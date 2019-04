FC Augsburg gegen VfB Stuttgart heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Am heutigen Samstag empfängt der FC Augsburg den VfB Stuttgart in der Bundesliga. SPOX hat alle Informationen zur TV Übertragung, zum Livestream und zum Liveticker für euch. Wann und wo das Spiel stattfindet, erfahrt ihr hier!

FC Augsburg gegen VfB Stuttgart: Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

Austragungsort der heutigen Begegnung ist die 30.660 Zuschauer fassende WWK-Arena in Augsburg. Der Anpfiff ist auf 15.30 Uhr terminiert.

Begleitet wird das Spiel von folgendem Schiedsrichtergespann:

Schiedsrichter : Manuel Gräfe

: Manuel Gräfe Assistenten : Guido Kleve, Sascha Thielert

: Guido Kleve, Sascha Thielert Vierter Offizieller : Benedikt Kempkes

: Benedikt Kempkes VAR: Daniel Siebert, Lasse Koslowski

Augsburg - Stuttgart: Übertragung im TV und Livestream

Wie alle Samstags-Partien der Bundesliga wird auch dieses Spiel live und in voller Länge beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Dabei kann man die Begegnung entweder in der Samstags-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD oder als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 4 HD verfolgen. Die Berichterstattung beginnt um 14 Uhr. Für alle mobilen Kunden wird von Sky außerdem ein Livestream zur Verfügung gestellt.

Auf DAZN stehen euch des Weiteren 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der Partie zur Verfügung.

FC Augsburg vs. VfB Stuttgart: Liveticker

Wer kein Sky- oder DAZN-Abo besitzt, kann trotzdem live mit dabei sein. In unserem SPOX-Liveticker verpasst ihr keine Aktion aus der WWK-Arena.

Augsburg gegen Stuttgart: Die Vorschau

Kellerduell in Augsburg - der Tabellenvierzehnte trifft auf den Sechzehten. In Augsburg gab es vergangenen Woche ordentlich Grund zu jubeln. Nicht nur schlug man mit Neu-Trainer Martin Schmidt die bis dahin im Kalenderjahr 2019 noch ungeschlagene Eintracht aus Frankfurt mit 3:1, man vergrößerte auch den Abstand auf die Abstiegsplätze auf sieben Zähler. Bei einem Sieg gegen den VfB Stuttgart würde der FCA auf zehn Punkte Vorsprung bei noch vier verbleibenden Spielen stellen und hätte den Klassenerhalt damit wohl endgültig in trockenen Tüchern.

Ganz anders die Lage beim VfB. Nur einen Sieg konnten die Schwaben aus den letzten 14 Spielen mitnehmen, was für Coach Markus Weinzierl die schlechteste Punkteausbeute aller VfB-Trainer bedeutet. Nachdem man mit großen Ambitionen und Hoffnungen in die aktuelle Spielzeit gestartet war, ist mittlerweile nur noch der Nicht-Abstieg das Ziel. Aktuell sind es sechs Punkte auf das rettende Ufer, nur drei auf den sicheren Abstieg. Will der VfB die Klasse direkt halten, ist ein Dreier gegen die Augsburger unabdingbar.

FCA vs. VfB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Augsburg kann auf das komplette Stammpersonal zurückgreifen, bei den Stuttgartern fehlt der rot-gesperrte Santiagio Ascacibar.

FC Augsburg : Kobel - Schmid, Gouweleeuw, R. Khedira, Stafylidis - Baier - Hahn, Koo, Gregoritsch, Richter - Finnbogason

: Kobel - Schmid, Gouweleeuw, R. Khedira, Stafylidis - Baier - Hahn, Koo, Gregoritsch, Richter - Finnbogason VfB Stuttgart: Zieler - Kabak, Pavard, Kempf - Beck, Esswein, Castro, Aogo, Zuber - Didavi - Gomez

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Der FC Augsburg steht derzeit auf Tabellenplatz 14 - sieben Punkte vor dem heutigen Gegener aus Stuttgart, der auf dem Relegationsrang 16 liegt.