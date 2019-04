FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Tedesco-Rückkehr wurde offenbar diskutiert

Der FC Schalke 04 beschäftigte sich offenbar mit einer Rückkehr des beurlaubten Domenico Tedesco zur neuen Saison. Didi Hamann kritisierte die Feierlichkeiten der Schalke-Stars nach dem Revierderby. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04.

FC Schalke 04, Gerücht: War die Rückkehr von Tedesco ein Thema?

Der FC Schalke 04 beschäftigte sich laut einem Bericht des kicker mit einer möglichen Rückkehr von Domenico Tedesco in sein altes Amt als Cheftrainer. Der 33-Jährige würde demnach in das gesuchte Profil von Sportvorstand Jochen Schneider passen: Deutschsprachig, modern denkend, emotional und mit dem Anspruch, Spieler besser zu machen.

Wohl aber nahm Schalke letztlich Abstand von einer Tedesco-Rückkehr. Der Ex-Trainer, erst kürzlich durch das Duo Huub Stevens und Mike Büskens ersetzt, wäre noch zu nah dran an den Geschehnissen seiner ersten Amtszeit. Für die etwas fernere Zukunft allerdings wäre er durchaus ein möglicher Kandidat.

Aktuell besitzt Tedesco ohnehin noch einen bis 2022 gültigen Vertrag. Zuletzt soll er dem VfB Stuttgart abgesagt haben. Vor dem Revierderby schickte er eine SMS an die Führungsebene der Schalker und wünschte viel Erfolg. Auch er wird gespannt darauf warten, welche Lösung Schneider für die kommende Saison präsentiert. Aktuell soll David Wagner (zuletzt Huddersfield Town) Favorit sein.

FC Schalke 04, Gerücht: Besetzung der neuen Führungsebene bald offiziell?

Der FC Schalke 04 könnte offenbar noch in dieser Woche die neue sportliche Führung vorstellen. Dem kicker zufolge planen die Königsblauen damit, den neuen Trainer, Sportdirektor und Technischen Direktor in dieser oder spätestens der kommenden Woche bekanntzugeben.

David Wagner soll demnach ab der kommenden Saison für die Mannschaft verantwortlich sein, als mögliche Alternative gilt noch immer Dieter Hecking (derzeit Borussia Mönchengladbach). Die neuen Direktoren sind aktuell noch unbekannt. Wohl aber strebt Schneider eine Bekanntgabe des kompletten Trios zur gleichen Zeit an.

Ausschreitungen nach Revierderby: BVB- und Schalke-Fans wollen gegnerischen Block stürmen © getty 1/10 Nach dem 4:2-Sieg des FC Schalke 04 im Signal-Iduna Park kam es zu Ausschreitungen auf den Rängen. © getty 2/10 Zunächst versuchten BVB-Fans, den Gästeblock der Gelsenkirchener zu stürmen. Die Polizei setzte Pfefferspray und Knüppel ein. © getty 3/10 Auch die Schalker versuchten ihren Block zu verlassen. Einige schafften das sogar. Manch ein Dortmund-Fan nahm das Treiben gelassen zur Kenntnis. © getty 4/10 Da bleibt nur ein Wort: Chaoten. © getty 5/10 Die Dortmunder Polizei bekam die Lage schließlich in den Griff und teilte später via Twitter mit: "Bei aller Emotionalität nach diesem Spiel - bitte bewahren Sie Ruhe!" © getty 6/10 Während der Partie kam es offenbar zu einem Angriff aufs Vereinsheim der Schalke-Ultras, "Hugos". "Es sind Fahrzeuge vorgefahren, Personen sind ausgestiegen und es wurden Scheiben eingeschlagen", bestätigte ein Polizeisprecher dem Westen. © getty 7/10 Auch die Schalker Fans benahmen sich während des Spiels daneben. Sancho wurde von einem Wurfgegenstand am Kopf getroffen. © getty 8/10 Zudem war ein Plakat mit der geschmacklosen Aufschrift "Immer noch 'ne Bombenidee. Freiheit für Sergej W." zu sehen. © getty 9/10 Schon vor dem Derby waren die Schalker Anhänger negativ aufgefallen. Sie hatten sich "nicht an die Anweisungen des Ordnerdienstes gehalten", teilte die Dortmunder Polizei via Twitter mit. © getty 10/10 Der Einlass in den Gästebereich verzögerte sich in der Folge einige Minuten.

Die Situation im Tabellenkeller der Bundesliga

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 12. 1. FSV Mainz 05 31 37:52 -15 36 13. SC Freiburg 31 40:56 -16 32 14. FC Augsburg 31 47:59 -12 31 15. Schalke 04 31 36:54 -18 30 16. VfB Stuttgart 31 28:67 -39 24 17. 1. FC Nürnberg 31 25:57 -32 19 18. Hannover 96 31 26:66 -40 18

FC Schalke 04, News: Didi Hamann verurteilt Feierlichkeiten der S04-Stars

TV-Experte Didi Hamann hat sich an den emotionalen Feierlichkeiten der Schalke-Stars im Anschluss an den 4:2-Sieg über Borussia Dortmund gestört. "Als ich gesehen habe, wie die Schalker den Derbysieg gefeiert haben, habe ich auf die Tabelle geschaut und wusste, warum sie erst 30 Punkte haben", sagte er bei Sky90.

Er hätte sich für die Feierlichkeiten "geschämt" und hinterfragte die Arbeit von Sportvorstand Jochen Schneider: "Sie haben ein Mannschaftsfoto vor der Kurve gemacht. Das einzige, was gefehlt hat, war die Meisterschale. Als ich das gesehen habe, auch die Videos nach dem Spiel, habe ich mir Sorgen gemacht, welchen Job Schneider und der neue Sportchef haben."

Ewald Lienen stimmte der Kritik von Hamann zu: "Schalke hat den BVB besiegt. Ja, und? Nach so einer Saison kann nicht vergessen werden, was vorher passiert ist. Das ist Schwachsinn und nicht zu akzeptieren." Lienen sah aber Huub Stevens in der Pflicht: "Ich hätte als Trainer dazwischen gehauen."

Nach dem Sieg im Revierderby ließ die Mannschaft nicht nur im gegnerischen Stadion den Gefühlen freien Lauf, sondern kehrte im Anschluss auch unter Führung von Teammanager Gerald Asamoah und Stevens in der Fan-Kneipe "Bosch" ein. Dort floss gemeinsam mit den Fans mancher Liter Bier.