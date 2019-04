BVB - News und Gerüchte: Youssoufa Moukoko mit Mario Götze im neuen Nike-Spot?

Youssoufa Moukoko ist offenbar mit Mario Götze in einem neuen Nike-Spot zu sehen. Borussia Dortmund soll an Jerome Roussillon interessiert sein. Am Mittag spricht Lucien Favre vor dem Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (Sa., 18.30 Uhr im LIVETICKER). Hier gibt's die wichtigsten News und Gerüchte zum BVB.

BVB, Gerücht: Nachwuchstalent Yousoufa Moukoko in neuem Nike-Werbespot?

Youssoufa Moukoko aus der U17 von Borussia Dortmund hat offenbar seinen ersten Werbedreh abgelegt. Der 14-Jährige soll Informationen der Bild zufolge gemeinsam mit Mario Götze sowie dem Leverkusen-Duo Kai Havertz und Julian Brandt einen Spot für US-Ausrüster Nike gedreht haben.

Nachdem kürzlich vermeldet wurde, dass Moukoko einen Vertrag über zehn Millionen Euro mit dem Unternehmen unterschrieben hat, scheint es nun so, als ob Nike den jungen Stürmer zu einer Werbefigur aufbauen wolle. Weitere Foto-Kampagnen sollen bereits geplant worden sein.

Darüber hinaus berichtet die Bild, dass Moukoko bereits im kommenden Jahr in die U19 der Dortmunder aufrücken könnte. In der Junioren-Bundesliga würde die Herausforderung nochmals anwachsen. Schon jetzt spielt der Kameruner gegen deutlich ältere Gegner.

Borussia Dortmund: Das Restprogramm im Titelrennen

Datum Uhrzeit Wettbewerb Heim Gast 13.04. 18.30 Uhr Bundesliga Borussia Dortmund FSV Mainz 21.04. 15.30 Uhr Bundesliga SC Freiburg Borussia Dortmund 27.04. 15.30 Uhr Bundesliga Borussia Dortmund Schalke 04 04.05. 18.30 Uhr Bundesliga Werder Bremen Borussia Dortmund 11.05. 15.30 Uhr Bundesliga Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf 18.05. 15.30 Uhr Bundesliga Mönchengladbach Borussia Dortmund

BVB, Gerücht: Interesse an Jerome Roussillon vom VfL Wolfsburg?

Borussia Dortmund ist laut kicker an Jerome Roussillon vom VfL Wolfsburg interessiert. Der 26-jährige Franzose könnte demnach eine weitere Option auf der Suche nach einem Linksverteidiger sein. Zuletzt wurde Filipe Luis von Atletico Madrid gehandelt, der im Sommer ablösefrei zu haben wäre.

Roussillon kam im vergangenen Sommer nach Wolfsburg und besitzt einen Vertrag bis 2022 bei. Er kann auf der gesamten linken Seite eingesetzt werden und stellte sein offensives Können im Laufe der Saison mit drei Toren und fünf Vorlagen bereits unter Beweis.

Der Spieler selbst wollte zuletzt kein Treuebekenntnis zu Wolfsburg abgeben: "Wenn wir in der Europa League dabei sind, dann ist die Chance groß, dass ich bleibe. Ich kann nichts versprechen."

BVB, aktuell: Heute Pressekonferenz mit Lucien Favre

BVB-Trainer Lucien Favre wird sich am heutigen Donnerstag um 13 Uhr vor dem Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (Sa., 18.30 Uhr im LIVETICKER) den Fragen der Presse stellen. Begleitet wird die Pressekonferenz wie üblich im SPOX-Tagesticker. Das nicht-öffentliche Training der Borussia findet bereits um 10.30 Uhr statt.

Die Personallage in Dortmund hat sich etwas entspannt. Zuletzt kehrten Paco Alcacer und Raphael Guerreiro ins Training zurück, Christian Pulisic konnte wieder mit dem Ball arbeiten. Der US-Amerikaner dürfte aber noch keine Option für das Wochenende darstellen. Wie die Situation bei Alcacer und Guerreiro ist, wird Favre vermutlich aufklären.