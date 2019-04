BVB (Borussia Dortmund) - FC Schalke 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das 94. Revierderby zwischen dem BVB und dem FC Schalke 04 in der Bundesliga steht am Samstag an. Wo ihr die Partie heute live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, verrät euch SPOX.

Für beide Mannschaften steht an diesem Samstag viel auf dem Spiel. Zum einen ist das Derby gegen den großen Rivalen immer von besonderer Bedeutung, zum anderen ist die Tabellensituation für beide speziell. Borussia Dortmund liegt im Meisterschaftsrennen einen Punkt hinter dem FC Bayern München zurück und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Schalke benötigt die Zähler dringend, um den Klassenerhalt zu sichern.

BVB gegen Schalke 04: Anstoß, Stadion und Schiedsrichter

Schiedsrichter Felix Zwayer wird die Partie heute um 15.30 Uhr anpfeifen. Austragungsort ist der Signal Iduna Park in Dortmund.

BVB (Borussia Dortmund) - FC Schalke 04 heute live im Free-TV und Pay-TV

Wie an jedem Samstagnachmittag zeigt sich Sky für die Übertragung der Bundesliga-Partien verantwortlich, so auch für das Duell zwischen Dortmund und Schalke. Das Besondere heute: Das Spiel ist diesmal nicht nur im Pay-TV, sondern auch bei der ARD im Free-TV für jeden empfangbar. Eine einmalige Kooperation macht die Parallel-Übertragung möglich, die Gründe dafür findet ihr hier erläutert.

Die ARD startet ihre Live-Sendung 20 Minuten vor Anpfiff um 15.10 Uhr. Sky geht schon um 14 Uhr auf Sendung, thematisiert aber auch die anderen BL-Partien am Nachmittag. Während des Spiels teilen sich die ARD und Sky nicht nur dieselben Bilder, Steffen Simon kommentiert für beide Sender. Erst die Nachberichterstattung erfolgt dann wieder getrennt.

Alternativ zeigt Sky das Derby ausschnittsweise in seiner Konferenz. Hier kommentiert dann Wolff Wuss die Geschehnisse aus dem Signal Iduna Park.

Das Personal der beiden Sender im Überblick:

ARD-Moderation: Alexander Bommes

ARD-Experte: Christoph Metzelder

ARD-Kommentator: Steffen Simon

Sky-Kommentatoren: Steffen Simon und Wolff Fuss (Konferenz)

Sky-Moderation: Britta Hofmann

Sky-Experten: Dietmar Hamann und Reiner Calmund

BVB gegen den FC Schalke 04 heute im (kostenlosen) LIVE-STREAM

Neben der Übertragung im TV zeigen die ARD und Sky das Spiel auch im Livestream. Während das Angebot auf ard.de für jeden Nutzer gratis ist, benötigt man für Sky Go ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky.

Dortmund gegen Schalke heute im LIVE-TICKER

Ihr wollt keine entscheidende Aktion der Partie verpassen? Dann empfiehlt sich darüber hinaus der Liveticker von SPOX. Hier könnt nachlesen, was die beiden Mannschaften auf dem Platz treiben und seid somit auch unterwegs bestens informiert.

BVB (Borussia Dortmund) - FC Schalke 04: Highlights und Zusammenfassungen

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff stellt DAZN einen Highlight-Clip auf seine Plattform, den jeder Kunde abrufen kann. Ein Abo bei DAZN kostet monatlich 9,99 Euro, der Testmonat ist sogar gratis.

Auf der ARD gibt es die Highlights ab 18.30 Uhr im Rahmen der Sportschau zu sehen. Das ZDF zeigt einen Zusammenschnitt ab 23 Uhr, wenn das Aktuelle Sportstudio auf Sendung geht. Auf SPOX findet ihr die Highlights ab Montag, 0 Uhr.

BVB und Schalke in der aktuellen Bundesliga-Tabelle

Die Ausgangslage vor einem Revierderby war schon einmal ausgeglichener als heute. Wenn S04 zum ersten Mal seit rund anderthalb Jahren nach Dortmund reist, fahren die Spieler nämlich mit einem Rückstand von 42 Zählern zum Auswärtsspiel - das gab es in der Bundesliga-Historie noch nie.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 30 79:29 50 70 2. Borussia Dortmund 30 72:36 36 69 3. RB Leipzig 30 57:23 34 61 4. Eintracht Frankfurt 30 58:35 23 53 5. Borussia M'gladbach 30 49:37 12 51 6. Bayer Leverkusen 31 57:49 8 51 7. TSG Hoffenheim 30 65:41 24 50 8. Werder Bremen 30 52:42 10 46 9. Wolfsburg 30 48:45 3 46 10. Fortuna Düsseldorf 30 40:59 -19 37 11. Hertha BSC 30 41:48 -7 36 12. 1. FSV Mainz 05 30 37:51 -14 36 13. SC Freiburg 30 39:54 -15 32 14. FC Augsburg 31 47:59 -12 31 15. Schalke 04 30 32:52 -20 27 16. VfB Stuttgart 30 27:67 -40 21 17. 1. FC Nürnberg 30 24:56 -32 18 18. Hannover 96 30 25:66 -41 15

BVB - Schalke heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beide Trainer müssen auf einige Akteure verzichten. So fällt beim BVB beispielsweise Hakimi mit einem Mittelfußbruch bis zum Saisonende aus, während bei Schalke Mark Uth wegen einer Adduktorenverletzung fehlt. Nabil Bentaleb wird von Huub Stevens nicht berücksichtigt.