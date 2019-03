Leon Goretzka leidet mit Ex-Klub Schalke 04: "Es läuft alles gegen sie"

Leon Goretzka vom FC Bayern München hat sich zur prekären sportlichen Situation seines ehemaligen Vereins Schalke 04 geäußert - und die Schiedsrichterentscheidungen während des Duells der Königsblauen mit Werder Bremen kritisiert.

"Es läuft einfach im Moment alles gegen Schalke", sagte Goretzka im Anschluss an das 6:0 seiner Bayern über den VfL Wolfsburg in der Mixed Zone.

Er ergänzte mit Hinblick auf die 2:4 Pleite von S04 im hohen Norden: "Ich habe das Spiel geschaut und bin geschockt, was da für Entscheidungen getroffen worden sind. Die Interviews danach wollte ich mir gar nicht ansehen, weil man natürlich mitleidet."

Einzelkritiken und Noten des FC Bayern zum Spiel gegen VfL Wolfsburg © getty 1/15 Der FC Bayern hat mit einem 6:0-Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg erstmals seit September wieder die Tabellenführung übernommen. SPOX zeigt die Einzelkritik der Spieler des Rekordmeisters. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Leistete sich ganz zu Beginn des Spiels eine Unaufmerksamkeit, als er Gerhardt die Kugel in den Fuß spielte. Seine Vorderleute bügelten den Fauxpas aus. Ansonsten nur wenig geprüft. Note: 3,5. © getty 3/15 JOSHUA KIMMICH: Durfte gegen die Wölfe das machen, was ihn als Rechtsverteidiger besonders auszeichnet: offensive Akzente setzen. Leitete das 1:0 nach schönem Dribbling gegen Arnold ein und veredelte kurz vor Schluss eine Ribery-Hereingabe. Note: 2 © getty 4/15 JEROME BOATENG: Spielte, als hätte es die DFB-Ausbootung nie gegeben. Boateng stand über die volle Distanz sicher und räumte alles ab, was da kam – was nicht sonderlich viel war. Dennoch ein ordentlicher Auftritt des Innenverteidigers. Note: 3. © getty 5/15 MATS HUMMELS: Auch Boatengs Leidensgenosse schüttelte das Nationalmannschafts-Aus locker ab und bot einen konzentrierten Auftritt. Note: 3 © getty 6/15 RAFINHA: Starkes Spiel des Alaba-Vertreters. Wie gewohnt nicht ganz so offensiv ausgerichtet wie Kimmich rechts , dafür hinten mit herausragenden Zahlen. Rafinha gewann alle Zweikämpfe und brachte 98 Prozent seiner Pässe an den Mann. Note: 2 © getty 7/15 JAVI MARTINEZ: Gab den unauffälligen Organisator im defensiven Mittelfeld. Blieb im Gegensatz zu den beiden vorherigen Bundesliga-Spielen diesmal ohne Treffer. Note: 3 © getty 8/15 THIAGO: Eine Augenweide, was der Spanier gegen Wolfsburg mit der Kugel anstellte. Thiago verzeichnete die mit Abstand meisten Ballaktionen beim Rekordmeister und legte Teamkollege James das 3:0 auf. Note: 2 © getty 9/15 THOMAS MÜLLER: Komplettierte das ausgebootete DFB-Trio und betrieb vor allem im ersten Durchgang einen enormen Aufwand und wusste mit seinen Offensivaktionen zu gefallen. Müller bereitete das 1:0 mit viel Übersicht vor und schob selbst zum 4:0. Note: 2,5 © getty 10/15 JAMES: Scheint aktuell wieder mächtig Bock zu haben. Das Resultat: Traumpässe und herrliche Tore. So geschehen beim 2:0, das er mit einem Sahne-Pass auf Gnabry einleitete und beim 3:0, das er selbst besorgte. Note: 2 © getty 11/15 SERGE GNABRY: Wirkte zu Beginn glücklos, weil er gleich mehrfach an William hängenblieb. Eröffnete aber nach etwas mehr als einer halben Stunde den Torreigen und zeigte sich wenig später uneigennützig, als er Lewandowski bediente. Note: 2 © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Treffer zum 2:0 und 6:0 besorgt, viel gearbeitet, Auftrag am Samstagnachmittag erfüllt. Durch seine Treffer avancierte der Pole zum alleinigen besten ausländischen Torschützen in der Bundesliga. Note: 2 © getty 13/15 FRANCK RIBERY: Kam, sah und bereitete Tore am Fließband vor. Gleich drei an der Zahl, nämlich Müllers 4:0, Kimmichs 5:0, das er mit perfekter Hereingabe einleitete und Lewandowskis Schlusspunkt. Hervorragender Auftritt nach seiner Einwechslung. Note: 1,5 © getty 14/15 LEON GORETZKA: Kam nach ausgestandener Sprunggelenkverletzung für Martinez und reihte sich sofort ins gute Bayern-Spiel ein. Hatte einige Abschlüsse, durfte gegen die Wölfe aber keinen eigenen Treffer bejubeln. Note: 3 © getty 15/15 RENATO SANCHES: Der Portugiese durfte beim Schützenfest ebenfalls noch mitmischen. Leitete das 4:0 ein. Note: Ohne Bewertung

Goretzka lobt S04-Spiel in Bremen: "Hervorragend!"

Im Gegensatz zur Leistung des Schiedsrichtergespanns, bewertete der Nationalspieler das Auftreten der Knappen in Bremen positiv. "Sie haben hervorragend gespielt bis zum 1:1, was meiner Meinung nach irregulär war. An diesem Strohhalm müssen sie sich festhalten. Sie müssen jetzt versuchen, da unten rauszukommen."

Goretzka wechselte 2013 vom VfL Bochum ins benachbarte Gelsenkirchen, ehe er im vergangenen Sommer ablösefrei nach München weiterzog. Die vergangene Saison hatte er mit Schalke noch auf dem zweiten Tabellenplatz abgeschlossen. In dieser Spielzeit macht sich nach 25 Spielen mittlerweile Abstiegsangst im Revier breit: Der amtierende Vizemeister belegt mit 23 Punkten den 14. Tabellenplatz, nur vier Zähler vor Relegationsrang 16.