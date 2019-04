Bundesliga: Der 31. Spieltag im Überblick - Begegnungen, Live-Übertragung, Tabelle

Die Entscheidung im Meisterkampf der Bundesliga naht und am kommenden Wochenende steht bereits der 31. Spieltag an. SPOX gibt euch einen Überblick zu allen Partien, der Tabelle sowie der Live-Übertragung im TV und Livestream.

Ganz Fußball-Deutschland schaut am Samstag nach Dortmund: Im Signal Iduna Park steht das 178. Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04 auf dem Programm - mit unterschiedlichen Vorzeichen für beide Teams. Zudem will Hannover 96 seine wohl letzte Chance im Abstiegskampf nutzen.

Bundesliga: Die Partien des 31. Spieltags in der Übersicht

Schlusslicht Hannover 96 benötigt gegen die bereits geretteten Mainzer zwingend drei Punkte, um weiter im Rennen um den Abstiegs-Relegationsplatz zu bleiben. Diesen belegt aktuell der VfB Stuttgart, der auf formschwache Gladbacher trifft und mit einem Sieg Schalke 04 unter Druck setzen kann. Der 1. FC Nürnberg auf Platz 17 hat mit dem Gastspiel beim VfL Wolfsburg eine schwere Aufgabe vor der Brust.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Freitag, 26.4. 20.30 Uhr FC Augsburg Bayer Leverkusen Samstag, 27.4. 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg Samstag, 27.4. 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Hertha BSC Samstag, 27.4. 15.30 Uhr Hannover 96 FSV Mainz 05 Samstag, 27.4. 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Werder Bremen Samstag, 27.4. 15.30 Uhr Borussia Dortmund Schalke 04 Samstag, 27.4. 18.30 Uhr VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach Sonntag, 28.4. 15.30 Uhr TSG Hoffenheim VfL Wolfsburg Sonntag, 28.4. 18 Uhr 1. FC Nürnberg Bayern München

Bundesliga: Der 31. Spieltag im TV und Livestream

Das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke ist im Free-TV zu sehen. Die ARD überträgt die Begegnung am Samstag um 15.30 Uhr im TV und im Livestream. Diese und alle weiteren Partien werden wie gewohnt auch vom Pay-TV-Sender Sky übertragen, sowohl im Einzelspiel als auch in der Samstags-Konferenz. Sky bietet seinen Abonnenten außerdem einen Livestream via Sky Go an.

Auf DAZN stehen euch zudem 40 Minuten nach Spielende alle Highlights der neun Begegnungen am 31. Spieltag zur Verfügung. Ihr könnt den Streamingdienst einen Monat kostenlos testen und zahlt anschließend nur 9,99 Euro monatlich.

Dortmund gegen Schalke: Der Kracher am 31. Spieltag

Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage für die ewigen Rivalen vor dem Aufeinandertreffen am Samstag nicht sein: Der BVB muss unbedingt gewinnen, um Spitzenreiter Bayern München unter Druck zu setzen. Die Königsblauen hingegen stehen nur sechs Punkte vor Platz 16 und stecken somit mitten im Abstiegskampf.

So endeten die vergangenen Duelle der beiden Revierklubs:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 08.12.2018 Schalke 04 Borussia Dortmund 1:2 15.04.2018 Borussia Dortmund Schalke 04 2:0 25.11.2017 Borussia Dortmund Schalke 04 4:4 01.04.2017 Schalke 04 Borussia Dortmund 1:1 29.10.2016 Borussia Dortmund Schalke 04 0:0

Top-Elf der vereinslosen Fußballer: Jede Menge Bundesliga-Power © getty/SPOX 1/18 Gescheitert, aussortiert, weggeschickt: Viele bekannte Profis stehen derzeit nicht in Lohn und Brot. SPOX hat sich die vertragslosen Spieler angeschaut und eine Top-Elf erstellt. Die kann sich sehen lassen - auch wenn der größte Star der Trainer ist. © getty 2/18 TOR: VINCENT ENYEAMA (36) - 272 Spiele für Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv und zuletzt für OSC Lille. Gegentore: 277; Zu-Null-Spiele: 120; Tore: 9; Länderspiele für Nigeria: 101. © getty 3/18 ABWEHR: GREGORY VAN DER WIEL (31) - 380 Spiele für Ajax Amsterdam, Paris Saint-Germain, Fenerbahce Istanbul, Cagliari Calcio und zuletzt FC Toronto. Tore: 17; Torvorlagen: 44; Länderspiele für die Niederlande: 46. © getty 4/18 FELIPE SANTANA (33) - 216 Spiele für Figueirense, Borussia Dortmund, FC Schalke 04, Olympiakos Piräus, Krasnodar und zuletzt Atletico Mineiro. Tore: 15; Torvorlagen 4. © getty 5/18 JOHAN DJOUROU (32) - 304 Spiele für Arsenal, Birmingham, Hannover 96, Hamburger SV, Antalyaspor und zuletzt SPAL. Tore: 4; Torvorlagen: 8. Länderspiele für die Schweiz: 76. © getty 6/18 PATRICE EVRA (37) - 699 Spiele für SS Monza, OGC Nizza, AS Monaco, Manchester United, Juventus Turin, Olympique Marseille und zuletzt West Ham United. Tore: 17; Torvorlagen 50. Länderspiele für Frankreich: 81. © getty 7/18 MITTELFELD: MICHEL BASTOS (35) - 458 Spiele für Excelsior Rotterdam, OSC Lille, Olympique Lyon, FC Schalke 04, Al-Ain FC, AS Rom, FC Sao Paulo, Palmeiras und zuletzt Recife. Tore: 90; Torvorlagen: 65. Länderspiele für Brasilien: 10. © getty 8/18 YAYA TOURE (35) - 575 Spiele für KSK Beveren, Metalurh Donetsk, Olympiakos Priäus, AS Monaco, FC Barcelona, Manchester City und zuletzt erneut Olympiakos. Tore: 96; Torvorlagen: 68. Länderspiele für die Elfenbeinküste: 97 (19 Tore). © getty 9/18 YOHAN CABAYE (33) - 522 Spiele für OSC Lille, Newcastle United, Paris Saint-Germain, Crystal Palace und zuletzt Al-Nasr. Tore: 69; Torvorlagen: 58. Länderspiele für Frankreich: 48 (4 Tore). © getty 10/18 IBRAHIM AFFELAY (32) - 354 Spiele für PSV Eindhoven, FC Barcelona, FC Schalke 04, Olympiakos Piräus und zuletzt Stoke City. Tore: 55; Torvorlagen: 34. Länderspiele für die Niederlande: 53 (7 Tore). © getty 11/18 ANGRIFF: GIOVANI DOS SANTOS (29) - 306 Spiele für FC Barcelona, Tottenham Hotspur, Ipswich Town, Galatasaray Istanbul, Racing Santander, RCD Mallorca, FC Villarreal und zuletzt LA Galaxy. Tore: 68; Torvorlagen: 57. Länderspiele für Mexiko: 107 (19 Tore). © getty 12/18 OBAFEMI MARTINS (34) - 476 Spiele für Inter Mailand, Newcastle United, VfL Wolfsburg, Rubin Kazan, Birmingham City, UD Levante Seattle Sounders und zuletzt Shanghai Shenhua. Tore: 182; Torvorlagen: 53. Länderspiele für Nigeria: 42 (18 Tore). © getty 13/18 BANK: YOANN GOURCUFF (32, Mittelfeld) - 418 Spiele für Stade Rennes, AC Milan, Girondins Bordeaux. Olympique Lyon und zuletzt FCO Dijon. Tore: 59; Torvorlagen: 71. Länderspiele für Frankreich: 32 (4 Tore). © getty 14/18 EMMANUEL EMENIKE (31, Mittelstürmer) - 232 Spiele für Karabükspor, Fenerbahce Istanbul, Spartak Moskau, Al-Ain FC, West Ham United, Olympiakos Piräus und zuletzt UD Las Palmas. Tore: 92; Torvorlagen: 37. Länderspiele für Nigeria: 37 (9 Tore). © getty 15/18 SEJAD SALIHOVIC (34, Mittelfeld) - 397 Spiele für Hertha BSC, TSG 1899 Hoffenheim, NJ Renhe, FC St. Gallen und zuletzt Hamburger SV. Tore: 108; Torvorlagen: 79. Länderspiele für Bosnien-Herzegowina: 47 (4 Tore). © getty 16/18 DARREN BENT (35, Mittelstürmer) - 562 Spiele für Ipswich Town, Charlton Athletic, Tottenham Hotspur, AFC Sunderland, Aston Villa, FC Fulham, Brighton & Hove, Derby County und zuletzt Burton. Tore: 212; Torvorlagen: 38. Länderspiele für England: 12 (4). © getty 17/18 TRAINER: JOSE MOURINHO (56) - 819 Spiele als Trainer von Benfica Lissabon, Uniao Leiria, FC Porto, FC Chelsea, Inter Mailand, Real Madrid und zuletzt Manchester United. Punkte pro Spiel: 2,13; Titel: 25. Größte Erfolge: Champions-League-Titel (2x). © SPOX 18/18 Und so könnte die erste Elf der vereinslosen Fußballer in einem 4-4-1-1 aussehen. Dos Santos spielt hängende Spitze, Cabaye und Toure machen das Zentrum dicht. Salihovic kommt von der Bank.

Bundesliga: Die Toptorjäger der aktuellen Saison

Robert Lewandowski führt die Torjägerliste der Bundesliga unangefochten an. Mit Paco Alcacer und Marco Reus sind auch zwei Spieler von Borussia Dortmund in der Top 5 vertreten.

Platz Spieler Verein Spiele Tore 1 Robert Lewandowski FC Bayern München 29 21 2 Luka Jovic Eintracht Frankfurt 27 17 Paco Alcacer Borussia Dortmund 22 17 4 Andrej Kramaric TSG 1899 Hoffenheim 26 16 Marco Reus Borussia Dortmund 25 16 6 Ishak Belfodil TSG 1899 Hoffenheim 24 15 Yussuf Poulsen RB Leipzig 27 15 8 Sebastien Haller Eintracht Frankfurt 27 14 Timo Werner RB Leipzig 27 14 10 Kai Havertz Bayer 04 Leverkusen 30 13

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag

Neben der Spannung an der Spitze und im Keller ist außerdem der Kampf um die internationalen Plätze hoch interessant: Mit Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim dürfen noch drei Teams auf die Qualifikation für die Champions League hoffen.