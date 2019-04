Im Rahmen des 31. Spieltags der Bundesliga empfängt Borussia Dortmund den FC Schalke 04. Hier könnt ihr das Revierderby zwischen dem BVB und S04 im LIVE-TICKER verfolgen.

Der BVB will im Fernduell mit den Bayern vorlegen und zumindest vorübergehend die Tabellenspitze übernehmen. Schalke hingegen hat vor dem 31. Spieltag noch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und könnte mit einem Dreier einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Schalke 04 heute im LIVE-TICKER

Vor dem Anpfiff: Das Spiel wird um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park angepfiffen.

BVB - Schalke heute live: Übertragung im TV und Livestream

Das Revierderby wird ausnahmsweise auch im Free-TV übertragen, denn Sky und die ARD haben sich auf eine Kooperation geeinigt. Diese betrifft ausschließlich das Spiel zwischen dem BVB und Schalke. Die ARD bietet neben der Übertragung im TV auch einen Livestream im Internet an, hier geht's zum kostenlosen Livestream.

Parallel überträgt Sky die Partie auch selbst. Der Pay-TV-Sender bietet seinen Abonnenten die Auswahlmöglichkeit an, das Match einzeln oder in der Konferenz zu sehen. Alle Sky-Kunden können Dortmund gegen Schalke auch im Livestream im Internet sehen: Alle Informationen zu Sky Go gibt es hier.

Dortmund - Schalke 04 heute: Fakten, Daten, Vorschau

Nach dem bisherigen Saisonverlauf geht Dortmund als klarer Favorit in das Duell mit Schalke. Während der BVB bereits 69 Punkte gesammelt hat und erst drei Niederlagen hinnehmen musste, steht Schalke mit 27 Zählern (17 Niederlagen) auf Platz 15.

BVB gegen Schalke - hier gibt es die wichtigsten Fakten zum Aufeinandertreffen der beiden Rivalen:

Datum 27.04.2019 - 15.30 Uhr Austragungsort Signal Iduna Park Schiedsrichter Dr. Felix Zwayer Übertragung ARD, Sky Hinspiel 2:1 für Dortmund (Delaney, Sancho / Caligiuri) Erfolgreichste Torschützen Paco Alcacer (17) - Daniel Caligiuri (5)

BVB gegen Schalke: Highlights und Tore

