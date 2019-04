Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse: der 28. Spieltag der Buli im Überblick

Das Topspiel des 28. Spieltags steigt am Samstag um 18.30 Uhr in München: dann empfängt der FC Bayern in der Allianz Arena Tabellenführer Borussia Dortmund. Den Auftakt des Wochenendes stellt die Begegnung zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem SC Freiburg am Freitag um 20.30 Uhr dar.

Hier sind die Tabelle und die Begegnungen im Überblick.

Die Begegnungen des 28. Spieltags der Bundesliga

Fr., 20.30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg

1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg Sa., 15.30 Uhr: FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt

FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt Sa., 15.30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig

Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig Sa., 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg

VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg Sa., 15.30 Uhr: Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf

Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf Sa., 15.30 Uhr: VfL Wolfsburg - Hannover 96

VfL Wolfsburg - Hannover 96 Sa., 18.30 Uhr: FC Bayern München - Borussia Dortmund

FC Bayern München - Borussia Dortmund So., 15.30 Uhr: FC Augsburg - TSG Hoffenheim

FC Augsburg - TSG Hoffenheim So., 18.00 Uhr: Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen

Die aktuelle Bundesliga-Tabelle