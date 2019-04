Nürnberg - Schalke, Stimmen: "Das war Verarschung, dafür habe ich kein Verständnis"

Dem 1. FC Nürnberg wurde in der ersten Halbzeit beim 1:1-Unentschieden gegen Schalke 04 ein reguläres Tor verwehrt. Club-Trainer und Spieler hadern nach dem Spiel mit dem Schiedsrichter.

Auf Seiten der Schalker dagegen machten die Fans mit "Außer-Nübel-könnt-ihr-alle-gehen"-Rufen ihren Ärger Luft. Wir haben die Stimmen bei Beteiligten bei Eurosport für Euch zusammengefasst.

Boris Schommers (Interimstrainer 1. FC Nürnberg): "Wir haben heute zwei Punkte verloren. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, sie hat das beste Spiel unter meiner Leitung gemacht. Wir hatten viele gute Chancen, dazu kommt dann eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Ich verstehe nicht, warum man die technischen Hilfsmittel nicht in Anspruch nimmt. Wir sind heute an unserer Chancenverwertung, dem Schiedsrichter und einem überragenden Nübel gescheitert."

Hanno Behrens (Kapitän 1. FC Nürnberg)...

über das aberkannte Tor: "Es waren sehr emotionale Minuten. Mir soll bitte jemand erklären, was da das Foul ist. Ich bin nur am Ball vor dem Torwart, ich berühre ihn nicht. Was ist da das Foul? Ich weiß nicht, warum er das abpfeift. Wir haben das System zum Überprüfen, dann soll er warten und sich das noch einmal anschauen. Aber wieso pfeift er das ab? Da habe ich kein Verständnis für. Letzte Woche gegen Mainz funktioniert die Linie nicht. Da ist viel zusammengekommen diese Rückserie. Irgendwo ist es immer gegen uns. Da habe ich keine Worte mehr für. Das ist irgendwo ein bisschen Verarschung. Man sieht ganz klar: es ist kein Foul, ich berühre den Torwart nicht."

... über den vergebenen Strafstoß: "Er hat die Ecke erahnt. Vielleicht kann ich noch länger gucken. Ich denke nicht, dass er unbedingt schlecht geschossen ist, aber er hält ihn gut. Es ist natürlich bitter. Schade, das tut natürlich weh in dem Moment. Vor allem, wenn man vorher so ein Tor macht, das eigentlich regulär ist, und dann einen Elfmeter verschießt. Trotzdem haben wir in der zweiten Hälfte alles gegeben. Heute hätte es nur einen Gewinner hier geben dürfen."

Huub Stevens (Interimstrainer Schalke 04): "Das war ein schlechtes Spiel. Wir haben zu wenig Fußball gezeigt und keine gute Leistung gebracht. Das war der pure Abstiegskampf. Wir können nur zufrieden sein, dass wir nach dem 0:1 noch den Ausgleich gemacht haben."

Guido Burgstaller (FC Schalke 04)...

... über das Spiel: "Wir müssen mit dem Punkt völlig zufrieden sein. Nürnberg hat sehr gut gespielt. Sie waren fast 70 Minuten besser. Wir müssen uns alle den Arsch aufreißen, sonst werden wir nicht viele Punkte holen."

... über die Fangesänge: "Nach der Leistung haben wir das eventuell verdient. Aber klar tut das weh. Ich glaube, dass wir nicht darüber, sondern über unsere Leistung reden sollten. Das war zu wenig."

Daniel Caligiuri (FC Schalke 04)...

... über das Spiel: "In der ersten Halbzeit war es sehr, sehr schlecht von uns. In der zweiten Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Wir wollten hier gewinnen, das ist uns nicht gelungen. Das müssen wir einfach über 90 Minuten bringen. So wie in der ersten Halbzeit geht es nicht. Das darf uns da unten auf keinen Fall passieren. Heute war ein sehr wichtiges Spiel, aber die nächsten sind auch wichtig. Jedes Spiel ist für uns ein Endspiel. Wir müssen hochfokussiert sein."

... über die Fangesänge: "Wir waren sehr unzufrieden mit uns selbst. Die Fans wollen hier gewinnen. Wir wollen das. Man versteht die Fans, dass sie hier unzufrieden sind."

Matthias Sammer (Eurosport Experte)...

... über das nicht gegebene Nürnberger Tor: "In meinen Augen gibt es den Kontakt nicht. Bei so einem Spiel - es geht sportlich um Leben und Sterben - hätte ich gerne den Hinweis gesehen: schau es dir an. Es kann sein, dass ich total falsch liege, aber das glaube ich nicht. Das Bein ist gestreckt, keine Frage, aber die Entfernung ist da, der Kontakt ist nicht gegeben."

... über Schalke: "Nübel war überragend. Auf der anderen Seite ist es für Schalke eine schwere Saison. Wir sollten das nicht auf die Goldwaage legen. Es fehlt die Überzeugung und Leichtigkeit. Die sollen zusehen, dass sie nichts mit der Relegation zu tun haben oder weiter runterkommen. Es ist zäh und schwer, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es nicht an der Mentalität liegt oder desolat ist. Es ist spielerisch einfach zu wenig."

... über die Schalker Fangesänge: "Als Spieler hätte ich gesagt, die können mich mal. Dann muss man noch hingehen und sich verabschieden? Wenn die das singen, dann gehe ich mich nicht bedanken. Das ist an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten. Wenn ich das gehört hätte, hätte ich gesagt, die können mich mal."