BVB - News und Gerüchte: Thorgan Hazard zu teuer für Borussia Dortmund?

BVB, Gerücht: Thorgan Hazard zu teuer für Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund will laut einem Bericht der Sport Bild nicht die geforderten 40 Millionen Euro für Thorgan Hazard aufbringen. Vielmehr soll BVB-Sportdirektor Michael Zorc Borussia Mönchengladbach bisher nur eine Ablöse von rund 25 Millionen Euro zugestehen.

Die schwarzgelbe Borussia ist demnach der Meinung, dass der Belgier aufgrund seines 2020 auslaufenden Vertrags keine volle Ablösesumme mehr kosten sollte. Gladbach allerdings beharrt auf eine angemessene Entschädigung und möchte den Spieler, der sich laut eigenen Aussagen bereits mit dem BVB einig ist, notfalls auch für ein weiteres Jahr halten.

Neu-Trainer Marco Rose soll bereits gegenüber Sportdirektor Max Eberl signalisiert haben, Hazard auch in das Team einzubauen, sollte er im Sommer 2020 ablösefrei nach Dortmund gehen. "Sie müssen uns eine Ablöse bieten, die seinem Wert als herausragender Offensivspieler in der Bundesliga und Stammspieler in einer der besten Nationalmannschaften der Welt gerecht wird", stellte Eberl klar.

Ausschreitungen nach Revierderby: BVB- und Schalke-Fans wollen gegnerischen Block stürmen © getty 1/10 Nach dem 4:2-Sieg des FC Schalke 04 im Signal-Iduna Park kam es zu Ausschreitungen auf den Rängen. © getty 2/10 Zunächst versuchten BVB-Fans, den Gästeblock der Gelsenkirchener zu stürmen. Die Polizei setzte Pfefferspray und Knüppel ein. © getty 3/10 Auch die Schalker versuchten ihren Block zu verlassen. Einige schafften das sogar. Manch ein Dortmund-Fan nahm das Treiben gelassen zur Kenntnis. © getty 4/10 Da bleibt nur ein Wort: Chaoten. © getty 5/10 Die Dortmunder Polizei bekam die Lage schließlich in den Griff und teilte später via Twitter mit: "Bei aller Emotionalität nach diesem Spiel - bitte bewahren Sie Ruhe!" © getty 6/10 Während der Partie kam es offenbar zu einem Angriff aufs Vereinsheim der Schalke-Ultras, "Hugos". "Es sind Fahrzeuge vorgefahren, Personen sind ausgestiegen und es wurden Scheiben eingeschlagen", bestätigte ein Polizeisprecher dem Westen. © getty 7/10 Auch die Schalker Fans benahmen sich während des Spiels daneben. Sancho wurde von einem Wurfgegenstand am Kopf getroffen. © getty 8/10 Zudem war ein Plakat mit der geschmacklosen Aufschrift "Immer noch 'ne Bombenidee. Freiheit für Sergej W." zu sehen. © getty 9/10 Schon vor dem Derby waren die Schalker Anhänger negativ aufgefallen. Sie hatten sich "nicht an die Anweisungen des Ordnerdienstes gehalten", teilte die Dortmunder Polizei via Twitter mit. © getty 10/10 Der Einlass in den Gästebereich verzögerte sich in der Folge einige Minuten.

Die Tabelle der Bundesliga

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 31 80:30 50 71 2. Borussia Dortmund 31 74:40 34 69 3. RB Leipzig 31 59:24 35 64 4. Eintracht Frankfurt 31 58:35 23 54 5. Borussia M'gladbach 31 49:38 11 51 6. Bayer Leverkusen 31 57:49 8 51 7. TSG Hoffenheim 31 66:45 21 50 8. Wolfsburg 31 52:46 6 49 9. Werder Bremen 31 53:46 7 46 10. Fortuna Düsseldorf 31 44:60 -16 40 11. Hertha BSC 31 41:48 -7 37 12. 1. FSV Mainz 05 31 37:52 -15 36 13. SC Freiburg 31 40:56 -16 32 14. FC Augsburg 31 47:59 -12 31 15. Schalke 04 31 36:54 -18 30 16. VfB Stuttgart 31 28:67 -39 24 17. 1. FC Nürnberg 31 25:57 -32 19 18. Hannover 96 31 26:66 -40 18

BVB, News: Roman Bürki kritisiert eigene Taktik bei Standards

Roman Bürki hat nach der 2:4-Niederlage gegen den FC Schalke 04 erhebliche Kritik an der eigenen Defensivordnung bei gegnerischen Standards geübt: "Wir Spieler haben immer wieder Argumente gebracht, um vielleicht etwas zu ändern. Da haben wir auch den Trainer miteinbezogen. Aber irgendwann gehen uns die Argumente aus. Vielleicht sind wir einfach nicht gut genug."

Der Torhüter wies damit auf Unstimmigkeiten zwischen Trainer Lucien Favre und der Mannschaft hin. Der Schweizer hat seiner Mannschaft eine Raumdeckung verordnet. Bislang musste der BVB in der Bundesliga zwölf Gegentore nach Standards hinnehmen und ist damit eines der instabilsten Teams der Liga.

"Ich sage da nichts mehr zu, das habe ich oft genug getan. Das müssen jetzt auch mal andere erkennen. Es ärgert mich, aber ich rege mich im Spiel nicht mehr auf. Das ist mir die Energie nicht wert", erklärte Bürki.

BVB, News: Zur Europawahl in die Kabine von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund engagiert sich für eine höhere Beteiligung an der anstehenden Europawahl und öffnet dafür die eigene Kabine für die Öffentlichkeit. Am 19. Mai können Wahlwillige ihre Briefwahlunterlagen in der Umkleide der BVB-Profis ausfüllen.

Die Initiative "Say Yes To Europe" steckt hinter der Aktion und will mit besonderen Wahlorten die Deutschen anregen, sich mehr als zuletzt an der Europawahl zu beteiligen. Die Quote von unter 50 Prozent 2014 soll deutlich angehoben werden. Unter anderem werben Mario Götze und Marco Reus für die Organisation.

Neben der BVB-Kabine stehen weitere besondere Orte zur Verfügung: die Bühne der Hamburger Elbphilharmonie, das "Wer wird Millionär?"-Studio und die Flugsimulatorhalle der Lufthansa. Registriert werden muss sich für die besondere Umgebung auf der Homepage der Initiative.