA Cup 23

Wie genau sind Sie für sich auf die Goalplay-Idee gekommen?

Kahn: Mein Geschäftspartner kam kurz nach meinem Karriereende zu mir ins Büro und stellte sie mir vor. Damals habe ich mich noch nicht besonders dafür interessiert, denn ich war noch viel zu sehr mit meinen Karriereende als Fußballer beschäftigt. 2015 kam er mit der Idee erneut vorbei, die auch Thema seiner Masterarbeit war. Er hatte darüber geschrieben, wie ehemalige Fußballspieler eine Marke aufbauen können - und das an meiner Person beispielhaft dargestellt.