BVB gegen Schalke 04: Die PKs vor Revierderby im LIVE-TICKER

Am kommenden Samstag empfängt Borussia Dortmund den FC Schalke 04 zum 175. Revierderby. Am Donnerstag geben beide Trainer die obligatorischen Pressekonferenzen, die ihr hier im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Während Huub Stevens bei Schalkes PK (12.30 Uhr) wohl die Degradierung von Bentaleb erklärt, wird Lucien Favre ab 13 Uhr Updates bezüglich der personellen Situation geben.

Schalke vor Revierderby: Die S04-PK mit Huub Stevens ab 12.30 Uhr Uhr im LIVE-TICKER

Vor Beginn: In den vergangenen Tagen wurden die Schlagzeilen rund um Schalke 04 von Nabil Bentaleb dominiert, der erneut in die U23 der Königsblauen strafversetzt wurde. Die Bild berichtete, dass Bentaleb den verpflichtenden Deutsch-Kurs geschwänzt habe. Ab 12.30 Uhr wird sich Huub Stevens den Fragen der Medien stellen

BVB gegen Schalke: Dortmund-PK mit Lucien Favre und Michael Zorc ab 13 Uhr im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Am Samstag steht in Dortmund das 175. Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04 auf dem Programm. Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein: Während die Schwarz-Gelben vier Spieltage vor Saisonende mitten im Kampf um die Meisterschaft steckt, befindet sich der königsblaue Erzrivale im Tabellenkeller und hat nur sechs Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart und Relegationsplatz 16. Ab 13 Uhr werden sich Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael zur ungleichen Ausgangslage vor dem Derby äußern und auch personelle Updates geben.

BVB bangt vor Derby gegen S04 um Marius Wolf

Der Einsatz von Marius Wolf am kommenden Samstag im Revierderby gegen den FC Schalke 04 steht auf der Kippe. Der 23-Jährige war am vergangenen Sonntag beim 4:0-Sieg des BVB über den SC Freiburg umgeknickt und angeschlagen ausgewechselt worden.

Eine erste Untersuchung am Ostermontag ergab, dass das Außenband im Sprunggelenk in Mitleidenschaft gezogen wurde. "Wir müssen abwarten", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc auf Nachfrage der Ruhr Nachrichten. "Klar ist, dass es sehr eng wird, aber Marius besitzt gutes Heilfleisch."

Besonders auf der rechten Außenverteidigerposition plagen den BVB zum Ende der Saison arge Verletzungssorgen. Während Achraf Hakimi mit einem Mittelfußbruch bis zum Saisonende ausfallen wird, steigerte Lukasz Piszczek am Montag sein Pensum auf dem Weg zurück ins Mannschaftstraining.

Nachdem Piszczek nach seinem Einsatz gegen den FC Bayern vor zwei Wochen (0:5) sogar das Saisonaus drohte, könnte der Pole schon gegen Schalke sein Comeback geben. Auch diesbezüglich äußerte sich Zorc vorsichtig optimistisch.

BVB im Saisonendspurt: Spielplan und Restprogramm

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Sa., 27.04.19 Bundesliga Borussia Dortmund FC Schalke 04 Sa., 04.05.19 Bundesliga Werder Bremen Borussia Dortmund Sa., 11.05.19 Bundesliga Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf Sa., 18.05.19 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund

Schalke vor dem Revierderby im Abstiegskampf: Spielplan und Restprogramm

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Sa., 27.04.19 Bundesliga Borussia Dortmund FC Schalke 04 So., 05.05.19 Bundesliga Schalke 04 FC Augsburg Sa., 11.05.19 Bundesliga Bayer Leverkusen FC Schalke 04 Sa., 18.05.19 Bundesliga FC Schalke 04 VfB Stuttgart

BVB - FC Schalke 04 im LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Ausnahmsweise wird das 175. Revierderby zwischen dem BVB und dem FC Schalke 04 am 31. Spieltag im Free-TV zu sehen sein. Grund dafür ist eine überraschende Einigung und Kooperation zwischen dem Pay-TV-Sender Sky und der ARD.

Doch warum lässt sich Sky überhaupt darauf ein? "Um die Aufmerksamkeit für unsere Bundesliga-Berichterstattung noch weiter zu steigern", sagte Sky-Geschäftsführer Holger Ensslin. Neben der Werbung für das eigene Produkt erhält der Pay-TV-Sender auch Lizenzgebühren von der ARD.

Die bietet neben der herkömmlichen Übertragung im TV auch einen kostenlosen Livestream für das Spiel an. Sky-Kunden können wie gewohnt zwischen dem Revierderby als Einzelspiel und der Konferenz entscheiden und haben ebenfalls die Möglichkeit via Sky Go die Partie im Livestream zu verfolgen.

Wer am kommenden Samstag die Partie zwischen dem BVB und S04 weder bei der ARD noch auf Sky verfolgen kann, bleibt mit dem LIVETICKER von SPOX dennoch immer am Ball und auf dem Laufenden.