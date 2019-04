FC Bayern - BVB: Rückblick auf das Bundesliga-Hinspiel mit Aufstellungen und Toren

Am kommenden Samstag steht der "Klassiker" zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund auf dem Bundesliga-Spielplan. SPOX blickt auf die Begegnung beider Mannschaften in der Hinrunde zurück und liefert euch die wichtigsten Fakten (Ergebnis, Torschützen, Tabellensituation).

Bereits zu Anfang der Bundesliga-Saison 2018/19 deutete sich ein heißes Rennen um den Meistertitel an. Borussia Dortmund startete mit 16 ungeschlagenen Spielen in Serie und musste erst gegen die Fortuna am 17. Spieltag die erste Niederlage der Saison hinnehmen.

Auch der amtierende Meister aus München hatte im ersten direkten Duell der neuen Spielzeit wenig dagegenzusetzen. Der bayerische Rekordmeister verlor im November letzten Jahres erstmals seit 2016 ein Bundesliga-Spiel gegen den BVB.

FC Bayern vs. BVB: Wo und wann findet die Partie statt?

Der Rückrunden-Knaller zwischen Bayern München und Borussia Dortmund ist am Samstag zweifelsohne das Topspiel des Tages. Dementsprechend wurde diese Partie von der DFL als letzte Begegnung des Tages terminiert.

Anpfiff des Spiels FCB vs. BVB ist um 18.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

FC Bayern - BVB: Hinspiel am 11. Bundesliga-Spieltag

Im Hinspiel gab vor allem der BVB den spielbestimmenden Ton an. Zwar konnte der FC Bayern zwischenzeitlich sogar zweimal in Führung gehen, letztendlich hatte der FCB dem BVB-Tempo-Fußball in der zweiten Halbzeit aber relativ wenig entgegenzusetzen.

Eine Viertelstunde vor Ende entlief BVB-Stürmer Alcacer schließlich Bayerns Defensive, behielt die Ruhe vor Manuel Neuer und sicherte den Schwarz-Gelben den wichtigen Statement-Sieg.

Das anstehende Rückspiel in München könnte nicht zuletzt auch aufgrund der veränderten Tabellensituation in eine andere Richtung steuern. Nach einigen Ausrutschern der Borussia kämpfen beide Teams nun auf Augenhöhe um die Meisterschaft.

Die Bundesliga-Tabelle vor Beginn des 11. Spieltags

Pl. Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Borussia Dortmund 10 7 3 0 30:10 20 24 2 Bor. Mönchengladbach 10 6 2 2 23:12 11 20 3 Bayern München 10 6 2 2 18:11 7 20 4 RB Leipzig 10 5 4 1 19:9 10 19 5 Eintracht Frankfurt 10 5 2 3 23:13 10 17 6 Werder Bremen 10 5 2 3 18:16 2 17 7 1899 Hoffenheim 10 5 1 4 22:14 8 16 8 Hertha BSC 10 4 4 2 15:13 2 16 9 FC Augsburg 10 3 4 3 18:16 2 13 10 SC Freiburg 10 3 4 3 14:16 -2 13 11 VfL Wolfsburg 10 3 3 4 14:15 -1 12 12 1. FSV Mainz 05 10 3 3 4 7:11 -4 12 13 Bayer Leverkusen 10 3 2 5 16:21 -5 11 14 FC Schalke 04 10 3 1 6 8:12 -4 10 15 1. FC Nürnberg 10 2 4 4 11:22 -11 10 16 Hannover 96 10 1 3 6 12:21 -9 6 17 Fortuna Düsseldorf 10 1 2 7 6:24 -18 5 17 VfB Stuttgart 10 1 2 7 6:24 -18 5

© getty

FC Bayern - BVB: Aufstellungen und Torschützen im Hinspiel

Beim Hinspiel in Dortmund schickte Trainer Lucien Favre eine offensiv ausgerichtete BVB-Mannschaft auf das Spielfeld. Vorne spielten die Offensiv-Talente Jadon Sancho und Jacob Bruun Larsen, gemeinsam mit BVB-Kapitän Reus und Mario Götze.

BVB-Aufstellung im Hinspiel: Hitz - Pisczek, Akanji, Zagadou, Hakimi - Weigl, Witsel - Sancho, Reus, Bruun Larsen - M. Götze

Aber auch die Spielausrichtung beim FC Bayen war ziemlich offensiv ausgelegt. In der Offensive spielten Ribery, Müller, Gnabry und Lewandowski, wobei letzterer zwei Treffer erzielte.

FCB-Aufstellung im Hinspiel: Neuer - Kimmich, J. Boateng, Hummels, Alaba - Javi Martinez, Goretzka - Gnabry, T. Müller, F. Ribery - Lewandowski

Tore: 0:1 Lewandowski (26.), 1:1 Reus (49., Foulelfmeter), 1:2 Lewandowski (52.), 2:2 Reus (67.), 3:2 Alcacer (73.)

FCB vs. BVB - Rückrunden-Duell: Voraussichtliche Aufstellungen

Im Vergleich zum Hinspiel könnte der pfeilschnelle Flügelstürmer Kingsley Coman den Vortritt vor Serge Gnabry bekommen. In der Defensive liegt der Einsatz von Außenverteidiger David Alaba noch im Unklaren.

Bei Borussia Dortmund bekommt Paco Alcacer mit großer Wahrscheinlichkeit eine Startelf-Platz. Im Hinspiel kam Alcacer noch von der Bank und stach als Joker.

FC Bayern - Voraussichtliche Aufstellung: Neuer - Kimmich, J. Boateng, Hummels, Alaba (Rafinha) - James, Thiago, Javi Martinez - T. Müller, Coman, Lewandowski

Neuer - Kimmich, J. Boateng, Hummels, Alaba (Rafinha) - James, Thiago, Javi Martinez - T. Müller, Coman, Lewandowski Borussia Dortmund - Voraussichtliche Aufstellung: Bürki - Wolf, Akanji, Zagadou, Guerreiro - Witsel, Reus, Götze - Alcacer, Bruun Larsen, Sancho

Bundesliga: Tabelle vor dem 28. Spieltag mit FC Bayern und BVB