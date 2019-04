Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Kurios! Benfica-Fans fahren ins falsche Frankfurt

Eintracht Frankfurt bläst am heutigen Donnerstag im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Benfica Lissabon (21 Uhr live auf DAZN und im Liveticker) zur Aufholjagd. Das Hinspiel verlor die SGE mit 2:4. Hier bekommt ihr die wichtigsten News und Gerüchte zur Eintracht.

Ihr wollt das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon heute live sehen? Dann sichert euch jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN.

Benfica-Fans fahren in das falsche Frankfurt

Wie aus einer Instagram-Story hervorgeht, haben sich einige Benfica-Fans im Auto auf den Weg in das falsche Frankfurt gemacht. Der Post zeigt die Portugiesen in Frankfurt an der Oder. Bis Frankfurt am Main sind es knapp sechs Stunden Autofahrt.

Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellung

Eintracht-Trainer Adi Hütter kann nicht auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Neben den verletzten Taleb Tawatha, Marc Stendera, Timothy Chandler und Sebastien Haller fällt der rotgesperrte Evan N'Dicka aus. Der Innenverteidiger wurde im Hinspiel bei Benfica Lissabon nach einer Notbremse in der 21. Minute vom Platz gestellt. In einem möglichen Halbfinale wäre der 19-Jährige wieder spielberechtigt.

So könnte Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon spielen:

SGE: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Fernandes, Rode, Kostic - Rebic - Paciencia, Jovic

SGE: Hinteregger fraglich - Viererkette nicht ausgeschlossen

Alternativ könnte Adi Hütter auf eine Viererkette umstellen, da der Einsatz von Martin Hinteregger als fraglich gilt. Der Österreicher erlitt im Spiel gegen den FC Augsburg eine Oberschenkelverletzung.

"Martin Hinteregger wird heute das Abschlusstraining mitmachen. Dann schauen wir, wie er darauf reagiert. Es ist also durchaus möglich, dass er dabei ist. Aber ein zu hohes Risiko werden wir natürlich nicht eingehen", erklärte Hütter auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Simon Falette könnte Hinteregger positiongetreu ersetzen. Allerdings stand der Franzose zuletzt im Januar im Kader. "Es gibt auch die Überlegung, mit einer Viererkette zu spielen", deutete Hütter an.

Mögliche Aufstellung mit einer Viererkette:

SGE: Trapp - da Costa, Abraham, Hasebe, Willems - Fernandes, Rode - Rebic, Kostic - Paciencia, Jovic

Eintracht-Fans planen Choreographie

Die Anhänger von Eintracht Frankfurt planen erneut eine Choreographie. Vor dem Spiel wurde im Zuge dessen Geld gesammelt, auch Spieler der Eintracht teilten in den sozialen Netzwerken den Aufruf zur finanziellen Unterstützung für die nächste Tribünenshow.

Bereits im Achtelfinale gegen Inter Mailand präsentierten die SGE-Fans eine gigantische Choreographie. Die Partie wurde genutzt, um das 120-jährige Vereinsjubiläum gebührend zu feiern. "Glorreiche Zeiten, traurige Tage. Wir stehen zur Eintracht, gar keine Frage", war auf der Gegentribüne zu lesen.

Eintracht Frankfurt international! Die verrückten Choreos der SGE-Fans © getty 1/31 Bereits zum Zwischenrunden-Rückspiel gegen Donetzk kündigten die Fans der Eintracht eine der größten Choreos aller Zeiten an. Doch diese fiel aus Protest gegen massive Polizeipräsenz aus. © getty 2/31 Doch nur zwei Wochen später brodelte es erneut in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Inter Mailand war zu Gast. Europa League, Achtelfinal-Hinspiel und die Chance, das Verpasste nachzuholen. © getty 3/31 Schon vor dem Spiel war Großes zu erahnen. Goldene und silberne Fahnen lagen bereit für die große Show und ganz besondere Momente. © getty 4/31 Und diese gab es reichlich. Die Eintracht-Fans tauchten die Commerzbank-Arena in ein kollektives Schwarz-Weiß-Rot. © getty 5/31 Dazu prangte in schwarzen Lettern auf goldenem Hingtergrund eine riesige 120 in der Fankurve der SGE. Am 8. März feiert der Klub seinen 120. Geburtstag. © getty 6/31 "Glorreiche Zeiten, traurige Tage. Wir stehn zur Eintracht gar keine Frage." Die Mega-Choreo vor dem EL-Achtelfinalhinspiel gegen Inter war zwar beeindruckend, jedoch nicht das erste stimmungsvolle Ausrufezeichen der SGE-Fans auf internationalem Parkett. © imago 7/31 29. August 2013: Eintracht Frankfurt zurück im Europapokal - nach sieben Jahren. Die SGE-Fans feierten ihr Comeback zu Hause gegen Qarabag Agdam. Dabei war das erst die Qualifikationsrunde. © getty 8/31 Nach eindrucksvoller Choreo zu Beginn des Spiels unterstützten die SGE-Fans ihre Mannschaft sowohl verbal als auch optisch. © getty 9/31 Als Belohnung gab es einen 2:1-Sieg. Die Europa-League-Trophäen wurden gezückt. © getty 10/31 19. September 2013: Frankfurt empfing Girondins Bordeaux in der Commerzbank-Arena. Die Fans selbst konnte man im Pyro-Nebel kaum mehr erkennen. © getty 11/31 Frankfurt kann aber auch romantisch: "Unsere Fahnen, unsere Farben, genau wie die Herzen, die in uns schlagen." © imago 12/31 3. Oktober 2013: Auch beim Auswärtsspiel in Nikosia war die Eintracht auf den Rängen präsent. Ebenso wie auf dem Platz - die SGE holte einen 3:0-Sieg! © getty 13/31 24. Oktober 2013: SGE! Auch gegen Maccabi Tel Aviv beeindruckten sowohl Fans als auch Mannschaft. 2:0 gewann Frankfurt. © getty 14/31 28. November 2013: Der komplette Gästeblock in Bordeaux war in Orange gekleidet. © imago 15/31 Auch hier zündelten die Frankfurter ordentlich. Es gab aber auch was zu feiern: den vierten Sieg im fünften Gruppenspiel. © imago 16/31 12. Dezember 2013: Zum letzten Gruppenspiel gegen Nikosia kurz vor Weihnachten dekorierten die SGE-Fans ihre Tribüne festlich mit einer Zielscheibe - der Volltreffer ist natürlich das Eintracht-Logo. © getty 17/31 20. Februar 2014: Hinspiel in der Zwischenrunde. Die Eintracht zu Gast beim FC Porto. © getty 18/31 Die Adler erkämpften sich auch dank der Unterstützung der Fans ein 2:2 nach 0:2-Rückstand. Eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Frankfurt. © getty 19/31 27. Februar 2014: Eine Woche später in der Commerzbank-Arena. Atemberaubend! © imago 20/31 Frankfurt war schon 2:0 vorne, als Porto mit einem Doppelschlag ausglich. Alex Meier (Fußballgott) traf in der 76. Minute erneut zur Führung. Doch das späte 3:3 durch Nabil Ghilas (86.) besiegelte das bittere Aus der SGE. © getty 21/31 20. September 2018: 1666 Tage mussten die Frankfurter warten, bis sie sich wieder für einen Europapokal qualifizierten. Ausgerechnet beim Comeback blieben die Ränge leer - OM wurde wegen des Fehlverhaltens seiner Fans mit einem Geisterspiel bestraft. © imago 22/31 4. Oktober 2018: Umso lauter und epischer feierten die SGE-Fans ihre Rückkehr auf die europäische Bühne dann beim Heimspiel gegen Lazio am 2. Spieltag. © getty 23/31 Da durfte ein klein wenig Pyro natürlich nicht fehlen. © getty 24/31 Ein klein wenig ... © getty 25/31 25. Oktober: Drittes Gruppenspiel, zweites Heimspiel, zweite Monster-Choreo. Diesmal im Spiel gegen Limassol. © getty 26/31 Da wurde es schon beinahe wieder romantisch. Die Fans feierten einen 2:0-Heimsieg. Frankfurt war mit drei Siegen aus drei Spielen Tabellenführer der Gruppe H. © getty 27/31 8. November 2018: Unfassbar! Selbst das Auswärtsspiel in Limassol wurde zum Heimspiel für die Eintracht. Die SGE-Anhänger waren komplett in Grau gekleidet und machten über 90 Minuten lang Stimmung. Ergebnis: 3:2-Sieg. © imago 28/31 29. November 2018: Zurück auf den heimischen Rängen gab es die nächste Monster-Choreo. Nun kamen auch die Fans von Olympique Marseille in den Geschmack Frankfurter Fan-Kunst. © imago 29/31 Gut, die Ordner am Spielfeldrand waren angesichts der vielen Papierrollen vielleicht nicht ganz so begeistert. Sah trotzdem bombastisch aus! © getty 30/31 13. Dezember 2018: Das letzte Gruppenspiel in Rom stand an. Gegen Lazio feierten die Fans ihre "magische SGE". © imago 31/31 Und die Adler zahlten es ihren Fans zurück - 2:1-Auswärtssieg! Frankfurt marschierte mit sechs Siegen in die Zwischenrunde.

Eintracht Frankfurt - Benfica Lissabon: TV-Übertragung und Livestream

Das Viertelfinal-Rückspiel wird live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte an allen Spielen der Europa League gesichert und zeigt neben den Einzelspielen auch eine Konferenz - die GoalZone.

15 Minuten vor Anpfiff startet die Übertragung mit folgendem Personal:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experten: Jonas Hummels, Ralph Gunesch

Im Free-TV wird die Partie ebenfalls gezeigt. Der Privatsender RTL darf insgesamt 15 Europa-League-Spiele zeigen, darunter auch das Rückspiel der SGE.