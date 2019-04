BVB: Spielplan von Borussia Dortmund - Nächste Gegner, Datum und Termine

Das Saisonende naht und für Borussia Dortmund stehen nur noch wenige Partien vor der Sommerpause auf dem Programm. Wann der BVB auf welche Gegner trifft, erfahrt ihr hier.

Weil die Schwarz-Gelben sowohl in der Champions League als auch im DFB-Pokal bereits ausgeschieden sind, sind nur die restlichen Partien in der Bundesliga offen. Diese sind aufgrund des Meisterschaftsrennen mit dem FC Bayern München aber von besonderer Bedeutung.

BVB (Borussia Dortmund): Bundesliga-Spielplan, Gegner und Termine

Das wichtigste Spiel für jeden BVB-Fan ist naturgemäß das Revierderby gegen den FC Schalke 04. Sportlich ebenso entscheidend wird aber das Aufeinandertreffen mit Werder Bremen am 32. Spieltag. Am vorletzten Spieltag geht es dann gegen Fortuna Düsseldorf, das in der Hinrunde überraschend mit 2:1 gewann. Beendet wird die Saison dann im Borussenduell gegen Mönchengladbach.

Datum Wettbewerb Heim Gast Stadion 27. April (31. Spieltag) Bundesliga Dortmund Schalke Signal Iduna Park 4. Mai (32. Spieltag) Bundesliga Bremen Dortmund Weserstadion 11. Mai (33. Spieltag) Bundesliga Dortmund Düsseldorf Signal Iduna Park 18. Mai (34. Spieltag) Bundesliga Mönchengladbach Dortmund Borussia-Park

© getty

Bundesliga-Tabelle: BVB nur knapp hinter dem FC Bayern

Vier Spieltage vor Schluss steht der BVB mit einem Zähler Rückstand auf den FC Bayern auf dem zweiten Platz in der Tabelle. Entsprechend darf sich Dortmund im Normalfall keinen Ausrutscher leisten, möchte man die erste Meisterschaft seit 2012 klarmachen.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 30 79:29 50 70 2. Borussia Dortmund 30 72:36 36 69 3. RB Leipzig 30 57:23 34 61 4. Eintracht Frankfurt 30 58:35 23 53

© getty

Borussia Dortmund im Sommer gegen den FC Liverpool

Auch wenn die Saison noch in vollem Gang ist, beschäftigen sich die Verantwortlichen natürlich schon mit den Planungen für die Sommerpause. Klar ist: Im Juli reist die Mannschaft von Trainer Lucien Favre in die USA und trifft dort auf die Seattle Sounders. Highlight des Trips wird aber die Partie gegen den FC Liverpool, die ebenfalls Halt in Übersee machen. Das Duell mit Ex-Coach Jürgen Klopp wird übrigens das erste Fußballspiel sein, das im Notre Dame Stadium ausgetragen wird. Mehr Informationen zur US-Reise der Dortmunder findet ihr hier.

18. Juli, 4.30 Uhr: Spiel gegen die Seattle Sounders

20. Juli, 2 Uhr: Spiel gegen den FC Liverpool

Aufgrund der Zeitverschiebung ist es in Deutschland Nacht, wenn die beiden Spiele ausgetragen werden.