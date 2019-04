Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse: der 29. Spieltag der Buli im Überblick

Schalke 04 hat am 29. Spieltag einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf erkämpft. Im Fernduell um den titel tritt Bayern München in Düsseldorf an, Dortmund empfängt Mainz 05. Hannover und Stuttgart treten daheim an, Leipzig empfängt Wolfsburg. Diesmal gibt es am Sonntag gleich drei Spiele.

Hier sind die Tabelle und die Begegnungen im Überblick.

Die Begegnungen des 28. Spieltags der Bundesliga

Fr., 20.30 Uhr: 1. FC Nürnberg - Schalke 04 1:1

Sa., 15.30 Uhr: Hannover 96 - Borussia M'gladbach

Sa., 15.30 Uhr: RB Leizig - VfL Wolfsburg

Sa., 15.30 Uhr: Werder Bremen - SC Freiburg

Sa., 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen

Sa., 18.30 Uhr: Borussia Dortmund - FSV Mainz 05

So., 13.30 Uhr: 1899 Hoffenheim - Hertha BSC

So., 15.30 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Bayern München

So., 18.00 Uhr: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg

Die aktuelle Bundesliga-Tabelle