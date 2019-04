Kommentar zum VfB: Stuttgarts Scherbenhaufen ist Reschkes Erbe

Der VfB Stuttgart hat sich nach der Schmach von Augsburg von Markus Weinzierl getrennt. Die Entlassung des Trainers war überfällig, doch die Hauptschuld für die katastrophale Situation ist bei Michael Reschke und Wolfgang Dietrich zu suchen. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Felix Götz.

23 Spiele, vier Siege, vier Unentschieden, 15 Niederlagen und ein Torverhältnis von 21:54: Die Trainerentlassung beim VfB war wieder einmal unumgänglich. Geradezu alternativlos, wenn man bedenkt, in welch verheerendem Zustand sich die Mannschaft in den vergangenen Wochen präsentiert hat.

Weinzierl hat es, seit er im vergangenen Oktober vom ebenfalls erfolglosen Tayfun Korkut übernommen hat, nicht ansatzweise geschafft, dem Team Leben einzuhauchen. Ganz im Gegenteil: Stuttgart trat in aller Regel unwahrscheinlich harmlos und noch schlimmer - teilweise auch emotionslos - auf.

Weinzierl hinterließ zuletzt auch abseits des rein Sportlichen einen unglücklichen Eindruck. Bei der Pressekonferenz in der vergangenen Woche, als der 44-Jährige gefragt hatte, ob er eigentlich auch am schwachen Angriff und haarsträubenden Fehlern in der Abwehr schuld sei, hätte man ihm am liebsten zugerufen: "Sie sind aktuell der Chef dieser Truppe. Also wer denn bitte sonst?"

Hitzlsperger hat zu lange an Weinzierl festgehalten

Die negative Entwicklung gipfelte schließlich am Samstag im 0:6-Desaster in Augsburg. Es war einer der grauenhaftesten Auftritte der VfB-Geschichte. Ein Spiel, bei dem mancher Fan anschließend nicht mehr sagen konnte, ob sein Kopf vor Zorn oder Scham rot angelaufen war.

Diese Entwicklung war - wenn auch nicht in diesem gravierenden Ausmaß - absehbar. Sportvorstand Thomas Hitzlsperger muss sich deshalb den Vorwurf gefallen lassen, zu lange an Weinzierl festgehalten zu haben. Zur Erinnerung: Sieht man einmal vom 5:1 gegen Prügelknabe Hannover ab, liegt der letzte VfB-Sieg über vier Monate zurück.

Stuttgarts Absturz: Die vielen Gesichter des VfB - eine legendäre Liste! © imago 1/34 Der VfB Stuttgart hat Markus Weinzierl entlassen und wird damit einmal mehr seinem Ruf als Chaos-Klub gerecht. Ein Nachfolger steht bereits fest… © getty 2/34 Der bisherige U19-Coach Nico Willig wird Interimstrainer. Er ist damit der 20. VfB-Coach seit 2004. Doch auch im Präsidium und der sportlichen Leitung kehrte bei den Schwaben seit der Meisterschaft 2007 nie Ruhe ein. SPOX blickt zurück. © getty 3/34 Erst im Februar übernahm mit Thomas Hitzlsperger ein Leistungsträger der Stuttgarter Meistermannschaft von 2007 die sportlichen Geschicke des VfB von Michael Reschke. Er ist der 6. Sport-Vorstand seit 2007. © getty 4/34 Das Meister-Trio: Armin Veh (Trainer), Horst Heldt (Sportlicher Leiter) und Erwin Staudt (Präsident). Dank eines unvergesslichen Schlussspurts gewinnt der VfB 2007 mit zwei Punkten vor Schalke 04 den fünften Meistertitel der Klub-Geschichte. © getty 5/34 November 2008: Der VfB trennt sich von Veh. Platz 10 in der Tabelle, Achtelfinal-Aus im Pokal gegen die Bayern. Stuttgart ist seit 5 Spielen ohne Sieg. Neben der sportlichen Talfahrt begründet Heldt die Entlassung mit Meinungsverschiedenheiten. © getty 6/34 Interimstrainer Rainer Widmayer übernimmt für ein Spiel, dann kommt Markus Babbel. Er hievt den VfB noch auf Platz 3 (10 Siege in den letzten 12 Saisonspielen)! 2009/10 läuft es jedoch miserabel. Babbel muss nach 15 Spieltagen (12 Punkte) gehen. © getty 7/34 Dezember 2009: Christian Gross wird Trainer. "Ich bin hier, um zu retten, was noch zu retten ist", sagt er bei seiner Antrittsrede. Gesagt, getan. Stuttgart verliert nur noch zwei Spiele, aus Platz 16 wird Platz 6. © getty 8/34 Juli 2010: Trotz toller Rückrunde gibt es wieder Unruhen: Schalke will Sport-Vorstand Heldt. Der will zu Schalke. Letztlich einigen sich beide Parteien. "Das Gesamtpaket war akzeptabel", sagt VfB-Boss Staudt. Fredi Bobic wird Sportlicher Leiter. © getty 9/34 Oktober 2010: Ein Stuttgarter Phänomen wiederholt sich. In der Rückrunde der Vorsaison noch top, plötzlich unter ferner liefen: Unter Gross holt Stuttgart in den ersten sieben Spielen drei Punkte (7:0 gegen Gladbach). Co-Trainer Jens Keller übernimmt. © getty 10/34 Dezember 2010: Das war's schon wieder für Keller. Nach kurzem Aufschwung rutscht der VfB wieder in den Tabellenkeller ab. Kellers Bilanz: 9 Spiele, 2 Siege, 9 Punkte. Bruno Labbadia soll das nächste Comeback anleiten, was erneut gelingt: Platz 12. © getty 11/34 Juli 2011: Im Sommer gibt es dennoch einen Wechsel: Nach 8 Jahren tritt Staudt als Präsident zurück. Er habe mit dem Umbau der Mercedes-Benz Arena zum reinen Fußballstadion "alles erreicht". Gerd Mäuser wird (nach 9 Stunden) als Nachfolger gewählt. © getty 12/34 Juli 2013: Der VfB hat sich sportlich stabilisiert und ist gerade knapp gegen die Bayern am Pokalsieg gescheitert. Dennoch passiert viel: Der langjährige Vorstandsvorsitzende Dieter Hundt muss nach Druck aus den eigenen Reihen gehen. © getty 13/34 Ihn ersetzt Joachim Schmidt, bis dato stellvertretender Vorsitzender. Außerdem: Der VfB kehrt zum alten Logo zurück und Bobic holt acht Neuzugänge. Ach, und Bernd Wahler (im Bild) wird Präsident. © getty 14/34 Vom ehemaligen Porsche-Marketingchef Mäuser (li.) bleibt nicht viel in Erinnerung außer der Ruf als unbequemer "Polter-Präsident", der Sparmaßnahmen einleitete und den Bau der Jugendakademie antrieb. Eingeweiht hat die später jedoch Wahler. © getty 15/34 August 2013: Der nächste Fehlstart. Vier Niederlagen in Folge (darunter ein 1:2 in der EL-Quali gegen HNK Rijeka) sind Bobic und Co. zu viel. Labbadia muss nach nur drei Buli-Spieltagen gehen. Der bisherige U17-Trainer Thomas Schneider übernimmt. © getty 16/34 März 2014: Unter Schneider läuft es zunächst. Nach 15 Spieltagen steht der VfB auf Platz 10. Dann aber setzt es 8 Niederlagen in Folge. Die "jungen Wilden" 2.0 sind gescheitert. Huub Stevens soll mit "neuen Reizen" den Klassenerhalt sichern. © getty 17/34 Juli 2014: Der "Knurrer aus Kerkrade" hat es geschafft. Stuttgart bleibt erstklassig. Doch Stevens tritt zurück: "Ich brauche eine Auszeit ". Meister-Held Veh kehrt zurück. © getty 18/34 September 2014: Stuttgart erlebt den nächsten Horror-Start: ein Punkt aus den ersten 4 Spielen und Pokal-Aus in der 1. Runde gegen Bochum. Präsident Wahler und Vorstandsboss Schmidt reagieren und entlassen Sport-Vorstand Bobic. © getty 19/34 Der heutige Sport-Vorstand von Eintracht Frankfurt wird als Sündenbock hingestellt. Fans kritisieren Bobic für dessen Team-Zusammenstellung. Der VfB beugt sich dem Druck der Anhänger, bereut seine Entscheidung jedoch heute. © getty 20/34 November 2014: Zwei Monate nach der Bobic-Entlassung tritt Veh überraschend zurück. "Es ist besser, wenn ich nicht da bin", sagt er und zieht die Konsequenz aus der sportlichen Talfahrt. Wieder spielt Huub Stevens den Retter. © getty 21/34 Januar 2015: Robin Dutt füllt das bis dato vakante Amt des Sport-Vorstands aus. "Das vorgestellte sportliche Konzept mit dem Schwerpunkt der Optimierung von Strukturen und Kaderplanung hat uns voll überzeugt", heißt es. © getty 22/34 Juli 2015: Mit Alexander Zorniger lotst Dutt seinen Wunschkandidaten von Leipzig zum VfB. Nach 13 Spieltagen steht Stuttgart aber nur auf Platz 16. Zorniger wird entlassen. Dabei war sein Fußball doch "alternativlos"! © getty 23/34 November 2015: Der bisherige U23-Coach Jürgen Kramny übernimmt – zunächst interimsweise. Nach einer 1:4-Pleite beim BVB holt Kramny fünf Punkte aus drei Spielen. © getty 24/34 Die Folge: Er darf bleiben - und holt insgesamt 18 Punkte aus den ersten 9 Spielen. Stuttgart ist Elfter, dann folgt der Absturz. Nach dem 2:6-Debakel in Bremen am 32. Spieltag wirkt Kramny ratlos. Es war die 4. Niederlage in Folge. © getty 25/34 Noch ist der Klassenerhalt möglich. Zwei Spieltage vor Schluss steht der VfB auf Platz 17, Rang 14 ist nur 2 Punkte entfernt. Neuer Impuls? Weit gefehlt. Dutt hält am ratlosen Kramny fest. Der VfB verliert beide Spiele und steigt ab. © getty 26/34 Mai 2016: Auf den zweiten Abstieg der Vereinsgeschichte folgt der Rundumschlag. Kramnys Vertrag besitzt keine Gültigkeit für Liga zwei. Jos Luhukay heuert an. Wahler tritt als Präsident zurück. © getty 27/34 Juli 2016: Auch für Dutt ist die Zeit beim VfB zu Ende. Ihm werden passive Transferpolitik und das lange Festhalten an Kramny vorgeworfen. Trotz seiner Erfolge im Scouting und Nachwuchs muss er gehen. Es kommt Jan Schindelmeiser. © getty 28/34 September 2016: Luhukay kommt mit Schindelmeiser nicht klar – unterschiedliche Ansichten. Die Ursache dafür liegt im Sommer, als ein Fußball-fremdes Gremium ohne sportliche Führung den VfB neu zusammenstellte. Hannes Wolf wird Trainer. © getty 29/34 Oktober 2016: Unter Applaus, aber auch lauten Pfiffen nimmt Wolfgang Dietrich die knappe Wahl zum Präsidenten des VfB an. Der ehemalige Sprecher des Bahnprojekts Stuttgart 21 wird bei seiner Wahl von Fans als "Spalter" tituliert. © getty 30/34 Bis heute protestieren die VfB-Anhänger gegen Dietrich, fordern dessen Rücktritt oder Rauswurf. Er sei die personifizierte fehlende, sportliche Kompetenz in der Chef-Etage, die nur noch von Sponsorenvertretern geführt werde. © getty 31/34 August 2017: Trotz direkten Wiederaufstiegs entlässt der VfB den beliebten Sport-Vorstand Schindelmeiser. Dietrich, mittlerweile auch Aufsichtsratsvorsitzender, sagt: "Der VfB steht über allem." Aha. Michael Reschke wird Sport-Vorstand. © getty 32/34 Januar 2018: Reschke und der VfB feuern Trainer Wolf. Stuttgart ist Tabellen-14. und hat soeben vier Spiele in Serie verloren. Tayfun Korkut übernimmt, Fans reagieren mit einem Mix aus Empörung und Hohn. © getty 33/34 Oktober 2018: Korkut hat seine Kritiker Lügen gestraft, eine irrwitzige Rückrunde hingelegt und den VfB beinahe nach Europa geführt. Nach sieben Spieltagen und dem Pokal-Aus gegen Hansa Rostock ist in der neuen Saison aber früh Schluss. © getty 34/34 Andy Hinkel wird Interimstrainer (2 Tage), dann übernimmt Weinzierl. Doch auch unter ihm bleibt der erhoffte Auftrieb aus. Wie es weitergeht? Stay tuned...

Reschke auf ganzer Linie gescheitert

Freilich ist Weinzierl längst nicht der Hauptschuldige am Stuttgarter Niedergang. Neben den vielen schlechten Entscheidungen des unbeliebten Präsidenten Wolfgang Dietrich ist der Stuttgarter Scherbenhaufen das Erbe des im Februar entlassenen Michael Reschke.

Der als "Perlentaucher" angepriesene Sportvorstand hat im trüben Wasser des Transfermarkts die Orientierung verloren und einige Spieler an die Oberfläche befördert, die zwar einen bekannten Namen und einen fetten Gehaltszettel haben, dafür aber - zumindest im Trikot des VfB - selten Leistung abrufen und sich aktuell wegducken.

Fakt ist: Reschke hat eine teure Mannschaft zusammengestellt, die überhaupt nicht als solche funktioniert. Er ist damit als "Kaderplaner" auf ganzer Linie gescheitert. Zudem lag er mit der Wahl der Trainer Korkut und Weinzierl daneben.

Gesicht der Mannschaft muss sich radikal verändern

Reschke und Dietrich haben damit dafür gesorgt, dass Hitzlsperger, dem neuen Sportdirektor Sven Mislintat und Interimstrainer Nico Willig eine Mammutaufgabe ins Haus steht. Zunächst einmal geht es darum, irgendwie noch den Klassenerhalt zu schaffen.

Gelingt diese wacklige Mission, geht die Arbeit an einer besseren Zukunft aber erst so richtig los. Denn klar ist: Das Gesicht der Mannschaft muss sich im Sommer radikal verändern.