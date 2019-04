BVB (Borussia Dortmund) - FSV Mainz 05 heute live im LIVETICKER

Das Topspiel des 29. Spieltags bestreiten heute Abend Borussia Dortmund und der FSV Mainz 05. Hier könnt ihr die Partie im LIVETICKER mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend mit den neuesten Geschehnissen zur Partie geupdatet. Ab 18 Uhr wird das Spiel hier live getickert.

BVB gegen Mainz 05 im LIVETICKER

Vor Beginn: Unparteiischer der Begegnung ist Deniz Aytekin, der von seinen Assistenten Eduard Beitinger und Dominik Schaal unterstützt wird. 4. Offizieller der Partie ist Frank Willenborg, als Videoassistenten sind Günter Perl und Patrick Alt im Einsatz.

Vor Beginn: Anstoß im Signal-Iduna-Park ist heute Abend um 18.30 Uhr.

Vor Beginn: Gegen Mainz will der BVB die Niederlage von letzter Woche jedoch vergessen machen. "Scheißegal, was alle sagen: Verdient hat es der, der ganz am Ende oben steht", sagte Torhüter Roman Bürki auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Vor Beginn: Die herbe 0:5-Niederlage am letzten Spieltag gegen den FC Bayern trübt die Euphorie bei den Schwarz-Gelben merklich. Mit noch sechs zu spielenden Partien müssen die Dortmunder nun auf einen Ausrutscher der Bayern hoffen, die mit einem Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze stehen.

BVB gegen FSV Mainz 05: Voraussichtliche Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen werden erst circa eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht. So könnten Favre und Schwarz ihre Mannschaften auflaufen lassen:

BVB: Bürki - Wolf, Weigl, Akanji, Diallo - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Bruun Larsen - Götze

Mainz: Müller - Donati, Hack, Niakhate, Aaron - Kunde - Gbamin, Latza - Boetius - Onisiwo, Mateta

BVB gegen Mainz 05 im TV und Livestream

Die Partie zwischen der Borussia und den Rheinhessen könnt ihr natürlich auch im TV und Livestream bei Sky verfolgen. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD startet der Pay-TV-Sender die Übertragung um 17.30 Uhr. Kai Dittmann wird das Spiel kommentieren, Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus moderieren die Sendung.

Sky-Kunden können die Partie auch im Livestream via Sky Go verfolgen.

BVB - Mainz 05: Verletzungssorgen bei Borussia Dortmund

Den BVB plagen weiterhin Verletzungssorgen, vor allem in den Abwehrreihen. Lukas Piszczek und Achraf Hakimi werden beide noch mehrere Wochen ausfallen, Wolf wird dafür wohl wieder in die Startelf rücken.

Der FSV Mainz 05 wird dahingegen weiterhin auf die Langzweitverletzten Phillipp Mwene, Emil Berggreen und Rene Adler verzichten.

BVB: Mögliche Ab- und Zugänge bei Borussia Dortmund im Sommer 2019 © getty 1/24 Borussia Dortmund plant im Sommer den zweiten Teil des angekündigten Kader-Umbruchs. Neben einem Linksverteidiger scheint auch Ersatz für den zum FC Chelsea abgewanderten Christian Pulisic gefunden. SPOX zeigt mögliche Ab- und Zugänge beim BVB. © getty 2/24 DONNY VAN DE BEEK: Die Borussia schielt offenbar auf den niederländischen Mittelfeldspieler. Das will die französische L'Equipe in Erfahrung gebracht haben. Der 21-Jährige ist Stammspieler in Amsterdam und bevorzugt im offensiven Mittelfeld unterwegs. © getty 3/24 Problem: Auch Tottenham und PSG sollen bereits Interesse bekundet haben. Das junge Talent bestritt in dieser Saison alle 29 Ligaspiele und war dabei an 16 Toren beteiligt. Sein Vertrag läuft noch bis 2022. Er wäre also eine ganz große Investition. © getty 4/24 THORGAN HAZARD: Schon länger beim BVB und seinem Ex-Coach Favre auf dem Zettel. Könnte im Sommer Pulisic beerben, obgleich der Kader mit Sancho oder Bruun Larsen schon jetzt Alternativen für die Flügel hergibt. © getty 5/24 Hazards Vertrag in Mönchengladbach läuft 2020 aus. Max Eberl bestätigte bereits, dass Hazard den Verein nach fünf Jahren im Sommer verlassen werde: "Thorgan hat uns informiert, dass er seinen Vertrag nicht verlängern und uns im Sommer verlassen möchte." © getty 6/24 Laut kicker ist Hazards Entscheidung zu Gunsten des BVB bereits gefallen. 40 Mio. Euro würde er kosten, weil Eberl Hazard nicht unter Wert abgeben wolle. Hazard soll in Dortmund bereits im Wort stehen. © getty 7/24 FILIPE LUIS (Atletico Madrid): Ein weiterer Kandidat für die Außenverteidigung und im Sommer ablösefrei zu haben. Passt mit seinen 33 Jahren nicht zwingend ins junge BVB-Team. Watzke dazu bei Sky: "Nur mit 19- und 21-Jährigen wird es auch eng." © getty 8/24 Zwar seien die Gerüchte um Luis längst nicht so heiß wie sie gemacht werden, meinte Watzke. Aber: "Wir werden auf dieser Position auf jeden Fall etwas machen. (...) Wenn du hörst, dass ein Luis ablösefrei auf den Markt kommt, denkst du darüber nach." © getty 9/24 MARC CUCURELLA: Der dritte Außenverteidiger, auf den der BVB nach Informationen von Goal und SPOX ein Auge geworfen hat. Der Linksverteidiger vom FC Barcelona, der aktuell an Liga-Rivale SD Eibar ausgeliehen ist, wird vom BVB intensiv beobachtet. © getty 10/24 In den Barca-Planungen spielt der ehemalige U-Nationalspieler keine Rolle. Eibar besitzt eine Kaufoption, die sich auf 5 Mio. Euro beläuft. Von dieser werden die Basken wohl Gebrauch machen, ein Verbleib des 20-Jährigen ist aber wenig realistisch. © getty 11/24 Cucurella ist gelernter Linksverteidiger und könnte die defensive Außenbahn des BVB beackern. In der laufenden Saison kam er bei Eibar vornehmlich als Linksaußen zum Einsatz. In 19 Spielen brachte er zwei Vorlagen zustande. © getty 12/24 Ebenfalls eine Rolle in den Transferplanungen soll dem Vernehmen nach FLORENTINO LUIS von Benfica Lissabon spielen. Das berichtet zumindest die portugiesische Zeitung A Bola. © getty 13/24 BVB-Scouts sollen den 19 Jahre alten zentralen Mittelfeldspieler (Vertrag bis 2023) beim Zwischenrunden-Rückspiel von Benfica gegen Galatasaray in der Europa League beobachtet haben. Kostenpunkt: Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Mio. Euro. © getty 14/24 Der BVB ist im Mittelfeldzentrum aber eigentlich bestens aufgestellt. Die Sommer-Transfers von Witsel und Delaney erwiesen sich als absolute Glücksgriffe. Letztgenannter hat den BVB offenbar auf die Idee gebracht, sich eher in der Bundesliga umzuschauen. © getty 15/24 Ein Sommertransfer von MAXIMILIAN EGGESTEIN, der von vielen Medien bereits kolportiert wurde, hat sich derweil zerschlagen. Eggestein verlängerte seinen Vertrag bei Werder Bremen. Über die neue Vertragslaufzeit gab der Verein (noch) keine Auskunft. © getty 16/24 Fest steht, dass es ein Datum über den Sommer 2020 hinaus ist. Allerdings berichtet die Bild von einer Ausstiegsklausel, die ab 2020 gezogen werden kann. Vielleicht schlägt der BVB ja dann zu. © getty 17/24 Trainer Florian Kohfeldt beruhigte die Gemüter der Werder-Fans jedoch zuletzt: "Ich bin mir sicher, dass er bleibt. Weil ich ihn kenne." Und Eggestein selbst sagte, dass Werder "sicher keine schlechten Chancen" habe. © getty 18/24 Einer, der den BVB verlassen könnte, ist JULIAN WEIGL. Der wäre schon im Winter gern zu PSG gegangen, weil er im zentralen Mittelfeld nicht an den gesetzten Witsel und Delaney vorbeikommt. Stattdessen ist er häufig Aushilfs-Innenverteidiger. © getty 19/24 Im Winter ließ Dortmund Weigl (Vertrag bis 2021) nicht ziehen. Nach der Saison werden die Karten neu gemischt. Er soll angeblich - das berichten mehrere Medien - aktuell beim AC Milan auf dem Zettel stehen. © getty 20/24 PHILIPP MAX: Zum Nationalspieler hat es Max beim FCA bisher nicht geschafft, auch wenn ihn viele Experten nach einer herausragenden Saison 2017/18 mit zwölf Torvorlagen bereits forderten. In Dortmund könnte der Schritt gelingen. © getty 21/24 Max ist offensiv stark und könnte hinten links mit Achraf Hakimi um den Stammplatz streiten und diesen nach der - Stand jetzt - voraussichtlichen Real-Rückkehr 2020 ersetzen. Problem: Max hat noch Vertrag bis 2022 ... © getty 22/24 ROGERIO: Sollte Augsburg eine zu hohe Summe für Max aufrufen, käme laut Sport Bild der Brasiliaer Rogerio in Frage. Der 21-Jährige steht bei Juve unter Vertrag und spielt leihweise in Sassuolo. © getty 23/24 TIMO WERNER: Auch den Nationalstürmer bringt die Sport Bild ins Gespräch. Werner ist angesichts seines 2020 auslaufenden Vertrags bei RB europaweit heiß begehrt. Käme für ihn ein Wechsel zu den Schwarz-Gelben in Frage? © getty 24/24 "Wenn man in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", sagt Werner. Die Wahrscheinlichkeit, dass er damit die Bayern meint, ist hoch. Zudem sind viele Klubs aus England und Spanien hinter dem Nationalspieler her.

