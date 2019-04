FC Bayern und BVB, Spielplan: Das Restprogramm und die Gegner vom FCB und Borussia Dortmund

Das Rennen um die deutsche Meisterschaft zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund ist in vollem Gange. SPOX verschafft euch einen Überblick über das Restprogramm und den Spielplan beider Mannschaften.

Der Meisterschaftskampf zwischen dem FC Bayern und dem BVB bleibt spannend: Drei Spieltage vor dem Ende trennen die beiden Teams nur zwei Punkte. Für den Ausgang der Meisterschaft sind die letzten Spiele entscheidend. Hier erfahrt ihr, welche Gegner auf den FCB und Borussia Dortmund noch warten.

FC Bayern München, Restprogramm: Der Spielplan des FCB

Der FC Bayern München hat aktuell sowohl mehr Punkte auf dem Konto als Borussia Dortmund als auch die deutlich bessere Tordifferenz.

Das Restprogramm des deutschen Rekordmeisters in der Bundesliga hat es aber noch in sich. So müssen die Münchener an den letzten beiden Spieltagen noch gegen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt antreten.

Datum Uhrzeit Heim Gast 04.05.19 15.30 Uhr FC Bayern Hannover 96 11.05.19 15.30 Uhr RB Leipzig FC Bayern 18.05.19 15.30 Uhr FC Bayern Eintracht Frankfurt

Bundesliga-Ranking: Die Torhüter mit der besten Abwehrquote (Saison 18/19) © getty 1/23 30 Spieltage sind durch. Kurz vor dem Saisonendspurt nehmen wir die Torhüter der Bundesliga unter die Lupe. Gemeinsam mit opta blicken wir auf die Keeper mit den prozentual am meisten gehaltenen Bällen (bei mindestens 30 Saves). © getty 2/23 Platz 22: Fabian Bredlow (1. FC Nürnberg, 13 Spiele): 54,10 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 3/23 Platz 21: Manuel Neuer (FC Bayern München, 26 Spiele): 59,65 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 4/23 Platz 20: Ron-Robert Zieler (VfB Stuttgart, 30 Spiele): 60,12 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 5/23 Platz 19: Alexander Nübel (FC Schalke 04, 14 Spiele): 60,97 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 6/23 Platz 18: Gregor Kobel (FC Augsburg, 13 Spiele): 61,97 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 7/23 Platz 17: Michael Rensing (Fortuna Düsseldorf, 28 Spiele): 63,56 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 8/23 Platz 16: Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen, 28 Spiele): 63,56 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 9/23 Platz 15: Florian Müller (1. FSV Mainz 05, 21 Spiele): 65,18 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 10/23 Platz 14: Alexander Schwolow (SC Freiburg, 30 Spiele): 65,61 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 11/23 Platz 13: Rune Jarstein (Hertha BSC, 29 Spiele): 66,43 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 12/23 Platz 12: Koen Casteels (VfL Wolfsburg, 26 Spiele): 67,23 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 13/23 Platz 11: Michael Esser (Hannover 96, 29 Spiele): 67,86 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 14/23 Platz 10: Ralf Fährmann (FC Schalke 04, 17 Spiele): 69,05 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 15/23 Platz 9: Jiri Pavlenka (Werder Bremen, 30 Spiele): 69,92 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 16/23 Platz 8: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim, 29 Spiele): 70,15 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 17/23 Platz 7: Christian Mathenia (1. FC Nürnberg, 18 Spiele): 69,00 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 18/23 Platz 6: Robin Zentner (1. FSV Mainz 05, 9 Spiele): 71,43 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 19/23 Platz 5: Roman Bürki (Borussia Dortmund, 29 Spiele): 71,67 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 20/23 Platz 4: Andreas Luthe (FC Augsburg, 15 Spiele): 72,15 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 21/23 Platz 3: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach, 30 Spiele): 72,59 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 22/23 Platz 2: Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt, 29 Spiele): 72,87 Prozent gehaltene Schüsse. © getty 23/23 Platz 1: Peter Gulacsi (RB Leipzig, 30 Spiele): 77,00 Prozent gehaltene Schüsse.

BVB - Restprogramm: Der Spielplan von Dortmund

Auch das Restprogramm des BVB hat es in sich: Neben Werder Bremen bekommt es Borussia Dortmund noch mit Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach zu tun.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Sa., 04.05.19 Bundesliga Werder Bremen BVB Sa., 11.05.19 Bundesliga BVB Fortuna Düsseldorf Sa., 18.05.19 Bundesliga Borussia Mönchengladbach BVB

DFB-Pokal: BVB raus, FC Bayern im Finale

Im DFB-Pokal ist von den beiden Meisterschaftsanwärtern nur noch der FC Bayern dabei. Die Münchner treffen im Finale auf RB Leipzig.

Borussia Dortmund hingegen ist im Achtelfinale gegen Werder Bremen ausgeschieden.

FC Bayern: DFB-Pokal 2018/19:

Datum Runde Heim Auswärts Ergebnis 18.08.18 1. Runde SV Drochtersen/Assel FC Bayern 0:1 30.10.18 2. Runde SV Rödinghausen FC Bayern 1:2 06.02.19 Achtelfinale Hertha BSC FC Bayern 2:3 03.04.19 Viertelfinale FC Bayern 1. FC Heidenheim 5:4 24.04.19 Halbfinale SV Werder Bremen FC Bayern 2:3 25.05.19 Finale RB Leipzig FC Bayern -

BVB: DFB-Pokal 2018/19:

Datum Runde Heim Auswärts Ergebnis 20.08.18 1. Runde SpVgg Greuther Fürth BVB 1:2 31.10.18 2. Runde BVB Union Berlin 3:2 n.V. 05.02.19 Achtelfinale BVB SV Werder Bremen 3:4 n.E.

Netzreaktionen zum Revierderby: "Zwayer lei Maß" und das klassische "4-3-1-System" © getty 1/11 Der FC Schalke 04 verpasste dem BVB eine derbe 4:2-Niederlage, die wohl gleichbedeutend mit dem Ende der Dortmunder Titelträume ist. SPOX präsentiert die besten Netzreaktionen zum Revierderby. © Twitter 2/11 Da ist es uns ganz ähnlich ergangen. © Twitter 3/11 3.000 Leute, denen Brazzo und Hoeneß vom Rathausbalkon aus zuwinken können - das wird sicher wieder herrlich! © Twitter 4/11 'Ach, du auch hier?' © Twitter 5/11 So hat Marco Reus die ganz Sache sicher noch nicht betrachtet... © Twitter 6/11 Das klassische 4-3-1-System - wer kennt es nicht?! © Twitter 7/11 Welcher Schelm würde denn so etwas machen... © Twitter 8/11 Mit der Elfmeterentscheidung scheint nicht jeder BVB-Fan hundertprozentig einverstanden zu sein. © Twitter 9/11 Die Soundchecks im Ersten haben uns auch kurz irritiert. © Twitter 10/11 So wird es gewesen sein! © Twitter 11/11 Magic Huub war uns allen einfach schon einige Schritte voraus.

Bayern und BVB liefern sich Rennen um die Meisterschaft: Die Bundesliga-Tabelle

Kurz vor Ende der Spielzeit hat der FC Bayern einen entscheidenden Schritt in Richtugn Meisterschaft verpasst. Nach der Niederlage des BVB gegen den FC Schalke hätten die Münchener gegen Nürnberg alles klarmachen können, kamen aber nicht über ein 1:1 hinaus. Somit beträgt der Abstand zu Dortmund lediglich zwei Punkte.