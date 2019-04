Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen FC Bayern München heute im LIVETICKER

Der FC Bayern München ist am 29. Spieltag zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. Hier bei SPOX gibt es die Bundesliga-Partie im LIVETICKER.



Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Fortuna Düsseldorf - FC Bayern im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Auch von Fortuna war unter der Woche viel zu lesen. Inzwischen hat der Verein die Trennung von Vorstandschef Schäfer offiziell bestätigt.

Vor Beginn: Aus den letzten fünf Begegnungen in der Liga holte der FCB zwölf Punkte, musste sich nur gegen Freiburg mit einem Unentschieden begnügen (1:1). Im DFB-Pokal ist das Team von Niko Kovac ebenfalls noch vertreten und reist im Halbfinale nach Bremen.

Vor Beginn: Bei den Bayern gab es unter der Woche einen handfesten Streit im Training zwischen Coman und Lewandowski. Die Sache war nach einem Sechs-Augen-Gespräch mit Kovac allerdings gegessen, eine Strafe gibt es nicht. Die Aktion zeigt zumindest, so Kovac, dass die Bayern "leben".

Vor Beginn: Ebenfalls für die Fortuna spricht natürlich ihre starke Rückrundenform, auch die letzten beiden Spiele gegen Gladbach (3:1) und Hertha (2:1) konnten gewonnen werden. Aus den letzten fünf Partien stehen neun Punkte zu Buche.

Vor Beginn: Der heutige Gegner, das Überraschungsteam aus Düsseldorf, dessen Klassenerhalt seit gestern Abend auch rechnerisch besiegelt ist, wird dabei wohl alles andere als ein leichtes Hindernis darstellen. Das wird schon beim Blick auf das Hinspiel deutlich, in dem Düsseldorf durch den Hattrick von Lukebakio aus einem 0:2 noch ein 3:3 machen konnte.

Vor Beginn: Am vergangenen Wochenende, an dem der FCB den BVB überzeugend mit 5:0 in seine Einzelteile zerlegte, hat der deutsche Rekordmeister den Platz an der Tabellenspitze zurückerobert. Da Dortmund allerdings bereits gestern mit einem 2:1-Sieg gegen Mainz vorlegte, müssen die Bayern wieder mit ebenfalls drei Zählern nachziehen, um den ersten Platz weiterhin für sich beanspruchen zu können. Aktuell hat Dortmund 66 und Bayern 64 Punkte.

Vor Beginn: Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Felix Zwayer. Assisitiert wird der Unparteiische von Thorsten Schiffner, Stefan Lupp, Sven Jablonski, Robert Schröder und Patrick Alt.

FC Bayern unverändert - Lukebakio zunächst auf der Bank

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da (s. unten). Bayern spielt mit der gleichen Startelf wie beim 5:0 gegen Borussia Dortmund. Bei Düsseldorf sitzt der Drei-Tore-Mann vom Hinspiel, Dodi Lukebakio, zunächst nur auf der Bank.

Vor Beginn: Mitten in der Vorbereitung auf das heutige Spiel erreichte Trainer Friedhelm Funkel die überraschende Nachricht, dass Fortuna Düsseldorf sich von Vorstandsboss Robert Schäfer getrennt hat. Der Verein und Schäfer kamen, nach der Posse um Funkel, nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner.

Vor Beginn: Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Gespielt wird in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Fortuna Düsseldorf gegen FC Bayern im TV und Livestream

Das Spiel könnt ihr sowohl im TV als auch im Livestream verfolgen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Begegnung zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Bayern live und exklusiv. Über Sky Go ist der Livestream erreichbar.

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München: Aufstellungen

Franck Ribery steht aufgrund einer Erkrankung nicht im Kader des FC Bayern München. Arjen Robben ist weiterhin nicht fit.

Düsseldorf: Rensing - M. Zimmermann, Ayhan, M. Kaminski, Hoffmann - Sobottka - Raman, Stöger, Barkok, Kownacki - Hennings

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Javi Martínez, Thiago - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Mit einem Sieg kann der FC Bayern die Tabellenführung zurückerobern. Borussia Dortmund hatte am Samstag mit einem knappen Sieg über Mainz 05 vorgelegt.