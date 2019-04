Borussia Dortmund: Das Restprogramm in der Bundesliga

Nach der Niederlage gegen den FC Bayern München am Wochenende musste Borussia Dortmund die Tabellenführung an den FC Bayern abgeben und liegt nun einen Zähler hinter den Münchnern. Hier erfahrt ihr, wie das Restprogramm des BVB in der Bundesliga aussieht.

Es war eine schmerzliche Niederlage für den BVB: Eigentlich war man mit breiter Brust und als Tabellenführer nach München gefahren, nach der 0:5-Klatsche gegen die Bayern sind die Dortmunder aber wieder auf dem harten Boden der Realität gelandet.

"Die erste Hälfte war mit das Beste, was ich von den Bayern in den letzten Jahren gesehen habe", musste Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Sonntag neidlos anerkennen. "Wenn es jemals einen verdienten Sieg gegeben hat, dann war das einer - Gratulation an die Bayern!"

Dennoch hat der BVB die Meisterschaft nicht abgeschrieben, bei noch sechs ausstehenden Spieltagen befindet man sich momentan in Lauerstellung und nur einen Zähler hinter den Bayern.

Borussia Dortmund: Alle Spiele im TV, Livestream und Liveticker

Das Restprogramm des BVB hat es allerdings in sich: Zunächst geht es am kommenden Samstag zuhause gegen den FSV Mainz 05. Die Mainzer können nach einem 5:0-Erfolg gegen den SC Freiburg am Wochenende einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, bei einem Punktgewinn gegen den BVB würde der Abstand auf die Abstiegsränge auf über 13 Punkte anwachsen.

Das Spiel gibt es auf dem Pay-TV Sender Sky live und in voller Länge zu sehen. Abonnenten des Streaming-Dienstes DAZN können sich schon 40 Minuten nach Abpfiff eine ausführliche Zusammenfassung im Internet ansehen.

Darüber hinaus gibt es diese und alle Partien des BVB bei Spox im LIVETICKER.

BVB: Das Restprogramm in der Bundesliga

Spieltag Datum Uhrzeit Gegner 29 Samstag, 13.04.2019 18.30 Uhr FSV Mainz 05 (H) 30 Sonntag, 21.04.2019 15.30 Uhr SC Freiburg (A) 31 Samstag, 27.04.2019 15.30 Uhr FC Schalke 04 (H) 32 Samstag, 04.05.2019 18.30 Uhr SV Werder Bremen (A) 33 Samstag, 11.05.2019 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf (H) 34 Samstag, 18.05.2019 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach (A)

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Schalke 04 im Free-TV

Nach dem Auswärtsspiel in Freiburg kommt es für Dortmund zum aufgeladensten Spiel der Saison: Am 27.04. trifft der BVB im Revierderby vor heimischem Publikum auf den FC Schalke 04. Die Knappen haben mit den internationalen Plätzen in diesem Jahr nichts zu tun und befinden sich mitten im Abstiegskampf.

Dazu wollen sich die Schalker am BVB für die Saison 2006/07 rächen, als man am vorletzten Spieltag in Dortmund die Meisterschaft verspielt hat. Jetzt haben die Königsblauen die Chance, durch einen Sieg am 31. Spieltag die Dortmunder Titelträume platzen zu lassen.

Die ARD überträgt das Spiel ab 15 Uhr parallel zu Pay-TV Sender Sky live. Das Spiel gibt es im Livestream auch kostenlos auf sportschau.de zu sehen.

Bundesliga: Titelkampf zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund

Aber: Selbst wenn Borussia Dortmund alle restlichen Bundesliga-Spiele gewinnen sollte, muss der FC Bayern patzen, damit Dortmund Meister werden kann. Die Münchner haben nach dem 5:0-Sieg gegen den BVB am vergangenen Samstag das klar bessere Torverhältnis, deshalb würde der FCB selbst bei Punktgleichheit die Nase vorne haben.

Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sieht nach der Partie am Wochenende seine Mannschaft als Favorit auf die Meisterschaft: "Wenn wir das Spiel verloren hätten, wäre es eine Vorentscheidung gewesen. Jetzt haben wir die vermeintlich bessere Ausgangsposition."

Aber auch für den FC Bayern wird das Restprogramm alles andere als einfach, die Münchner müssen unter anderem noch in Leipzig und gegen Eintracht Frankfurt ran. Beide Vereine mischen im Kampf um die internationalen Plätze noch ordentlich mit und werden den Bayern die Punkte bestimmt nicht schenken.

Restprogramm: Gegen diese Teams müssen der FC Bayern München und BVB noch spielen © getty 1/14 5:0 haut der FCB den BVB weg und ist mit einem Punkt Vorsprung Tabellenführer. Das Momentum liegt jetzt bei den Bayern. Reicht das für die Schale? SPOX blickt auf das Restprogramm beider Teams und liefert Einschätzungen zu den verbleibenden sechs Spielen. © getty 2/14 29. Spieltag, Düsseldorf - FCB: Beim 3:3 in der Hinrunde brach bei Bayern die Krise aus. F95 ist aktuell sehr formstark und holte schon 19 Punkte in der Rückrunde. Für den FCB ein guter Charaktertest dafür, wie viel der Sieg über den BVB wert war. © getty 3/14 29. Spieltag, BVB - Mainz: Im Vorjahr gelang dem FSV erstmals ein Sieg in Dortmund. Mainz schaffte gegen Freiburg nach zuvor 4 Pleiten einen Befreiuungsschlag. Der BVB muss auf das Debakel beim FCB eine Reaktion zeigen - das dürfte gelingen. © getty 4/14 30. Spieltag, FCB - Bremen: Werder hat in der Rückrunde noch kein Spiel verloren, in München aber seit 2010 keinen Punkt mehr geholt und seitdem nur Klatschen kassiert. Im Hinspiel war's eng - wird es auch dieses Mal wieder. © getty 5/14 30. Spieltag, Freiburg - BVB: Schon der FCB stolperte im Breisgau, allerdings gelang dem SCF seit 5 Heimspielen kein Tor mehr gegen den BVB und auf einen Sieg wartet man seit 2010. Alles Geschichte, denn Freiburg kann dieses Jahr auch der Borussia wehtun. © getty 6/14 31. Spieltag, FCN - FCB: Nach über 5 Jahren mal wieder ein Bayern-Derby in Nürnberg. Für den FCB natürlich ein Pflichtsieg, doch der Club mauerte sich bereits gegen den BVB zur Überraschung. Die bleibt diesmal aber aus. © getty 7/14 31. Spieltag, BVB - S04: Im Revierderby ist immer alles möglich, man denke an den 4:4-Wahnsinn im Vorjahr. Schalkes Verfassung spricht gegen sie, doch Stevens wird seine Mannen für dieses Spiel sicherlich motivieren können. Für den BVB eine harte Nuss. © getty 8/14 32. Spieltag, FCB - Hannover: Zu diesem Zeitpunkt wird 96 sicherlich schon abgestiegen sein und kann daher befreit als Underdog aufspielen. 2006 gab's den letzten Sieg in München, seitdem nur Pleiten. Und das wird sich auch nicht ändern. © getty 9/14 32. Spieltag, SVW - BVB: Dortmund ist an der Weser seit 6 Spielen ungeschlagen, die beiden Partien in dieser Saison (BL und Pokal) waren aber jeweils sehr eng. Dass Bremen zu Hause gegen die Borussia etwas holt, ist wahrscheinlicher als Punkte in München. © getty 10/14 33. Spieltag, Leipzig - FCB: 6 Pflichtspiele gab's zwischen beiden Teams schon, allesamt hitzig (5 Platzverweise). RBL verlor jedes Mal - aber gewann das letzte Heimspiel. Für den FCB der härteste Gegner im Schlussspurt mit vollkommen offenem Ausgang. © getty 11/14 33. Spieltag, BVB - Düsseldorf: Die Fortuna sorgte im Hinspiel für Dortmunds erste Pleite. Ob F95 die starke Mentalität auch bei gesichertem Klassenerhalt kurz vor Saisonende noch einbringen kann, wird die Gretchenfrage dieses Spiels. Vorteil BVB. © getty 12/14 34. Spieltag, FCB - SGE: Bayerns letztes Saisonspiel wieder gegen Frankfurt, im Pokalfinale 2018 gab's eine Pleite. 2007 holte die SGE letztmals Punkte in München. Gegen das starke SGE-Offensivtrio dennoch eine harte Prüfung für die Bayern. © getty 13/14 34. Spieltag, Gladbach - BVB: 7 Siege in Serie feierte Dortmund gegen die Fohlen. Gladbach wird um die CL kämpfen und Trainer Hecking einen würdigen Abschied bereiten wollen. Der Druck auf den BVB wird groß sein - eine Frage der besseren Mentalität. © getty 14/14 Prognose: Aktuell steht der FCB einen Punkt über dem BVB. Das Restprogramm beider Teams ist recht ähnlich, besteht aus Pflichtaufgaben wie potentiellen Stolpersteinen. Momentum und Erfahrung im Umgang mit diesen Drucksituationen sprechen für die Bayern.

