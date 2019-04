Eintracht Frankfurt: Der Spielplan und das Restprogramm der SGE - Spiele Gegner und Termine

Die Eintracht träumt vom Titel in der Europa League und dem Einzug in die Champions League. SPOX zeigt euch das Restprogramm der Frankfurter.

Die Beine bei Eintracht Frankfurt werden zwar immer schwerer, doch der Traum vom Einzug in die Champions League und dem Titel in der Europa League beflügelt die Adler vom Main. Reicht die Power für den großen Wurf?

Eintracht Frankfurt: Das Restprogramm in der Bundesliga

Nach dem 1:1-Remis beim VfL Wolfsburg bekommt die Eintracht endlich einmal wieder mehrere Tage Pause. Erst am Samstag geht es gegen die Hertha, die sich weiterhin im freien Fall befindet.

Nach dem Europacup-Halbfinal-Hinspiel geht es für die SGE am Sonntag dann gegen Bayer Leverkusen. Die Werkself kämpft ihrerseits um eine Europa-Teilnahme. Das Duell wird ein Kracher.

Dem erneuten Europa-League-Auftritt folgt eine zweitägige Pause, bis die Frankfurter einen Tag nach dem Rest der Liga gegen Mainz antreten. Hierfür brach die DFL eine langjährige Tradition, das am vorletzten Spieltag alle Mannschaften gleichzeitig spielen.

Den Knaller gibt es am allerletzten Spieltag. Hier geht es für die SGE zum FC Bayern München. Ex-Coach Niko Kovac könnte hier seinen ersten Meistertitel feiern, oder versauen es ihm die Frankfurter etwa?

Datum Uhrzeit Heim Gast 27.04. 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Hertha BSC 05.05. 18 Uhr Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt 12.05. 18 Uhr Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 18.05. 15.30 Uhr Bayern München Eintracht Frankfurt

SGE-Highlights: Wo kann ich die Zusammenfassungen der Bundesliga sehen?

Eintracht in der Europa League: Das Halbfinale gegen den FC Chelsea

Die Saison der Eintracht ist schon jetzt der absolute Wahnsinn, welcher seinen Höhepunkt in den Auftritten in der Europa League findet. Hier treffen die Frankfurter im Halbfinale auf den FC Chelsea.

Die Eintracht muss am 2. Mai im Hinspiel vor heimischem Publikum vorlegen. Eine Woche später geht es an die Stamford Bridge und zum vorletzten Schritt zum ersten europäischen Pokalerfolg seit 39 Jahren.

Beide Spieler werden live und in voller Länge auf DAZN gezeigt.

Runde Datum Uhrzeit Heim Gast Halbfinale 02.05. 21 Uhr Eintracht Frankfurt FC Chelsea Halbfinale 09.05. 21 Uhr FC Chelsea Eintracht Frankfurt Finale 29.05. 21 Uhr

Frankfurt in der Bundesliga: Das sagt die Tabelle

Auch ohne den Titelgewinn in der Europa League hat die Eintracht beste Chancen, in der nächsten Saison in der Champions League an den Start zu gehen. Die Hessen belegen momentan mit 53 Punkten Platz vier in der Tabelle, wobei der Vorsprung auf Gladbach und Hoffenheim nur zwei beziehungsweise drei Zähler beträgt.