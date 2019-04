FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag empfängt der FC Schalke 04 zum 28. Spieltag der Bundesliga die Eintracht aus Frankfurt. SPOX gibt euch alle Infos zur Partie und zeigt euch, wo ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt: Spielbeginn, Austragungsort und Schiedsrichter

Die heutige Begegnung wird um 15.30 Uhr in der Schalker Veltins Arena angepfiffen.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie begleiten:

Schiedsricher : Sascha Stegemann

: Sascha Stegemann Assistenten : Mike Pickel, Christian Gittelmann

: Mike Pickel, Christian Gittelmann Vierter Offizieller : Guido Winkmann

: Guido Winkmann VAR: Martin Petersen

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Übertragung im TV und Livestream

Die Partie wird nicht im Free-TV gezeigt. Stattdessen überträgt der Pay-TV-Sender Sky das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 2 HD live und in voller Länge. Neben der TV-Übertragung wird Sky-Kunden mit SkyGo-Zugang auch ein Livestream zur Verfügung gestellt.

Folgendes Personal ist im Einsatz:

Moderation : Jessica Libbertz

: Jessica Libbertz Experten : Christoph Metzelder, Reiner Calmund

: Christoph Metzelder, Reiner Calmund Kommentar: Kai Dittmann

40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlights der Begegnung außerdem auf DAZN abrufbar. Das "Netflix des Sports" kostet euch nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats lediglich 9,99 Euro im Monat und ist dabei jederzeit kündbar. Neben den Highlights aus der Bundesliga zeigt DAZN auch weiteren europäischen Spitzenfußball, US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Tennis, Darts, Handball, Motorsport, Hockey, UFC und vieles mehr.

Schalke - Frankfurt: Übertragung im Liveticker

Wer kein Sky- oder DAZN-Abo besitzt, ist auf SPOX bestens aufgehoben. Wir haben die Partie im Liveticker für euch.

Schalke gegen Frankfurt: Vorschau

Nach der 0:2-Niederlage gegen den SV Werder Bremen ist nun auch die letzte winzige Hoffung der Schalker, sich über den DFB-Pokalsieg für's internationale Geschäft zu qualifizieren, dahin. Stattdessen müssen die Knappen aufpassen, nicht noch in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Zwar beträgt der Vorsprung auf den Tabellensechzehnten VfB Stuttgart sechs Punkte, beide Mannschaften spielen jedoch noch direkt gegeneinander. Schalke hat zudem mit Frankfurt, Dortmund, Hoffenheim und Leverkusen in den letzten Wochen kein einfaches Restprogramm.

Völlig anders sieht die Lage in Frankfurt aus. Die Eintracht ist seit 14 Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es Ende Dezember gegen die Bayern. Seitdem hat sich die Mannschaft von Trainer Adi Hütter auf Rang vier vorgespielt und steht in der Europa League im Halbfinale, wo der Gegner nun Benfica Lissabon heißt. In die Partie gegen Schalke geht Frankfurt deshalb wohl als Favorit.

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei den Schalkern wird voraussichtlich wieder Alexandert Nübel im Tor stehen, Frankfurt kann wohl in Bestbesetzung antreten.

Schalke 04 : Nübel - J. Bruma, S. Sane, Nastasic - Mascarell - Stambouli, Oczipka - S. Serdar, Rudy - Burgstaller, Embolo

: Nübel - J. Bruma, S. Sane, Nastasic - Mascarell - Stambouli, Oczipka - S. Serdar, Rudy - Burgstaller, Embolo Eintracht Frankfurt: Trapp - Hinteregger, Hasebe, Ndicka - G. Fernandes, Rode - da Costa, Kostic - Rebic - Paciencia, Jovic

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Während die Königsblauen im Kampf gegen den Abstieg jeden Zähler gebrauchen können, würde der SGE ein Punkt reichen, um Champions-League-Platz vier vorübergehend zu sichern.