1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Freitagabend empfängt der 1. FC Nürnberg den FC Schalke 04 und eröffnet damit den 29. Spieltag der Bundesliga. SPOX gibt euch alle Infos zur Partie und zeigt euch, wo ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04: Spielbeginn, Austraungsort und Schiedsrichter

Die heutige Begegnung wird um 20.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion angepfiffen.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka

Dr. Robert Kampka Assistenten: Benedikt Kempkes, Christian Bandurski

Benedikt Kempkes, Christian Bandurski Vierter Offizieller: Arno Blos

Arno Blos VAR: Sven Jablonski

1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 heute live im TV und Livetream sehen

Die Partie wird nicht im Free-TV gezeigt. Stattdessen überträgt der Pay-TV-Sender Sky das Spiel live und in voller Länge, dazu überträgt auch Eurosport das Spiel auf Eurosport 2 live.

Neben der TV-Übertragung wird Sky-Kunden mit SkyGo-Zugang auch ein Livestream zur Verfügung gestellt. Eurosport-Abonnenten können die Partie auch im Eurosport Player verfolgen.

Nürnberg - Schalke heute im LIVE-TICKER

Darüber hinaus habt ihr auch die Möglichkeit, das Spiel ab 20.30 Uhr bei SPOX im LIVE-TICKER mitzuverfolgen.

Nürnberg - Schalke heute live: Vorschau, Ausgangssituation

Noch sechs Spieltage sind in der Bundesliga zu absolvieren, und der Traditionsverein aus Gelsenkirchen kämpft noch immer darum, auch im nächsten Jahr erstklassig zu sein.

Die Schalker konnten auch unter Interimscoach Huub Stevens die Negativserie nicht stoppen. Ein bitterer Handelfmeter in der Nachspielzeit sorgte dafür, dass die Königsblauen auch vergangene Woche beim 1:2 gegen Frankfurt den Kürzeren zogen.

Beim Club dagegen stehen alle Zeichen auf direkter Wiederabstieg: Nachdem Nürnberg noch einigermaßen ordentlich in die Saison startete, stehen die Franken nun schon seit dem 15. Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz. In der Rückrunde gab es für die Fans des FCN gerade einmal sechs Punkte zu bejubeln. Vier Punkte fehlen auf den Sechzehnten VfB Stuttgart.

Nürnberg gegen Schalke: Alles oder nichts im Kellerduell

Beide Mannschaften kämpfen in dieser Saison um den Klassenerhalt, vor allem die Gelsenkirchener Ansprüche sind eigentlich andere. Im letzten Jahr feierte man mit Trainer Domenico Tedesco noch die Vizemeisterschaft, in dieser Saison kamen die Knappen aber nie so richtig in Tritt.

Nachdem man in der Champions League im Achtelfinale gegen Manchester City und im DFB-Pokal im Viertelfinale gegen Werder Bremen den Kürzeren zog, gilt jetzt der Blick nur noch dem Klassenerhalt.

Dafür musste Tedesco seinen Hut nehmen, die Schalker werden in der Bundesliga-Schlussphase von Kult-Coach Huub Stevens trainiert.

Beim Club war das Ziel vor dieser Saison klar: Der Klassenerhalt sollte irgendwie geschafft werden. Mit einem Kader, der bei Weitem nicht an das Niveau anderer Bundesligisten heranreicht, lief es zu Beginn der Spielzeit überraschend gut, zwischenzeitlich standen die Nürnberger sogar in der oberen Tabellenhälfte.

Allerdings folgte dann der schnelle Absturz, seit November stehen die Franken durchgehend auf einem der letzten drei Plätze. In der Rückrunde hat man erst sechs Punkte sammeln können, mit 17 Zählern ist der 15. Platz schon acht Punkte entfernt. Ein Sieg heute gegen Schalke ist eigentlich Pflicht, um weiter um den Verbleib in der Bundesliga kämpfen zu können.

1. FC Nürnberg gegen Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bittere Hiobsbotschaft für Schalke: Mark Uth wird nach einer Adduktorenverletzung operiert und fällt für den Rest der Saison aus.

1. FC Nürnberg: Mathenia - Ro. Bauer, Mühl, Ewerton, Leibold - Erras - Behrens, Löwen - Kerk, Matheus Pereira - Ishak

FC Schalke 04: Nübel - J. Bruma, Stambouli, Nastasic - D. Caligiuri, Mascarell, Oczipka - McKennie, Rudy - Skrzybski, Burgstaller

Die Bundesliga-Tabelle vor dem 29. Spieltag

Ein Sieg heute wäre Balsam für die geschundene Schalker Seele, dem FCN bleibt vor heimischem Publikum eigentlich gar keine andere Option, will man sich noch irgendwie retten.