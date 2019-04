BVB (Borussia Dortmund) - FC Schalke 04: Revierderby wird live im Free-TV gezeigt

Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am 31. Spieltag wird im Free-TV zu sehen sein. Sky und die ARD verständigten sich auf eine Kooperation, dass beide Sender das Spiel am 27. April live übertragen.

Der Pay-TV-Sender Sky erhofft sich durch die Kooperation mit dem öffentlich-rechtlichen Sender Vorteile: "Um die Aufmerksamkeit für unsere Bundesliga-Berichterstattung noch weiter zu steigern, haben wir uns entschieden, auch der ARD die Live-Übertragung des Revierderbys Dortmund gegen Schalke zu ermöglichen", sagte Dr. Holger Ensslin, Geschäftsführer Legal, Regulatory & Distribution von Sky Deutschland.

"Es ist toll für alle Fans der Fußball-Bundesliga, dass wir kurz vor Ende der aktuellen Saison noch so eine Top-Begegnung live übertragen können. [...] Das Ruhrderby ist unabhängig davon aber immer ein spannungsgeladenes Aufeinandertreffen", gab ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky an.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Free-TV Pay-TV Livestream Liveticker 27. April 15.30 Uhr Borussia Dortmund Schalke 04 ARD Sky SkyGo Liveticker

BVB vs. Schalke 04: Übertragung im TV und im Livestream

Sky überträgt die Begegnung wie gewohnt als Einzelspiel sowie in der Konferenz mit den übrigen Bundesliga-Spielen am Samstagnachmittag. Die Vorberichterstattung für das Revierderby, das am 27. April um 15.30 Uhr angepfiffen wird, beginnt um 14 Uhr.

Für Sky-Kunden bietet der Pay-TV-Sender auch einen Livestream an. Via SkyGo sind sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz abrufbar.

Die ARD wird sich ab 15.05 Uhr live aus Dortmund melden. Folgendes Personal wird das 153. Revierderby begleiten:

Moderator: Alexander Bommes

Experte: Christoph Metzelder

Kommentator: Steffen Simon

Bundesliga-Tabelle vor dem 29. Spieltag