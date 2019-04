Bundesliga: Schalke 04 gegen TSG Hoffenheim heute im LIVE-TICKER

Am heutigen Samstagabend empfängt Schalke 04 die TSG 1899 Hoffenheim. Die Partie des 30. Spieltags der Bundesliga könnt ihr hier bei SPOX im LIVE-TICKER verfolgen.

Schalke 04 gegen Hoffenheim im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Schalke kassierte schon 16 BL-Niederlagen in dieser Saison - so viele Pleiten gab es für die Knappen seit ihrer Rückkehr ins deutsche Oberhaus 1991 in einer kompletten Saison nur 2010/11, mehr waren es nie!

Vor Beginn: Schalke verlor die letzten fünf Pflichtspiele im eigenen Stadion und stellte damit einen neuen Vereins-Negativrekord im Profifußball seit BL-Gründung 1963 auf.

Vor Beginn: Das Spiel wird von Chrstian Dingert geleitet. VAR ist Benjamin Brand.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker! Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Trainer-Beben in der Bundesliga: Freie Stellen und potenzielle Kandidaten © getty 1/25 Etliche Bundesligaklubs werden im Sommer den Trainer wechseln - manche haben den Posten bereits neu besetzt, andere suchen noch. SPOX liefert einen Überblick über die aktuelle Lage und mögliche Kandidaten. © getty 2/25 Acht Vereine werden sicher mit dem aktuellen Trainer in die kommende Saison gehen: Borussia Dortmund (Lucien Favre), Eintracht Frankfurt (Adi Hütter), Werder Bremen (Florian Kohfeldt), Bayer 04 Leverkusen (Peter Bosz) ... © getty 3/25 ... Fortuna Düsseldorf (Friedhelm Funkel), FSV Mainz 05 (Sandro Schwarz), SC Freiburg (Christian Streich) und FC Augsburg (Martin Schmidt). © getty 4/25 Drei Klubs wechseln im Sommer den Trainer, haben aber schon einen Nachfolger für den aktuellen Übungsleiter verpflichtet: RB Leipzig (Julian Nageslmann), Borussia Mönchengladbach (Marco Rose) und die TSG Hoffenheim (Alfred Schreuder). © getty 5/25 Bei den übrigen sieben Bundesligisten herrscht auf dem Trainerposten kleine bis große Ungewissheit. © getty 6/25 FC Bayern München: Niko Kovac trainiert den FC Bayern zwar erst seit vergangenem Sommer und sein Vertrag läuft noch bis 2021. Sollte er die beiden nationalen Titel jedoch verpassen, könnte es für ihn möglicherweise doch eng werden. © getty 7/25 Vorgeworfen werden Kovac vor allem das frühe CL-Aus gegen Liverpool, unerklärliche Patzer gegen Underdogs und eine nur schwer erkennbare Spielphilosophie. © getty 8/25 Mögliche Alternativen auf dem Trainerposten sind der ehemalige FCB-Amateure-Trainer Erik ten Hag, der in der aktuellen Saison Ajax Amsterdam ins CL-Halbfinale führte, sowie der derzeit arbeitslose Antonio Conte (zuletzt FC Chelsea). © getty 9/25 VfL Wolfsburg: Bruno Labbadia machte aus einem Abstiegs- einen Europapokalkandidaten, wird den Klub im Sommer aber nach einem Zerwürfnis mit Manager Jörg Schmadtke auf eigenen Wunsch verlassen. © getty 10/25 Lange galt Rose als Kandidat, auch Andre Villas-Boas wurde gehandelt. Seit Rose jedoch bei Gladbach unterschrieben hat, deutet alles auf Oliver Glasner hin. Der Österreicher führte in seiner Heimat den LASK von der 2. Liga auf Platz zwei der Bundesliga. © getty 11/25 Hertha BSC: Im Einvernehmen trennen sich die Berliner und Trainer Pal Dardai im kommenden Sommer. Eine wirkliche Weiterentwicklung der Mannschaft war zuletzt nicht erkennbar, erneut stürzte der Klub in der Rückrunde ab. © getty 12/25 Wer Nachfolger wird, ist noch völlig unklar - im Umfeld wird aber bereits Name-Dropping betrieben: David Wagner, Andries Jonker, Roger Schmidt, Alex Zorniger, Domenico Tedesco, Dieter Hecking, Peter Stöger, Bruno Labbadia oder doch Jürgen Klinsmann? © getty 13/25 Letzterer hat bereits jetzt eine gewisse Verbindung zum Klub: sein 22-jähriger Sohn Jonathan steht bei der Hertha als Torhüter unter Vertrag. © getty 14/25 FC Schalke 04: Königsblau wird in die neue Saison mit einem neuen Coach gehen. Huub Stevens' Vertrag als Interimstrainer läuft nämlich nur noch bis zum 30. Juni - und danach wird er definitiv nicht mehr weitermachen. © getty 15/25 Sportvorstand Jochen Schneider hat also früh die große Aufgabe vor sich, den neuen Trainer für die renommierte Schalker Bank zu finden. Nachfolge-Kandidaten wie Marco Rose, Roger Schmidt und Bruno Labbadia sind allerdings schon vom Tisch. © getty 16/25 Geht die Schalker Formkurve in den nächsten Wochen nach oben, so könnte der derzeitige Co-Trainer Mike Büskens weitermachen. Top-Kandidat soll allerdings Hecking sein. Alternativ werden Zeljko Buvac, Gerardo Seoane (Bern) und David Wagner gehandelt. © getty 17/25 VfB Stuttgart: Wenn wir von einer Formkurve reden, dann zeigt die beim VfB Stuttgart stark nach unten. Markus Weinzierl konnte das Ruder nach der Entlassung von Tayfun Korkut nicht herumheißen und könnte seinen Job bald schon los sein. © getty 18/25 Am Wochenende geht es für die Schwaben nämlich gegen den FC Augsburg. Bei einer weiteren Niederlage könnte der VfB ganz tief ins Abstiegsschlamassel rutschen. Und das könnte für Weinzierl dann auch schon das Aus bedeuten. © getty 19/25 Zu den möglichen Nachfolgekandidaten zählen Labbadia, Heiko Herrlich, Andre Villas-Boas und Manuel Baum. Tedesco arbeitete bereits in der Stuttgarter Jugend und könnte sich eine Rückkehr sicherlich ebenfalls vorstellen. © getty 20/25 1. FC Nürnberg: Unter den drei Abstiegskandidaten machen die Nürnberger derzeit den besten Eindruck. Dies ist vor allem auch dem Nachfolger von Michael Köllner, Boris Schommers, zu verdanken. © getty 21/25 Wie die Pläne des Club unter dem neuen Sportvorstand Robert Palikuca sind, ist jedoch nicht klar. Selbstverständlich ist das dann auch von der künftigen Ligazugehörigkeit abhängig. © getty 22/25 Sollte Schommers nicht den Ideen von Palikuca entsprechen, so könnten Andre Breitenreiter, Manuel Baum und Christian Titz passende Kandidaten für eine mögliche Mission Wiederaufstieg sein. © getty 23/25 Hannover 96: Bei den Niedersachsen sind die Hoffnungen in Sachen Klassenerhalt so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Das wird auch von den verantwortlichen Positionen wie Präsident Martin Kind offen kommuniziert. © getty 24/25 Für Thomas Doll dürfte das Abenteuer Hannover also nach wenigen Monaten schon wieder zu Ende gehen. 96 soll bereits mit Dieter Hecking Kontakt aufgenommen haben, doch hat der augenscheinlich keine Lust auf den Tabellenletzten - egal in welcher Funktion. © getty 25/25 Das bietet auch in Niedersachsen Platz für Spekulationen. Ein immer wieder genannter Name ist Thorsten Fink. Auch Ex-Coach Mirko Slomka gilt als Option. Gleiches gilt für Holger Stanislawski, Markus Kauczinski und Markus Gisdol.

FCB gegen Werder Bremen heute live im TV

Da am Karfreitag keine Spiele stattfinden dürfen, wurde das Freitagsspiel auf den späten Samstagabend gelegt. So übertragt Eurosport und geht um 19.30 Uhr auf Sendung.

Moderator: Jan Henkel

Jan Henkel Experte: Matthias Sammer

Schalke 04 vs. Hoffenheim: Voraussichtliche Aufstellungen

Bei den Schalkern fehlen weiterhin Markt Uth, Weston McKennie und Alessandro Schöpf. Julian Nagelsmann dagegen muss nur auf Dennis Geiger und Lukas Rupp verzichten.

S04: Nübel - Calliguiri, Bruma, Stambouli, Nastasic, Oczikpa - Rudy, Harit, Serdar - Burgstaller, Embolo

Nübel - Calliguiri, Bruma, Stambouli, Nastasic, Oczikpa - Rudy, Harit, Serdar - Burgstaller, Embolo TSG: Baumann - Kaderabek, Bicakcic, Voigt, Hübner, Schulz - Demirbay, Grillitsch - Kramaric - Belfodil, Joelinton

Die Bundesliga-Tabelle vor dem 30. Spieltag

Ein Blick auf die Bundesliga-Tabelle verdeutlicht, dass es für beide Mannschaften noch um einiges in der Liga geht. Der FC Schalke befindet sich nur sechs Punkte vor dem Relegationsplatz und die TSG Hoffenheim macht sich als Tabellensechster noch Hoffnungen auf europäischen Fußball.