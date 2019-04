FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Hecking, Labbadia, Wagner und Schmidt wohl Trainerkandidaten

Schalke ist für die neue Saison auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Weil es bei Roger Schmidt ein Problem gibt, werden drei andere Kandidaten diskutiert. Ahmed Kutucu könnte derweil am Nachmittag gegen Borussia Dortmund seinen Derby-Einstand geben (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04.

FC Schalke 04 auf Trainersuche: Schmidt wohl Wunschkandidat

Der FC Schalke 04 sucht einen neuen Trainer und gemäß eines Berichts der Bild gibt es aktuell vier Kandidaten auf das Amt, das bis zum Saisonende Interimscoach Huub Stevens ausübt. "Geheim-Verhandlungen" sollen nun in ihre entscheidende Phase gehen.

In dem Bericht heißt es, Wunschkandidat der Schalker Verantwortlichen sei der ehemalige Bayer-Trainer Roger Schmidt. Dieser steht allerdings noch in der Chinese Super League bei Beijing Guoan unter Vertrag und könnte erst im Januar 2020 anheuern.

Drei andere Namen, die auf Schalke gehandelt werden und die auch im Sommer verfügbar wären, sind die von Bruno Labbadia (bis Saisonende beim VfL Wolfsburg), Dieter Hecking (bis zum Saisonende bei Borussia Mönchengladbach) und David Wagner, der zuletzt Huddersfield Town trainierte. Für Noch-Wolfsburg-Trainer Labbadia soll es dabei allerdings keine Mehrheit bei den S04-Bossen geben.

Die Knappen hatten vor wenigen Wochen Domenico Tedesco entlassen. Huub Stevens betreut die Mannschaft nun bis zum Saisonende, zu neuen Spielzeit soll auf jeden Fall ein neuer Trainer übernehmen.

© getty

FC Schalke 04: Eigengewächs Ahmed Kutucu vor Derby-Einstand

Ahmed Kutucu könnte beim FC Schalke 04 am Samstag gegen Borussia Dortmund (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) seinen Derby-Einstand geben. Der 19 Jahre alte Stürmer, der in der Schalker Knappenschmiede groß geworden ist, kehrt nach seiner selbst angestrebten Versetzung in die U23 in den Profikader der Königsblauen zurück und darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Einsatz in der Startelf machen.

"Ich halte niemanden zurück, ob 19 Jahre alt oder 30", sagte Schalke-Trainer Huub Stevens, der Kutucu und auch Cedric Teuchert (ebenfalls auf eigenen Wunsch zuletzt bei der U23) ein "Kompliment" für ihre Entscheidung aussprach. "Du musst als Trainer vorsichtig sein, damit du den Jungen nicht vor die Wand jagst", sagte Stevens mit Blick auf den Abiturstress des Schülers Kutucu. Hier geht es zu den voraussichtlichen Aufstellungen des BVB und Schalke 04 vor dem Derby.

Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04: Die voraussichtlichen Aufstellungen im Revierderby © getty 1/25 Der BVB empfängt Schalke 04 zum Revierderby unter konträren Vorzeichen. Während sich der BVB im Meisterschaftsrennen befindet, kämpft S04 um den Ligaverbleib und braucht ebenfalls jeden Punkt. SPOX zeigt euch, welche Spieler dabei helfen sollen. © getty 2/25 TOR - Roman Bürki © getty 3/25 ABWEHR - Marius Wolf © getty 4/25 Julian Weigl © getty 5/25 Manuel Akanji © getty 6/25 Abdou Diallo © getty 7/25 MITTELFELD - Axel Witsel © getty 8/25 Thomas Delaney © getty 9/25 Jadon Sancho © getty 10/25 Marco Reus © getty 11/25 Raphael Guerreiro © getty 12/25 ANGRIFF - Mario Götze © SPOX 13/25 Taktisch wird Trainer Lucien Favre kaum an seinem 4-2-3-1-System mit Delaney und Witsel auf der Doppelsechs rütteln. Anstelle von Götze könnte allerdings auch Paco Alcacer im Sturmzentrum auflaufen. © getty 14/25 TOR - Alexander Nübel © getty 15/25 ABWEHR - Benjamin Stambouli © getty 16/25 Salif Sané © getty 17/25 Matija Nastasic © getty 18/25 MITTELFELD - Daniel Caligiuri © getty 19/25 Sebastian Rudy © getty 20/25 Weston McKennie © getty 21/25 Bastian Oczipka © getty 22/25 Suat Serdar © getty 23/25 ANGRIFF - Ahmed Kutucu © getty 24/25 Guido Burgstaller © SPOX 25/25 Auch Stevens wird an der grundsätzlichen Marschroute mit einer Dreierkette und einem Fünfermittelfeld kaum rütteln. Kutucu steht vor seinem Derby-Debüt und könnte neben Burgstaller stürmen.

FC Schalke 04 im Derby gegen den BVB heute live in der ARD

Das Revierderby wird ausnahmsweise auch im Free-TV übertragen, denn Sky und die ARD haben sich auf eine "einmalige" Kooperation geeinigt. Die ARD bietet neben der Übertragung im TV auch einen Livestream im Internet an, hier geht's zum kostenlosen Livestream.

FC Schalke 04 im Abstiegskampf: Sechs Punkte Vorsprung auf Platz 16