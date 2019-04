BVB, News und Gerüchte - Delaney warnt: Revierderby hat "sein eigenes Leben"

Thomas Delaney hat vor dem Revierderby (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER) vor Schalke 04 gewarnt. Während BVB-Boss Hans-Joachim Watzke einen kleinen Seitenhieb in Richtung des FC Bayern verteilte, stänkerte Kevin Großkreutz gegen die Anhänger von S04.

Hier gibt die wichtigsten News und Gerüchte des Tages rund um Borussia Dortmund.

Thomas Delaney: "Es wird kein 9:2 - dieses Spiel hat sein eigenes Leben"

Thomas hat vor dem Revierderby vor Schalke 04 gewarnt und will die aktuelle Tabellensituation nicht als Maßstab nehmen. "Dieses Spiel hat sein eigenes Leben. Es bedeutet gar nichts, wo wir in der Tabelle stehen", sagte der Däne.

Delaney erwartet "vielleicht nicht das schönste Spiel" und sieht beide Mannschaften nicht so weit auseinander, wie die letzten Ergebnisse in der Bundesliga (BVB gewann 4:0 in Freiburg, Schalke verlor 2:5 gegen Hoffenheim) suggerieren würden. "Es wird kein 9:2. Es wird schwer", sagte der 27-Jährige.

BVB vs. Schalke: Die letzten fünf Duelle

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 08.12.2018 Bundesliga Schalke 04 Borussia Dortmund 1:2 15.04.2018 Bundesliga Schalke 04 Borussia Dortmund 2:0 25.11.2017 Bundesliga Borussia Dortmund Schalke 04 4:4 01.04.2017 Bundesliga Schalke 04 Borussia Dortmund 1:1 29.10.2016 Bundesliga Borussia Dortmund Schalke 04 0:0

BVB: Watzke mit Seitenhieb gegen FC Bayern

Hans-Joachim Watzke hat im Meisterschaftskampf verbal gegen den FC Bayern München ausgeteilt. "70 Prozent der Deutschen drücken gefühlt Dortmund die Daumen", sagte Watzke nach Angaben der Bild bei einem Kneipengespräch mit CDU-Politiker Tilman Kuban in Barsinghausen auf dem Klubgelände des TSV Kirchdorf.

Watzke stellte heraus, dass der Gewinn des Meistertitels bei der Borussia einen ganz anderen Stellenwert hat: "Wenn die Meisterfeier auf dem Marienplatz stattfindet, kommen 3000 Leute plus 1500 Touristen. Bei uns wäre der Titel eine ganz andere Nummer."

BVB - Schalke 04: Die besten Revierderbies aller Zeiten © getty 1/13 An diesem Samstag steht wieder einmal das wohl wichtigste Derby im deutschen Fußball an: das Revierderby. Anlässlich dessen haben wir die legendärsten Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und Schalke herausgesucht - und gerankt. © getty 2/13 Platz 12: 1925 findet das allererste Revierderby überhaupt statt. Schalke siegt durch einen Doppelpack des damals 19-jährigen Ernst Kuzorra mit 4:2. © getty 3/13 Platz 11: Nach insgesamt acht Jahren kehrt Andreas Möller Borussia Dortmund im Jahr 2000 den Rücken und heuert bei Schalke an. Die Fans protestieren - und Schalke gewinnt das erste Derby mit Möller 4:0. © getty 4/13 Platz 10: 1940 kommt das höchste Derby-Ergebnis der Geschichte zustande. Mit 10:0 schießt Schalke den BVB, damals noch in der Gauliga Westfalen, vor 3000 Zuschauern aus dem Stadion. © getty 5/13 Platz 9: Das Nebelderby. Am 12. November 1966 feiert der BVB einen 6:2-Sieg über den verhassten Rivalen, wobei nach 25 Minuten starker Nebel über dem Stadion Rote Erde aufzieht und die Sicht der Spieler beeinträchtigt. Abgebrochen wird dennoch nicht. © getty 6/13 Platz 8: Beim 3:0-Derbytriumph des BVB im März 2015 verfallen Pierre-Emerick Aubameyang und Marco Reus in Jubel-Ekstase und verkleiden sich kurzerhand als Batman und Robin. © getty 7/13 Platz 7: Beim furiosen Derby im August 2007 gerieten Gerald Asamoah und Roman Weidenfeller aneinander. Nach einer Beleidigung Weidenfellers zeigt Asamoah bei seinem Torjubel eine unschöne Kopf-ab-Geste. Schalke gewann mit 4:1. © getty 8/13 Platz 6: 1969 stürmen Schalke-Fans nach dem 1:0 durch Hansi Pirkner auf den Platz, worauf die Dortmunder Ordner ihre Hunde loslassen und es zur inzwischen legendären Szene kommt... Schäferhund "Rex" beißt Schalke-Spieler Friedel Rausch in den Po. © getty 9/13 Platz 5: Im Januar 2004 hält Schalke-Keeper Frank Rost in einer spannenden Partie zwei BVB-Elfmeter und sichert seinen Königsblauen einen knappen 1:0-Erfolg. © getty 10/13 Platz 4: 2008 steht das erste Mal Jürgen Klopp als BVB-Trainer an der Seitenlinie. Der BVB startet schwach und liegt nach 54 Minuten 0:3 zurück. Doch Subotic und der eingewechselte Alex Frei mit seinem Tor kurz vor Schluss retten dem BVB noch ein 3:3. © getty 11/13 Platz 3: Beim Derby im November 1997 steht wieder ein Keeper im Mittelpunkt. Und wieder spielt er bei den Schalkern. Nach zwei vermeidbaren Gegentoren avanciert Jens Lehmann zum Matchwinner und köpft in der Schlussminute zum 2:2-Ausgleich ein. © getty 12/13 Platz 2: Der Endspurt der Saison 2006/07 verläuft für Schalke besonders bitter. Als wäre das 0:1 beim BVB am 33. Spieltag für sich nicht schon bitter genug, besiegelte es zugleich das Ende der Meisterschaftsträume. Am Ende wurde der VfB Stuttgart Meister © getty 13/13 Platz 1: Unerreicht bleibt allerdings das Duell beider Teams am 25. November 2017. Der BVB legt los wie die Feuerwehr und führt bereits mit 4:0. Aber Schalke steckt nicht auf und krönt seine Aufholjagd durch Naldos Kopfballtor in der 94. Endstand: 4:4

Revierderby: Großkreutz teilt gegen S04-Fans aus

Kevin Großkreutz hat über die sozialen Medien gegen die Anhänger von Schalke 04 ausgeteilt. Der ehemalige BVB-Spieler stänkerte vor dem Revierderby bei Instagram gegen die königsblauen Nachbarn.

"Männer, stopft Ihnen am Samstag den Mund. Ich kann die große Klappe im Internet nicht mehr hören. Überall werde ich markiert und beleidigt von den Affen. Macht se einfach weg", schrieb der Weltmeister unter einem Post.

Bundesliga: Tabelle vor dem 31. Spieltag