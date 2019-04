1. FC Nürnberg gegen FC Bayern München heute live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Am Sonntagabend empfängt der 1. FC Nürnberg zum Abschluss des 31. Spieltags der Bundesliga den FC Bayern München. In diesem Artikel erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt und wo ihr das Match im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Während sich die Bayern im Kampf um die Meisterschaft mit einem Sieg weiter vom BVB absetzen können, steckt der Klub mittendrin im Abstiegskampf.

1. FC Nürnberg gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Partie wird um 18 Uhr angepfiffen und exklusiv auf Sky übertragen. Sky hat die Übertragungsrechte für die Bundesliga für die Samstags- und Sonntagsspiele. Am Samstag hat der Pay-TV-Sender ausnahmsweise die Exklusiv-Rechte abgetreten und das Revierderby zwischen dem BVB und Schalke wurde dementsprechend auch in der ARD übertragen.

Sky beginnt mit der Vorberichterstattung zum Spiel zwischen Nürnberg und Bayern direkt nach dem Duell zwischen Hoffenheim und Wolfsburg, also um 17.30 Uhr auf Sky Sport 1 & HD.

Sky bietet seinen Kunden zudem mit Sky Go einen LIVE-STREAM an, dieser ist ebenfalls kostenpflichtig. Alle Details zu Sky Go findet ihr hier.

1. FC Nürnberg gegen Bayern München heute im LIVE-TICKER

SPOX bietet zu allen Spielen der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga einen LIVE-TICKER an. Außerdem hat SPOX auch Highlight-Spiele der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Angebot.

Nürnberg - Bayern: Tore und Highlights in der Zusammenfassung sehen

Nur rund 40 Minuten nach Abpfiff könnt ihr auf DAZN die Highlights der Bundesligaspiele sehen. DAZN hat nicht nur die Highlight-Rechte für die Bundesliga im Programm, sondern auch von der 2. Liga.

Unabhängig davon zeigt DAZN Live-Spiele der Champions League, Europa League, Serie A, Primera Division und Ligue 1.

DAZN kostet monatlich nur 9,99 Euro und kann dabei jederzeit gekündigt werden. Der erste Monat bei DAZN ist sogar kostenlos.

Außerdem könnt ihr immer in der Nacht von Sonntag auf Montag ab Null Uhr die Bundesliga-Highlights kostenlos auf SPOX sehen.

1. FC Nürnberg - FC Bayern München: Vorschau, Daten, Fakten

Die Rollen sind natürlich klar verteilt: Der Klub ist krasser Außenseiter und muss gewinnen, sonst ist der Abstieg kaum noch zu vermeiden. Die Bayern hingegen kämpfen mit den Dortmundern um die Meisterschaft. Hier sind die wichtigsten Fakten zum Aufeinandertreffen:

Anstoß 28.04.2019, 18 Uhr Austragungsort Max-Morlock-Stadion in Nürnberg Kapazität 50.000 Zuschauer Schiedsrichter Tobias Stieler Bester Torschütze Behrens/Ishak (beide 4) - Lewandowski (21)

1. FC Nürnberg gegen Bayern München: Hinspiel

Das Hinspiel konnten die Bayern mit 3:0 für sich entscheiden. Robert Lewandowski gelang in der 9. Minute die Führung, ehe er 27. Minute zum zweiten Mal traf.

Nach dem Seitenwechsel erzielte Franck Ribery auf Vorlage von Serge Gnabry das 3:0 (56.). Die Bayern hatten 71 Prozent Ballbesitz und gaben deutlich mehr Torschüsse ab als Nürnberg (18:3).

FC Bayern zu Gast beim 1- FC Nürnberg: Form, Ergebnisse

Die Bayern sind derzeit richtig gut in Form: In der Bundesliga sind die Münchner seit dem 02. Februar ungeschlagen, damals verlor der FCB gegen Bayer Leverkusen. Seitdem gab es neun Siege und ein Remis gegen den SC Freiburg.

Nürnberg hingegen konnte in der gesamten Saison erst drei Spiele gewinnen. Zuletzt gelang das gegen den FC Augsburg am 27. Spieltag.

Bayern gegen Nürnberg - die aktuelle Form: