FC Schalke 04 News und Gerüchte: Holt S04 Europameister Pepe?

Im Kampf um den Klassenerhalt geht es für den FC Schalke 04 heute Abend beim 1. FC Nürnberg ran. Gelingt die Mission, könnte in der nächsten Saison ein prominenter Neuzugang kommen. Offenbar hat S04 Interesse an Portos Pepe. Außerdem gibt es Neuigkeiten um Christoph Metzelder und Sportvorstand Jochen Schneider hat mit SPOX und Goal gesprochen.

Schalke: Kommt Europameister Pepe?

Im Winter gaben die Schalker mit Naldo einen erfahrenen Innenverteidiger an die AS Monaco ab. Im Sommer könnte ein neuer Veteran kommen. Laut der WAZ haben die Schalker Interesse an Pepe vom FC Porto.

Der Portugiese ist mittlerweile 36 Jahre alt, aber immer noch eine feste Größe beim Champions-League-Viertelfinalisten. Pepe hat beim FC Porto einen Vertrag bis 2021 und müsste dementsprechend mit einer Ablösesumme freigekauft werden. Wie hoch diese wäre, ist nicht bekannt.

So oder so ist das Gerücht mit Vorsicht zu genießen. Erst wenn klar ist, wer in der kommenden Saison auf der Trainerbank sitzt und ob man überhaupt in der ersten Liga spielt, werden Personalplanungen vorgenommen. Das sollte auch im Falle von Pepe so sein.

Christoph Metzelder: Hat Leipzig schon einen Ersatz-Kandidaten?

Schalkes größte Konkurrenz um Christoph Metzelder als Kandidat für die Position als Leiter Sport hat offenbar einen anderen Kandidaten im Visier. Einem Bericht der Bild zufolge hat RB Leipzig großes Interesse an Markus Krösche.

Der aktuelle Manager des SC Paderborn ist zwar bis 2022 in Paderborn gebunden, betonte aber zuletzt in der Neuen Westfälischen, sich "interessante Angebote" anzuhören. Krösche müsste von den Leipzigern freigekauft werden, dann wäre Schalkes Weg zu Metzelder wohl frei.

FC Schalke 04: Das Restprogramm

Datum Uhrezit Wettbewerb Heim Gast 12.04. 20.30 Uhr Bundesliga 1. FC Nürnberg Schalke 04 20.04. 20.30 Uhr Bundesliga Schalke 04 TSG Hoffenheim 27.04. 15.30 Uhr Bundesliga Borussia Dortmund Schalke 04 05.05. 13.30 Uhr Bundesliga Schalke 04 FC Augsburg 11.05. 15.30 Uhr Bundesliga Bayer Leverkusen Schalke 04 18.05 15.30 Uhr Bundesliga Schalke 04 VfB Stuttgart

Jochen Schneider: "Streichlisten gibt es nicht"

Schalkes neuer Sportvorstand hat sich Zeit für ein Interview mit SPOX und Goal genommen und über die Beweggründe für seinen Wechsel von Leipzig nach Gelsenkirchen, seine Begeisterung für Schalke 04 und seinen Lehrmeister Rolf Rüssmann gesprochen.

Außerdem erklärte Schneider, dass es die in den Medien immer wieder kolportierten "Streichlisten" auf Schalke auch trotz der schwierigen Saison nicht gibt. Das gesamte Interview gibt's hier zu lesen.