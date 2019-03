Hannover 96: Doll stemmt sich gegen Kritik von Präsident Kind

Die harsche Kritik von Präsident Martin Kind am Zustand des Kaders von Hannover 96 hat Trainer Thomas Doll am Donnerstag energisch zurückgewiesen.

"Die Situation wird von mir und den Spielern ganz anders gesehen. Die Mannschaft lebt noch und hat zuletzt beim Training Geschlossenheit gezeigt", sagte der Coach drei Tage vor dem Heimspiel am Sonntag (18 Uhr im LIVETICKER) gegen Bayer Leverkusen.

Nach der 1:5-Auswärtsniederlage der abstiegsbedrohten Niedersachsen gegen den direkten Konkurrenten VfB Stuttgart hatte der Klubboss das Team des Tabellenvorletzten als "kaputt, schlecht zusammengestellt und gescheitert" gebrandmarkt.

Die besten Bundesliga-Torschützen seit Mario Gomez' Debüt © getty 1/16 Gegen Hannover erzielte Mario Gomez seinen 169. Treffer in der Bundesliga. Seit seinem Debüt am 8. Mai 2004 war damit nur ein anderer erfolgreicher. SPOX zeigt die Top 15 der Spieler mit den meisten Buden in diesem Zeitraum. © getty 2/16 Platz 15: Miroslav Klose (FC Bayern München, Werder Bremen, 1. FC Kaiserslautern) - 77 Tore in 189 Spielen. © getty 3/16 Platz 14: Raffael (Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04, Hertha BSC) - 82 Tore in 277 Spielen. © getty 4/16 Platz 13: Klaas-Jan Huntelaar (FC Schalke 04) - 82 Tore in 175 Spielen. © getty 5/16 Platz 12: Franck Ribery (FC Bayern München) - 84 Tore in 265 Spielen. © getty 6/16 Platz 11: Kevin Kuranyi (FC Schalke 04, VfB Stuttgart) - 85 Tore in 207 Spielen. © getty 7/16 Platz 10: Alexander Meier (Eintracht Fankfurt) - 93 Tore in 270 Spielen. © getty 8/16 Platz 9: Arjen Robben (FC Bayern München) - 98 Tore in 198 Spielen. © getty 9/16 Platz 8: Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) - 98 Tore in 144 Spielen. © getty 10/16 Platz 7: Thomas Müller (FC Bayern München) - 109 Tore in 308 Spielen. © getty 11/16 Platz 6: Marco Reus (Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach) - 112 Tore in 253 Spielen. © getty 12/16 Platz 5: Vedad Ibisevic (Hertha BSC, VfB Stuttgart, TSG 1899 Hoffenheim) - 118 Tore in 308 Spielen. © getty 13/16 Platz 4: Claudio Pizarro (Werder Bremen, 1. FC Köln, FC Bayern München) - 126 Tore in 320 Spielen. © getty 14/16 Platz 3: Stefan Kießling (1. FC Nürnberg, Bayer Leverkusen) - 144 Tore in 402 Spielen. © getty 15/16 Platz 2: Mario Gomez (VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, FC Bayern München) - 169 Tore in 319 Spielen. © getty 16/16 Platz 1: Robert Lewandowski (FC Bayern München, Borussia Dortmund) - 195 Tore in 280 Spielen.

Heldt: "Es ist nicht richtig"

Dabei stellte er speziell den brasilianischen Nationalspieler Walace an den Pranger: "Mit Spielern, die offensichtlich nicht bereit sind, alles zu investieren, brauchen wir auch nicht zu planen." Doll hingegen will den Olympiasieger am Sonntag in die Startformation stellen. "Er hat in dieser Woche großartig trainiert und kann der Mannschaft helfen", erklärte der 52-Jährige.

Auch Manager Horst Heldt ließ durchblicken, dass er zumindest den Zeitpunkt der Präsidentenschelte für unglücklich hält: "Es ist nicht richtig, zehn Spieltage vor Saisonende praktisch schon aufzugeben." Kind hatte von einem "gescheiterten Modell" gesprochen und angekündigt, den sofortigen Wiederaufstieg anzustreben.

Zum rettenden 15. Rang fehlen den Norddeutschen sieben Punkte, der Rückstand zu Relegationsplatz 16 beträgt fünf Zähler. Das 96-Restprogramm ist schwer: Nach der Partie gegen Leverkusen geht es noch gegen die Europacup-Kandidaten VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach. Im vorletzten Auswärtsspiel muss Hannover beim deutschen Rekordmeister Bayern München antreten.