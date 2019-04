Fortuna Düsseldorf gegen FC Bayern München: Wer überträgt / zeigt das Spiel heute live im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag empfängt der FC Bayern München Fortuna Düsseldorf. Spox zeigt euch, wo die Partie übertragen wird und wie ihr das Spiel verfolgen könnt.

Holt euch jetzt den DAZN-Probemonat und seht die Highlights von Bayern gegen Düsseldorf kurz nach Spielende bei DAZN. Zur kostenfreien 30-Tage-Testphase geht es hier entlang.

Der FC Bayern befindet sich zusammen mit Borussia Dortmund im Meisterschaftskampf. Da der BVB die Partie am Samstag mit 2:1 gegen den FSV Mainz 05 gewonnen hat, sind die Schwarz-Gelben derzeit wieder Tabellenführer. Mit einem Sieg über Düsseldorf kann der FCB jedoch wieder die Tabellenspitze übernehmen.

Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Bayern München findet am heutigen Sonntag um 15.30 Uhr statt. Gespielt wird in der Allianz Arena in München.

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream

Die Partie wird nicht im Free-TV übertragen. Sky hat sich die Übertragungsrechte an den meisten Partien der Bundesliga gesichert und überträgt somit auch das Spiel zwischen Düsseldorf und dem FC Bayern.

Falls ihr keine Möglichkeit habt, die Begegnung im TV zu sehen, könnt ihr die Partie auch im Livestream über Sky Go verfolgen.

FC Bayern München zu Gast in Düsseldorf: Der Liveticker

Solltet ihr nicht die Partie nicht live verfolgen können, habt ihr die Möglichkeit das Spiel im ausführlichen Liveticker von SPOX zu verfolgen.

Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München: Die vergangenen Duelle

Das Hinspiel endete 3:3. Dodi Lukebakio traf damals gleich dreifach für die Fortuna und bescherte Düsseldorf einen Punkt. Für den deutschen Rekordmeister netzten Niklas Süle und zweimal Thomas Müller.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 24.11.2018 Bundesliga FC Bayern München Fortuna Düsseldorf 3:3 (2:1) 09.03.2013 Bundesliga FC Bayern München Fortuna Düsseldorf 3:2 (1:1) 20.10.2012 Bundesliga Fortuna Düsseldorf FC Bayern München 0:5 (0:2)

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Mit einem Sieg kann der FC Bayern wieder die Tabellenführung übernehmen. Düsseldorf kann rechnerisch nicht mehr absteigen und dementsprechend frei aufspielen.