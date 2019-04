Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 28. Spieltag der Bundesliga treffen am heutigen Samstag Bayer Leverkusen und RB Leipzig aufeinander. SPOX gibt euch alle Informationen zur Begegnung und verrät euch außerdem, wo ihr das Spiel live mitverfolgen könnt.

Bayer Leverkusen - RB Leipzig: Austragungsort, Spielbeginn und Schiedsrichter

Austragungsort der Partie ist die 30.000 Zuschauer fassende BayArena in Leverkusen. Der Spielbeginn ist auf 15.30 Uhr terminiert.

Das Schiedsrichtergespann:

Schiedsrichter : Tobias Welz

: Tobias Welz Assistenten : Rafael Foltyn, Dr. Martin Thomsen

: Rafael Foltyn, Dr. Martin Thomsen Vierter Offizieller : Marcel Pelgrim

: Marcel Pelgrim VAR: Sören Storks

Leverkusen gegen Leipzig heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt wird Sky die Begegnung live und in voller Länge zeigen. Neben der Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 3 HD steht Sky-Kunden via SkyGo auch ein Livestream zur Verfügung.

Dieses Personal begleitet das Spiel:

Moderation : Jessica Libbertz

: Jessica Libbertz Experten : Christoph Metzelder, Reiner Calmund

: Christoph Metzelder, Reiner Calmund Kommentar: Marcus Lindemann

Auch über DAZN könnt ihr die Bundesliga mitverfolgen. 40 Minuten nach Spielende stehen euch dort die Highlights zur Verfügung.

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig: Übertragung im Liveticker

Auch bei SPOX könnt ihr das Aufeinandertreffen im Liveticker verfolgen.

Die Werkself gegen die Roten Bullen: Vorschau

Nach dem anfänglich starken Start unter Peter Bosz ist der Bayer-Motor zuletzt etwas ins Stocken geraten. Gegen die direkten Konkurrenten aus Bremen und Hoffenheim gab es deutliche 1:3- bzw. 1:4-Niederlagen, was die gute Ausgangssituation der Leverkusener etwas kaputt gemacht hat. Nun kommt mit den Bullen aus Leipzig der nächste Gegner um die internationalen Plätze, gegen den die Werkself nicht verlieren darf, sollte Europa das Ziel sein.

Auf der Gegenseite steht Leipzig nach dem Sieg gegen Augsburg im Halbfinale des DFB-Pokals und hatte auch in der Liga zuletzt einen Lauf. Seit Ende Dezember verlor die Mannschaft von Ralf Rangnick nur ein einziges Pflichspiel - am 18. Spieltag mit 0:1 gegen Dortmund. Zwar wird RB mit der Meisterschaft auch in diesem Jahr nichts zu tun haben, die Qualifikation für die Champions League ist mittlerweile jedoch aus eigener Kraft wieder möglich.

Leverkusen - Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bayer Leverkusen : Hradecky - Jedvaj, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz - Havertz, Brandt - Weiser, Volland, Bailey

: Hradecky - Jedvaj, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz - Havertz, Brandt - Weiser, Volland, Bailey RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konate, Orban, Halstenberg - Demme - Sabitzer, Kampl - Forsberg - Y. Poulsen, Ti. Werner

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag

Die Leipziger belegen hinter dem Spitzenduo aus Dortmund und München Rang drei, Leverkusen liegt auf Platz sieben.