FC Schalke 04: Restprogramm und Spielplan in der Bundesliga

Die Negativserie will kein Ende nehmen, nach der 2:5-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim steht der FC Schalke weiterhin auf Rang 15 in der Bundesliga. SPOX bietet einen Überblick zum Spielplan und Restprogramm der Knappen.

Nur fünf Punkte aus den letzten zehn Bundesliga-Spielen, dazu derbe Niederlagen zuhause gegen Düsseldorf und Hoffenheim: Der FC Schalke 04 bekommt in dieser Saison einfach nicht die Kurve, steht vier Spieltage vor Schluss auf Rang 15 und damit nur einen Platz vor den Abstiegsrängen.

Auch Interimstrainer Huub Stevens konnte der Mannschaft zuletzt kein neues Leben einhauchen, gegen Hoffenheim offenbarten die Schalker, wie groß der Abstand zur Bundesliga-Spitze in dieser Saison tatsächlich ist.

Nachdem sich die Mannschaft zumindest in der Champions-League-Gruppenphase gut präsentiert hat und auch im Achtelfinal-Hinspiel Manchester City am Rande einer Niederlage hatte, kamen die Schalker in der Bundesliga nie richtig in Fahrt.

FC Schalke 04 in der Bundesliga: Spielplan, Restprogramm und Gegner

Dementsprechend müssen die Knappen bis zum bitteren Ende um den Klassenerhalt in der Bundesliga kämpfen. Das Restprogramm ist dabei alles andere als einfach: Nach dem Revierderby gegen den BVB müssen die Schalker noch in Duellen gegen die direkten Abstiegskonkurrenten aus Augsburg und Stuttgart unbedingt punkten, damit dem Traditionsverein der Gang in die zweite Liga erspart bleibt.

Datum Uhrzeit Heim Gast Samstag, 27.04.19 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Schalke 04 Sonntag, 05.05.19 13.30 Uhr FC Schalke 04 FC Augsburg Samstag, 11.05.19 15.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen FC Schalke 04 Samstag, 18.05.19 15.30 Uhr FC Schalke 04 VfB Stuttgart

FC Schalke 04: Die aktuelle Form und die vergangenen fünf Spiele

Selbst gegen den Aufsteiger gelang den Schalkern nur ein schmeichelhaftes 1:1, von den letzten fünf Spielen konnte nur ein glücklicher 1:0-Sieg gegen Tabellenschlusslicht Hannover 96 eingefahren werden. Die Leistungen der Knappen sind nicht schlecht, nur fehlt einfach die Torgefahr, um wirklich Zählbares aus den Partien mitnehmen zu können: In den letzten fünf Spielen traf Schalke nur fünf Mal in den gegnerischen Kasten.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis Sa., 31.03.19 Bundesliga Hannover 96 FC Schalke 04 0:1 Mi., 03.04.19 DFB-Pokal FC Schalke 04 SV Werder Bremen 0:2 Sa., 06.04.19 Bundesliga FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 1:2 Fr., 12.04.19 Bundesliga 1. FC Nürnberg FC Schalke 04 1:1 Sa., 20.04.19 Bundesliga FC Schalke 04 TSG 1899 Hoffenheim 2:5

Bundesliga: Die Tabelle nach dem Samstag des 30. Spieltags

Der Abstand auf den VfB Stuttgart und Tabellenplatz 16 beträgt momentan zwar noch sechs Punkte, allerdings spielen die Schalker am letzten Spieltag noch gegen den VfB. Dazu treffen die Knappen mit dem FC Augsburg auf einen weiteren direkten Konkurrenten.