Hummels zum Titelduell mit BVB: "Geil, dass es diesen Meisterkampf gibt"

Mats Hummels ist vom engen Titelrennen zwischen Bayern München und Borussia Dortmund begeistert. "Es ist geil, dass es endlich wieder diesen spannenden Meisterkampf gibt", sagte der Verteidiger des FC Bayern München.

"Für die Fans, den neutralen Zuschauer aber auch beide Mannschaften ist das doch überragend. Darauf fiebert man hin, das will jeder sehen", führte Hummels knapp eineinhalb Wochen vor dem direkten Duell beider Rivalen in München in der Sport Bild aus.

Im Interview attestierte Hummels, der zwischen 2008 und 2016 für den BVB spielte und danach zu seinem Jugendverein zurückkehrte, den beiden Bundesliga-Platzhirschen "unglaubliche Qualitäten", für beide spräche im Meisterrennen "viel, sonst würden sie nicht punktgleich oben stehen."

Vor dem womöglich entscheidenden direkten Aufeinandertreffen am 6. April steht am Samstag sowohl der FC Bayern beim SC Freiburg als auch Dortmund gegen den VfL Wolfsburg (beide 15.30 Uhr im LIVETICKER) vor einer Pflichtaufgabe. "Ich prognostiziere", sagte Hummels, "dass wir uns im Endspurt maximal einen Ausrutscher erlauben dürfen - und den nicht im direkten Duell."