Die Torschützenliste der Bundesliga-Saison 2018/19: Wer erhält die Tojägerkanone?

Die Bundesliga-Saison 2018/19 neigt sich dem Ende zu, viele Fragen sind aber immer noch ungeklärt: Wer wird Meister? Wer steigt ab? Wer spielt nächstes Jahr international? Und: Wer schnappt sich die Torjägerkanone? Bei SPOX erfahrt ihr, welche Spieler momentan in der Bundesliga am treffsichersten sind.

In der Meisterschaft spitzt sich das Rennen langsam aber sicher zu, der FC Bayern und den BVB trennt nach diesem 30. Spieltag nur ein Punkt. Und auch in der Torschützenliste gibt es ein Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München.

Dort ist der Vorsprung von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski gegenüber BVB-Akteur Paco Alcacer aber etwas komfortabler: Momentan hat der Pole 21 Tore auf dem Konto, Alcacer kommt bisher "nur" auf 17 Treffer. Allerdings hat der Spanier auch satte sieben Spiele weniger in dieser Saison absolviert als Lewandowski.

Auch Eintracht Frankfurt zählt zu den Überfliegern der Saison, steht momentan auf Champions-League-Rang vier. Einen großen Anteil am Erfolg der Adler hat Luka Jovic. Genau wie Alcacer hat auch der Serbe bisher 17 Mal in der Liga getroffen, wird deshalb auch von den europäischen Top-Klubs gejagt und könnte die Bundesliga im Sommer nach zwei Jahren in Richtung Spanien verlassen.

Die Torschützenliste nach dem 30. Spieltag

Keine Überraschung: Die besten zehn Torschützen repräsentieren die aktuell besten Mannschaften der Liga: Das drittstärkste Offensiv-Team der Saison, die TSG Hoffenheim, ist genauso wie Frankfurt, Leipzig, Dortmund und Bayern gleich doppelt in den Top Ten vertreten.

Platz Spieler Verein Spiele Tore 1 Robert Lewandowski FC Bayern München 29 21 2 Luka Jovic Eintracht Frankfurt 27 17 Paco Alcacer Borussia Dortmund 22 17 4 Andrej Kramaric TSG 1899 Hoffenheim 26 16 Marco Reus Borussia Dortmund 25 16 6 Ishak Belfodil TSG 1899 Hoffenheim 24 15 Yussuf Poulsen RB Leipzig 27 15 8 Sebastien Haller Eintracht Frankfurt 27 14 Timo Werner RB Leipzig 27 14 10 Kai Havertz Bayer 04 Leverkusen 30 13

Bundesliga: Die Torschützenkönige der vergangenen zehn Jahre

Falls Robert Lewandowski in diesem Jahr Torschützenkönig werden sollte, würde der Pole bereits zum vierten Mal die meisten Treffer in einer Bundesliga-Saison auf dem Konto haben. In der vergangenen Saison traf Lewandowski 29 Mal, davon ist er in dieser Spielzeit noch ein gutes Stück entfernt.

Saison Spieler Verein Tore 2017/18 Robert Lewandowski FC Bayern München 29 2016/17 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund 31 2015/16 Robert Lewandowski FC Bayern München 30 2014/15 Alexander Meier Eintracht Frankfurt 19 2013/14 Robert Lewandowski Borussia Dortmund 20 2012/13 Stefan Kießling Bayer 04 Leverkusen 25 2011/12 Klaas-Jan Huntelaar FC Schalke 04 29 2010/11 Mario Gomez FC Bayern München 28 2009/10 Edin Dzeko VfL Wolfsburg 22 2008/09 Grafite VfL Wolfsburg 28

Die besten Bundesliga-Torschützen seit Mario Gomez' Debüt © getty 1/16 Gegen Hannover erzielte Mario Gomez seinen 169. Treffer in der Bundesliga. Seit seinem Debüt am 8. Mai 2004 war damit nur ein anderer erfolgreicher. SPOX zeigt die Top 15 der Spieler mit den meisten Buden in diesem Zeitraum. © getty 2/16 Platz 15: Miroslav Klose (FC Bayern München, Werder Bremen, 1. FC Kaiserslautern) - 77 Tore in 189 Spielen. © getty 3/16 Platz 14: Raffael (Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04, Hertha BSC) - 82 Tore in 277 Spielen. © getty 4/16 Platz 13: Klaas-Jan Huntelaar (FC Schalke 04) - 82 Tore in 175 Spielen. © getty 5/16 Platz 12: Franck Ribery (FC Bayern München) - 84 Tore in 265 Spielen. © getty 6/16 Platz 11: Kevin Kuranyi (FC Schalke 04, VfB Stuttgart) - 85 Tore in 207 Spielen. © getty 7/16 Platz 10: Alexander Meier (Eintracht Fankfurt) - 93 Tore in 270 Spielen. © getty 8/16 Platz 9: Arjen Robben (FC Bayern München) - 98 Tore in 198 Spielen. © getty 9/16 Platz 8: Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) - 98 Tore in 144 Spielen. © getty 10/16 Platz 7: Thomas Müller (FC Bayern München) - 109 Tore in 308 Spielen. © getty 11/16 Platz 6: Marco Reus (Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach) - 112 Tore in 253 Spielen. © getty 12/16 Platz 5: Vedad Ibisevic (Hertha BSC, VfB Stuttgart, TSG 1899 Hoffenheim) - 118 Tore in 308 Spielen. © getty 13/16 Platz 4: Claudio Pizarro (Werder Bremen, 1. FC Köln, FC Bayern München) - 126 Tore in 320 Spielen. © getty 14/16 Platz 3: Stefan Kießling (1. FC Nürnberg, Bayer Leverkusen) - 144 Tore in 402 Spielen. © getty 15/16 Platz 2: Mario Gomez (VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, FC Bayern München) - 169 Tore in 319 Spielen. © getty 16/16 Platz 1: Robert Lewandowski (FC Bayern München, Borussia Dortmund) - 195 Tore in 280 Spielen.

Bundesliga: Die Vereine mit den meisten Torschützenkönigen

Wie in fast allen Kategorien der ewigen Bundesliga-Bestenlisten führt der FC Bayern auch in der Kategorie der Torschützenkönige die Liste an: In 17 Jahren hat ein Münchner Akteur die meisten Treffer erzielt, das ist einsamer Spitzenwert. Auf Rang zwei: Der 1. FC Köln und Borussia Dortmund, die in jeweils fünf Spielzeiten den Torschützenkönig stellten.