FC Schalke 04, News und Gerüchte: Trainingszoff zwischen Nabil Bentaleb und Salif Sane

Der FC Schalke 04 erlebte am Dienstag eine Handgreiflichkeit im Training. Nabil Bentaleb und Salif Sane scheinen allerdings wieder versöhnt zu sein. Matija Nastasic könnte den Klub verlassen. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04.

FC Schalke 04, News: Trainingszoff zwischen Bentaleb und Sane

Nabil Bentaleb und Salif Sane sind am Dienstag im Training des FC Schalke 04 aneinander geraten. Die kurze Handgreiflichkeit wurde allerdings von Trainer Huub Stevens schnell getrennt. In einer Spielform war Bentaleb Mitspieler Sane an den Kragen gegangen, dieser hielt den Marokkaner mit seinen Armen auf Abstand.

Kommentiert wurde der Vorfall vom Klub bislang nicht. Offenbar konnten sich die Spieler aber schon während der Einheit versöhnen, posierten sie doch gemeinsam auf dem Siegerfoto des Mini-Turniers. Auch disziplinäre Maßnahmen scheinen vom Trainerteam nicht ergriffen worden zu sein.

Am heutigen Mittwoch trainiert das Team ab 10.30 Uhr am Ernst-Kuzorra-Weg. Erneut ist die Einheit öffentlich zugänglich.

Rekordtransfers der Bundesliga-Vereine: Hernandez, Euro-Harry und Stuttgarts Supertalent © getty 1/19 Der FC Bayern hat sein Vorhaben in die Tat umgesetzt und viel Geld für die Verstärkung des Kaders investiert. Der 80-Millionen-Transfer des Rekordmeisters stellt diejenige der Bundesligakonkurrenz weit in den Schatten. © imago 2/19 Fortuna Düsseldorf: Marvin Ducksch - zur Saison 2018/19 für zwei Millionen Euro vom FC St. Pauli. © getty 3/19 1. FC Nürnberg: Virgil Misidjan - zur Saison 2018/19 für drei Millionen Euro von PFK Ludogorets Razgard. © getty 4/19 VfL Wolfsburg: Julian Draxler - zur Saison 2015/16 für 43 Millionen Euro vom FC Schalke 04. © getty 5/19 SC Freiburg: Admir Mehmedi - zur Saison 2014/15 für sechs Millionen Euro von Dynamo Kiew. © imago 6/19 1. FSV Mainz 05: Jean-Philippe Mateta - zur Saison 2018/19 für acht Millionen Euro von Olympique Lyon. © getty 7/19 Hannover 96: Jonathas - zur Saison 2017/18 für neun Millionen Euro von Corinthians. © getty 8/19 FC Augsburg: Martin Hinteregger - zur Saison 2016/17 für sieben Millionen Euro von RB Salzburg. © getty 9/19 SV Werder Bremen: Davy Klaassen - zur Saison 2018/19 für 15 Millionen Euro vom FC Everton. © getty 10/19 Hertha BSC: Davie Selke - zur Saison 2017/18 für acht Millionen Euro von RB Leipzig. © getty 11/19 Borussia Mönchengladbach: Alassane Plea - zur Saison 2018/19 für 23 Millionen Euro von OGC Nizza. © getty 12/19 Eintracht Frankfurt: Sebastian Haller - zur Saison 2017/18 für sieben Millionen Euro vom FC Utrecht. © getty 13/19 VfB Stuttgart: Ozan Kabak - im Winter 2019 für kolportierte zwölf Millionen Euro von Galatasaray Istanbul. © getty 14/19 RB Leipzig: Naby Keita - zur Saison 2016/17 für 24 Millionen Euro von RB Salzburg. © getty 15/19 Bayer Leverkusen: Lucas Alario - zur Saison 2017/18 für 24 Millionen Euro von River Plate. © getty 16/19 Borussia Dortmund: Andre Schürrle - zur Saison 2016/17 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg. © getty 17/19 TSG 1899 Hoffenheim: Andrej Kramaric - zur Saison 2016/17 für elf Millionen Euro von Leicester City. © getty 18/19 FC Schalke 04: Breel Embolo - zur Saison 2016/17 für 22,5 Millionen Euro vom FC Basel. © getty 19/19 FC Bayern München: Lucas Hernandez - zur Saison 2019/20 für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid.

FC Schalke 04: Das Restprogramm in der Bundesliga

Datum Uhrzeit Heim Gast 20.04. 20.30 Uhr FC Schalke 04 TSG 1899 Hoffenheim 27.04. 15.30 Uhr Borussia Dortmund Schalke 04 05.05. 13.30 Uhr FC Schalke 04 FC Augsburg 11.05. 15.30 Uhr Bayer Leverkusen FC Schalke 04 18.05. 15.30 Uhr FC Schalke 04 VfB Stuttgart

FC Schalke 04, Gerücht: Verlässt Matija Nastasic den Klub im Sommer?

Der FC Schalke 04 könnte im Sommer offenbar Matija Nastasic verlieren. Der Verteidiger soll sich angesichts der aktuellen sportlichen Situation mit einem Abschied in Richtung England beschäftigen. Das berichtet die Sport Bild. Demnach wäre ein Abgang aufgrund der im Vertrag vereinbarten Ausstiegsklausel problemlos möglich.

Der 26-Jährige steht zwar noch bis 2022 unter Vertrag, soll allerdings für einen zweistelligen Millionenbetrag ausgelöst werden können. Dem Bericht zufolge soll Nastasic 2018 bereits Angebote vorliegen gehabt haben, entschied sich damals aber aufgrund der Perspektive in der Champions League gegen einen Wechsel.

Der Klub will den Serben wohl halten. Seit der Verteidiger im Sommer 2015 nach Gelsenkirchen gekommen war, zählte er, mit wenigen Ausnahmen, stets zum Stammpersonal der Mannschaft. Auch in der laufenden Saison ist er mit 33 Einsätzen einer der Leistungsträger beim FC Schalke 04.

FC Schalke 04, News: Deshalb spielt S04 am Samstagabend um 20.30 Uhr

Der FC Schalke 04 wird seine Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstagabend um 20.30 Uhr austragen. Der Grund dafür ist so kurios wie einfach. Eigentlich wurde Eurosport die Partie am Freitagabend zur Primetime zugesichert. Da am Karfreitag aber keine Sportevents in Nordrhein-Westfalen stattfinden dürfen, musste das Spiel verlegt werden.

Der TV-Vertrag ließ keine Ansetzung innerhalb der üblichen Zeiten zu. Entsprechend musste das Spiel auf den ungewöhnlichen Termin am Samstagabend verschoben werden.