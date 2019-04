FC Bayern, Spielplan in der Bundesliga: Gegen wen spielt der FCB am Wochenende?

Der FC Bayern München ist mit einem Punkt Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund im Meisterrennen der Bundesliga nach wie vor in der Pole-Position. Nach dem DFB-Pokal-Halbfinale geht es am Wochenende in der Bundesliga weiter. Hier erfahrt ihr, gegen welchen Gegner die Bayern in der Bundesliga als Nächstes spielen.

Der FC Bayern München steht vor dem Gewinn der siebten Bundeliga-Meisterschaft in Folge. Mit einem Punkt Abstand vor Borussia Dortmund vier Spieltage vor Ende der Saison wird der Endspurt allerdings kein Selbstläufer.

FC Bayern, Spielplan und nächster Gegner in der Bundesliga: FCB trifft auf Nürnberg

Am kommenden Sonntag, den 28.04.19, trifft der FCB um 18 Uhr auf den 1. FC Nürnberg.

Die Nürnberger stehen in der Bundesliga auf dem 17. Platz und haben nach 30 Spieltagen lediglich 18 Punkte auf dem Konto. Der VfB Stuttgart, der den Relegationsplatz bekleidet, hat 21 Zähler.

Bayern in der Bundesliga gegen Nürnberg im TV und LIVESTREAM sehen

Das Gastspiel des FC Bayern München am Sonntagabend beim FC Nürnberg überträgt ausschließlich der Pay-TV-Sender Sky. Ab 17.30 Uhr beginnt die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1, Anpfiff ist um 18 Uhr. Der Sender bietet mit Sky Go und Sky Ticket die gleiche Übertragung auch im Online-LIVESTREAM an.

Ab einer Stunde nach Abpfiff gibt es die kompletten Highlights des Spiels auf Abruf beim Internet-Streaming-Dienst DAZN.

FC Bayern München gegen 1. FC Nürnberg im LIVE-TICKER

Auch hier bei SPOX verpasst ihr nichts. Die Partie Nürnberg gegen Bayern gibt es ab 18 Uhr im LIVETICKER.

FC Nürnberg gegen FC Bayern: Vorschau

Die Nürnberger verloren nur eines der letzten vier Spiele und wahren sich somit die Chance auf den Relegationsplatz. Vor dem 31. Spieltag stehen sie nur drei Punkte hinter dem strauchelnden VfB Stuttgart.

Die Bayern marschieren derweil durch das Kalenderjahr 2019. Zuletzt verloren hat der FCB am 02. Februar in Leverkusen. Mit einem Punkt Abstand vor Verfolger Dortmund können sie die Meisterschaft aus eigener Kraft erreichen.

FC Nürnberg gegen FC Bayern: Daten und Fakten

Hier alle wichtigen Daten und Fakten zum Spiel:

Wann? Sonntag, 28.04.19 um 18 Uhr

Sonntag, 28.04.19 um 18 Uhr Wo? Max-Morlock-Stadion Nünberg

Max-Morlock-Stadion Nünberg Schiedsrichter: Tobias Stieler

Tobias Stieler Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Nürnberg gegen Bayern: Die letzten Duelle