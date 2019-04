Borussia Mönchengladbach - Leipzig heute live: Im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Im Bundesliga-Topspiel empfängt Borussia Mönchengladbach heute Abend RB Leipzig. Wir liefern euch im Vorfeld alle Infos zur TV-Übertragung, zum Livestream und zum Liveticker. Außerdem geben wir euch einen Überblick zu bisherigen Bundesliga-Duellen beider Teams.

Fünf Spieltage vor Ende der Bundesliga-Saison gilt es für Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig in erster Linie darum, die europäischen Startplätze zu behalten.

Borussia M'Gladbach steht mit 51 Punkten auf Tabellenplatz fünf, während sich die Gäste vom RB Leipzig derzeit auf Rang drei der Tabelle wiederfinden.

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig: Alle Daten zum Spiel

Das Duell Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig ist eines von sechs Spielen des heutigen Bundesliga-Samstags und wird als vorletzte Partie des Tages angepfiffen. Das Spiel wird um 18.30 Uhr angepfiffen und findet im Borussia-Park von Mönchengladbach statt.

Nach 12 Spieltagen ist die Mannschaft von Ralf Rangnick das Team mit der zweitbesten Punkte-Ausbeute in der Rückrunde (27 Punkte). Nur der FC Bayern punktete öfter in der Rückrunde (31 Punkte). Hinzu kommt, dass die Roten Bullen seit nunmehr 13 Pflichtspielen ungeschlagen sind. Deren heutiger Gegner aus Mönchengladbach blieb nach der Auswärts-Niederlage in Düsseldorf zuletzt zweimal ungeschlagen.

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig live: Heute im TV und LIVESTREAM

Um die Live-Übertragung im TV kümmert sich einzig der Pay-TV-Sender Sky. Mit der Vorberichterstattung geht es rund eine Stunde vor Spielbeginn los. Danach meldet sich Sky-Kommentator Martin Groß aus dem Borussia-Park zum Topspiel der Woche (Sky Sport Bundesliga 1).

Neben der Live-Übertragung im TV bietet der Pay-TV-Sender Sky seinen Kunden ebenso eine Übertragung der Partie Borussia M'Gladbach - RB Leipzig via Livestream. Der Sky-Livestream zum Spiel läuft bei Sky Go.

Alle Vorberichte zum anstehenden Bundesliga-Samstag am 30. Spieltag beginnen um 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1, wo folgendes Sky-Personal auf Sendung geht:

Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experten: Christoph Metzelder & Reiner Calmund

Borussia Mönchengladbach gegen Leipzig: LIVETICKER und Highlights

Doch die TV-Übertragung und der Livestream bei Sky stellen nicht die einzige Form der Live-Berichterstattung dar. Vielmehr wird die anstehende Bundesliga-Partie zwischen Mönchengladbach und RB Leipzig auch im Liveticker bei SPOX übertragen. Neben diesem Einzelspiel sind die Parallelspiele ab 15.30 Uhr auch in der Live-Konferenz abrufbar.

Borussia M'Gladbach - RB Leipzig: Direkte Duelle in der Bundesliga

In der Bundesliga kam es bisher lediglich zu fünf direkten Aufeinandertreffen. Das erste Duell datiert noch vom 21. September 2016. Damals endete die Begegnung ohne Sieger mit 1:1. Alle darauffolgenden Direkt-Vergleiche konnten die Leipziger jeweils für sich entscheiden. Eine weitere Bundesliga-Begegnung zwischen den Gladbachern und Leipzig endete unentschieden.

Alle direkten Bundesliga-Duelle zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig:

Datum Heim Gast Ergebnis 02.12.18 RB Leipzig Borussia Mönchengladbach 2:0 03.02.18 Borussia Mönchengladbach RB Leipzig 0:1 16.09.17 RB Leipzig Borussia Mönchengladbach 2:2 19.02.17 Borussia Mönchengladbach RB Leipzig 1:2 21.09.16 RB Leipzig Borussia Mönchengladbach 1:1

Bundesliga: Aktuelles Tabellen-Bild mit Borussia M'Gladbach und Leipzig

Aktuelle Tabelle nach 29 absolvierten Bundesliga-Spieltagen: