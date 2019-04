Bundesliga: Der 30. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Bundesliga bittet zum 30. Spieltag der Saison 2018/19. SPOX gibt euch alle Infos zu den anstehenden Begegnungen, Terminen und Übertragungen in TV, Stream und Ticker.

Du willst die Highlights der Bundesliga 40 Minuten nach Abpfiff sehen? Dann hol dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN.

An der Tabellenspitze liefern sich am 30. Spieltag der FC Bayern und Borussia Dortmund ein Fernduell. Während es die Bayern mit den stark aufspielenden Werderanern aus Bremen zu tun bekommen, muss der BVB auswärts beim SC Freiburg ran.

In Augsburg kommt es unterdessen zum Abstiegsgipfel. Dort ist nämlich der Tabellensechzehnte VfB Stuttgart zu Gast, der einen Sieg einfahren muss, sollten die Schwaben den direkten Klassenerhalt anpeilen wollen.

Das Topspiel des Wochenendes findet in Mönchengladbach statt. Dort treffen die Fohlen auf die Bullen aus Leipzig.

Bundesliga: Der 30. Spieltag der Bundesliga im Überblick

An diesem Wochenende gibt es sechs Samstagspartien, wobei das Duell Gladbach gegen Leipzig als Topspiel angesetzt ist. Am Sonntag finden zwei Partien statt, eine Begegnung wird erst am Montag ausgetragen.

Datum Uhrzeit Heim Gast 20.04.2019 15.30 Uhr FSV Mainz 05 Fortuna Düsseldorf 20.04.2019 15.30 Uhr FC Augsburg VfB Stuttgart 20.04.2019 15.30 Uhr FC Bayern Werder Bremen 20.04.2019 15.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen 1. FC Nürnberg 20.04.2019 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach RB Leipzig 20.04.2019 20.30 Uhr Schalke 04 TSG Hoffenheim 21.04.2019 15.30 Uhr SC Freiburg Borussia Dortmund 21.04.2019 18 Uhr Hertha BSC Hannover 96 22.04.2019 20.30 Uhr VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt

Bundesliga: Der 30. Spieltag live im TV und Livestream

Keines der neun Spiele wird live im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt Sky die ersten fünf Samstags-Partien, sowie beide Begegnungen am Sonntag. Auf Eurosport 2 wird das Duell Schalke - Hoffenheim sowie das Montagsspiel übertragen. Beide Sender bieten ihren Kunden mit SkyGo und dem Eurosport Player auch Livestreams an.

Die Highlights aller Spiele gibt es außerdem jeweils 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN. Den Sport-Streamingdienst könnt ihr einen Monat lang gratis testen, ehe ihr 9,99 Euro monatlich bezahlt. Neben den Highlights aus der Bundesliga, hat DAZN auch weiteren europäischen Spitzenfußball, US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Motorsport, Hockey, Handball, Darts oder UFC im Programm.

Jetzt gratis Probemonat sichern.

Bundesliga: Der Spieltag im Liveticker

Auch bei uns könnt ihr die Spiele live mitverfolgen. In unseren SPOX-Livetickern verpasst ihr nichts.

Die Bundesliga-Tabelle nach dem 29. Spieltag

An der Spitze liefern sich die Bayern und Dortmund einen engen Kampf. Dahinter haben bis zum Tabellenneunten, dem VfL Wolfsburg, noch alle Mannschaften die Chance auf den internationalen Wettbewerb. Im Abstiegskampf liefern sich Nürnberg, Stuttgart, Schalke und Augsburg die letzten Duelle um Platz 15. Hannover ist Tabellenletzter.